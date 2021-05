Teatteriesityksestä poistettiin kohtaus, kun näytöksiin uhattiin tulla pesismailojen kanssa – Rosa Meriläinen: Tällainen on törkeää ja väärin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Helsingin Kivinokan kesäteatteri julkaisi Uppo-Nalle-näytelmästä mainoksen, jossa kerrottiin, että nalle saa esityksessä ”rohkeusrokotteen". Nyt teatterille on satanut vihaisia viestejä, että se yllyttäisi koronarokotteen ottamiseen. Yle haastatteli teatterijohtaja Kari Kinnaslampea ja THL:n erikoistutkija Jonas Sivelää. Toimittajana Noora Haapaniemi.

Kari Kinnaslampi toimii Helsingissä sijaitsevan Kivinokan kesäteatterin johtajana. Kinnaslampi oli valinnut tälle kesälle ohjelmistoon lapsille suunnatun Uppo-nalle näytelmän, jonka mainostaminen netissä alkoi hyvissä ajoin loka-marraskuussa. Näytöksen mainostekstissä mainittiin kohtaus, jossa Uppo-Nalle ottaa "rohkeusrokotteen" ja saa "rokotetodistuksen".

Nyt ennen esityksen kesäkuista ensi-iltaa mainos päätyi rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien hmisten huomion kohteeksi sosiaalisessa mediassa.

Rokotekohtaus nähtiin lapsiin kohdistuvana rokotevalistuksena, jonka ei koettu kuuluvan lastennäytelmään. Kivinokan kesäteatteri sai valtavan määrän viestejä, soittoja ja sosiaalisen median palautetta. Osa palautteesta oli asiallista ja liittyi rokoteasian rooliin lastennäytelmässä. Osa viesteistä meni kuitenkin äärimmäisyyksiin.

– Viestittäjät uhkasivat tulla näytökseen pesismailojen kanssa, Kinnaslampi kertoo.

Kivinokan kesäteatterin johtajan Kari Kinnaslammen mukaan esityksen suhteen järkevämpää oli ottaa hieman takapakkia ja löytää kompromissiratkaisu. Yle

Kinnaslampi päätyi muuttamaan näytelmänsä käsikirjoitusta. Elina Karjalaisen alkuperäisteokseen perustuvan Jarmo Harjulan näytelmäsovituksen rokotekohtaus poistettiin ja tilalle laitettiin kohtaus Uppo-Nallen kohtaamisesta poliisin kanssa.

Kinnaslampi on saanut muutoksen tekemisestä kaksijakoista palautetta. Teatteriväki on ihmetellyt, miksi Kinnaslampi muutti kohtausta.

Rokotekohtauksesta harmistuneet taas ovat kiitelleet päätöstä ja luvanneet tulevansa katsomaan esityksen. Kinnaslampi perustelee päätöstään sillä, että ei halunnut minkäänlaista riitaa tai väkivallan uhkaa lastennäytelmän yhteyteen.

– Saatiin muutettua ihmisten kivien heittely lentosuukoiksi, Kinnaslampi kehuu muutoksen vaikutusta palautteenantajiin.

Eikö ole yhtään outo ajatus, että katsomoon saapuu ihmisiä, jotka uhkailivat teatterin väkeä vielä hetkeä aikaisemmin?

– Ei, koska on aivan normaalia, että ihmiset suutuspäissään sanovat jotain ja katuvat sitä myöhemmin. Me ollaan saatu sopu aikaiseksi, muutettiin tekstiä ja kohtausta, jotta hekin voivat mieltään pahoittamatta tulla kesäteatteriin lastensa kanssa.

Kinnaslampi on sitä mieltä, että vihaa on turha pitää yllä ja luokitella osaa ihmisistä sellaisiksi, jotka eivät olisi tervetulleita teatterin esityksiin. Hän ei näe ongelmaa siinä, että maksavien asiakkaiden joukossa olisi ihmisiä, joiden asiattomuuksien seurauksena on muutettu esityksen sisältöä.

