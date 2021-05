Turun funikulaari täyttää kaksi vuotta – kysyimme turkulaisten mielipidettä jumikulaarista, joka hajoaa keskimäärin joka kuudes päivä

Funikulaari on tullut surullisenkuuluisaksi siitä, että se tahtoo hajota tuon tuosta. Turkulaisten suussa se onkin saanut lempinimen jumikulaari. Siitä on kuitenkin tullut yksi Turun maamerkeistä, jota tullaan ihmettelemään kauempaakin.

Turun Kakolanmäen rinnehissi eli funikulaari otettiin käyttöön tasan kaksi vuotta sitten, eli perjantaina 24. toukokuuta 2019. Funikulaari sai suuren suosion heti avajaisviikonloppuna, sillä funikulaarilla matkusti tuolloin 5 000 ihmistä.

Ensimmäiset viat funikulaariin ilmaantuivat jo heti ensimmäisenä päivänä, kun rinnehissin ovimekanismi ei toiminut kunnolla. Viikonlopun aikana rinnehissi jumittui kahdesti.

Kakolanmäellä asuva Anna-Sofia Kallio sanoo pitävänsä funikulaarista, mutta harmittavan usein se on rikki.

– Onhan tämä kiva, ja funikulaarista näkee maisemat tosi kivasti ja pitkälle, mutta koskaan ei voi luottaa siihen, että tämä toimii.

Anna-Sofia Kallio käyttää funikulaaria lähes päivittäin ja harmittelee sen epävarmuutta. Yrjö Hjelt / Yle

Toimii, ei toimi, toimii

Funikulaari on tullut surullisenkuuluisaksi juuri siitä, että sen toiminta on ollut erittäin epävarmaa. Niinpä turkulaiset ovatkin nimenneet kulkupelin jumikulaariksi. Siitä on tehty pilkkaa, meemejä, ja sille on irvailtu avoimesti somessa.

Vaikka funikulaarin toimintakyvystä voi olla montaa mieltä, yhtä asiaa ei voi kiistää. Se on tuonut Turulle julkisuutta yhtä paljon kuin Pisan kalteva torni Pisan kaupungille.

Vai onko Suomessa muka joku, joka ei olisi kuullut funikulaarista?

Funikulaarin 2-vuotissyntymäpäivän innoittamana kysyimme, mitä mieltä turkulaiset jumikulaarista ovat. Onko se tuonut Turulle mainetta ja kunniaa vai jotain muuta?

– Kunniasta en tiedä, mutta mainetta varmaan. Kyllähän se tunnetaan joka puolella Suomea, muotoilee Sirpa Kupari.

– Kaikki julkisuus on hyvästä aina, päivittäin funikulaaria käyttävä Maarit Tukiainen sanoo.

Maarit Tukiaisen mukaan funikulaari on ollut ehdottoman tarpeellinen Kakolanmäellä asuville. Yrjö Hjelt / Yle

– Vähän huonoa mainosta Turulle. Minusta tuntuu, että tämä on vähän vitsi, valitettavasti, pohtii Anna-Sofia Kallio.

– On se kuitenkin yksi Turun maamerkeistä, Ville Alaranta sanoo.

Kaunis ja sopii Turkuun

Lähes poikkeuksetta kaikki haastateltavat kehuvat funikulaaria. Ainoastaan sen huono toimivuus hieman harmittaa, ja 5,6 miljoonan euron hankintahinta tuntuu kovalta.

– Kyllä se aika paljolta tuntuu, varsinkaan kun tämä ei toimi kunnolla. Mutta kyllä minä funikulaarista tykkään, silloin kun se toimii. Tämä on meille Kakolanmäen asukkaille tosi kiva ratkaisu, Anna-Sofia Kallio miettii.

Funikulaarin sisäänkäynti Kakolanmäellä. Yrjö Hjelt / Yle

– Minun mielestäni funikulaari on erittäin hyvä, toimiva ja kiva ratkaisu. Tämä on kaunis ja täydentää hyvin meidän paikallisliikennettämme, Kakolanmäellä asuva Maarit Tukiainen sanoo.