– Jokainen näyttelijä ja teatterintekijä kyllä sanoo, että raha kelpaa. Olemme juuri muuttaneet uuteen sijaintiin ja tästä on koitunut kymmenientuhansien eurojen kulut. Emme ole saaneet kaupungilta minkäänlaista apurahaa, sanoo Kinnaslampi.

Kinnaslammen mukaan esityksen suhteen järkevämpää oli ottaa hieman takapakkia ja löytää kompromissiratkaisu. Väkivaltaisten uhkauksien suhteen Kinnaslampi on kuitenkin keskustellut teatteritaustajärjestöjen kanssa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kivinokan kesäteatterin Facebook-päivitys 18.5.2021. Leena Luotio / Yle

Rosa Meriläinen: "Taidetta rajoittava populistinen liikehdintä on yleistynyt"

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen näkee Kivinokan kesäteatterin tapauksen osana kansainvälistä kehityssuuntaa.

– Ihan Euroopan tasolla taiteidenvapaus on uhattuna. Usein populististen liikkeiden piiristä joko masinoidaan tai siellä syntyy uhkaavaa keskustelua, jossa syytetään yksittäistä taidetoimijoita.

Syytöksiä esitetään Meriläisen mukaan esimerkiksi uskonnon tai valtiopäämiehen loukkaamisesta tai terroritoiminnan glorifioinnista. Tällaiset tilanteet ovat yksittäisen taiteilijan näkökulmasta aivan kohtuuttomia, sanoo Meriläinen.

– Tällaisen vyörytyksen kohteena olemista ei pitäisi kenenkään joutua kokemaan. Tällainen uhkailu on törkeää ja väärin.

Meriläisen mukaan taiteiden puolustaminen on kaikkien yhteinen asia. Meriläinen kuvaa asiaa kansalaisvastuuksi. Kaikkien pitäisi puuttua törkeään viestittelyyn tai uhkailuun.

– Kulttuurikeskustelussa saa olla vaaran tuntua eikä sen tarvitse miellyttää kaikkia, se on olennainen osa taidetta. Kypsässä yhteiskunnassa tämä voidaan tehdä niin, ettei ketään tarvitse alkaa uhkailemaan, Meriläinen sanoo.

Rosa Meriläisen mukaan juuri Kivinokan tapaukseen liittyen ei olla käyty vielä isompia jatkokeskusteluja kulttuuritoimijoiden parissa. Jorge Gonzalez / Yle

Onko olemassa vaara, että erilaiset verkossa vaikuttavat yhteisöt tottuvat käyttämään uhkailua epämiellyttävän taiteen muuttamiseen?

– Kyllähän populismin nousu, maalittaminen ja vihapuhe on Suomessa ongelma, joka voi heikentää taiteen vapautta. Kaikkien kannattaa olla hereillä tämän asian kanssa, Meriläinen sanoo.

Meriläisen mukaan tällaiset vaikutusyritykset eivät tule loppumaan. Hänen mielestään taiteentekijän pitää turvautua poliisiin, kun väkivallalla uhkailu astuu kuvaan.

– Itse olen tällaisissa uhkailutilanteissa ollut yhteyksissä poliisiin tai turvallisuusasiantuntijaan. Valitettavasti järjestäytyneen vihapuheen kohteeksi Suomessa joutuneet eivät aina koe, että heidän pelkonsa otettaisiin siellä tarpeeksi vakavasti.

Lähtökohta on Meriläisen mukaan kuitenkin se, että Suomessa on ammattitaitoinen poliisilaitos ja heidän puoleensa pitää tällaisissa tilanteissa kääntyä.

Meriläisen mukaan myös rahoittajien, kuntien ja valtion pitää ilmaista tukensa ilmaisunvapauden puolesta.

– Varoisin sitä, että katse käännetään uhkailun kohteeseen, että miten sinä osaat toimia tässä. Ongelma on tämä populististen liikkeiden harjoittama uhkailu.

Meriläisen mukaan juuri Kivinokan tapaukseen liittyen ei olla käyty vielä isompia jatkokeskusteluja kulttuuritoimijoiden parissa.