– Funikulaari on ihan nätti kapistus ja sopii Turkuun ja Kakolanmäkeen, kehuu myös Ville Alaranta.

Jos et ole vielä matkustanut funikulaarilla, voit katsoa tästä videosta, miltä matka funikulaarilla näyttää Kakolanmäeltä alas Linnankadulle.

Matkaa kanssamme Turun Kakolanmäessä sijaitsevalla rinnehissillä ylhäältä alas.

Epävarmuus harmittaa

Sirpa Kuparia harmittaa, että ei voi koskaan olla varma, toimiiko funikulaari vai ei. Hänellä onkin toive Turun kaupungille.

– Tilatkaa tarpeeksi varaosia ettei koko ajan tarvitse odottaa niin kauan, että saadaan funikulaari käyntiin.

Funikulaarin epävarmuus ottaa päähän myös Ville Alarantaa.

– Tässä lähellä asuvana hieman harmittaa, että se tuntuu olevan rikki joka kerta, kun sitä yrittää käyttää.

Sirpa Kupari pitää funikulaaria kaikesta huolimatta hyvänä ja tarpeellisena kulkuvälineenä. Yrjö Hjelt / Yle

Anna-Sofia Kalliota harmittaa myös niiden matkailijoiden puolesta, jotka saapuvat funikulaaria ihmettelemään muualta Suomesta.

– Tosi paljon turisteja tulee ja haluaa kokeilla tätä. Olen kuullut, että he ovat olleet tosi pettyneitä, kun tämä ei taaskaan toiminut, Kallio kertoo.

Funikulaarin vieressä kulkevat portaat, joita pitkin pääsee Kakolanmäelle ja sieltä alas, silloin kun funikulaari ei toimi. Maarit Tukiainen toivoo, että kaupunki kiinnittäisi myös niihin huomiota.

– Turun kaupungilta toivoisi, että noihin portaisiin tulisi valot. Ne ovat syksyllä ja pimeällä aika hankalat ja haasteelliset.

Vikoja on piisannut

Funikulaarin vikadata on typerryttävää katsottavaa. Keskimäärin joka kuudes päivä laitteeseen on ilmaantunut jonkinlainen vikatilanne, joka on vaatinut korjaustoimenpiteitä. Tuolloin rinnehissi on ollut poissa käytöstä joko osan päivää tai koko päivän.

Funikulaari on ollut toiminnassa yhteensä kaksi vuotta eli 732 päivää. Vikapäiviä on ollut 112.

Pisimmillään ilman vikaa funikulaari on toiminut yhtäjaksoisesti vain kaksi kuukautta ja kolme päivää. Näin pääsi käymään 16.12.2019–19.2.2020.

Asmo Raimoaho / Yle

Jatkuvasta rikkoontumisesta ja someirvailuista huolimatta funikulaarista tuli suosittu heti toimintansa alkumetreillä. Turun kaupunki laski, että reilussa puolessa vuodessa funikulaarilla oli ollut jo 150 000 matkustajaa.

Somejulkisuus on vienyt funikulaarin tunnettuutta myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Esimerkiksi Singaporessa ihmeteltiin jo ennen kuin funikulaari oli aloittanut liikennöinnin, että mitä Turku oli oikein mennyt ostamaan.

Funikulaari maksoi 5,6 miljoonaa euroa. Sen toimitti italialainen Leitner GmbH. Yrjö Hjelt / Yle

Yle Turku on seurannut tarkasti funikulaarin toimintaa koko sen elinkaaren ajan. Tässä on linkki juttuun, jossa seurattiin funikulaaria päivittäin puoli vuotta.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 25. toukokuuta kello 23.

Myös Turun Sanomat listasi funikulaarin vikoja rinnehissin vuosipäivän alla (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös aiempia artikkeleita funikulaarista:

Turun funikulaari liikkuu taas! Rinnehissi ehti olla poissa käytöstä 23 päivää

Kakolan funikulaari seisoo edelleen – hajonnut osa vaihdettu, mutta nyt hissiä piinaa järjestelmähäiriö

Turun funikulaari herättää hilpeyttä sosiaalisessa mediassa – "Mitä tilattiin ja mitä saatiin"