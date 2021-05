Metsässä kävi valtava kone, joka jätti luontoon vuosikymmeniksi syvät jäljet – vauriota ei tarvitse kenenkään korjata

Metsästä puita hakevat ajokoneet jättävät metsiin niin syviä jälkiä, että puun juuret menevät rikki ja jopa veden virtaus muuttuu. Ennallistajaa on vaikea löytää.

Vuosituhansia vanhan Salpausselän harjun päällä kasvu on hidasta. Harju on hyvä suodattamaan vettä, minkä vuoksi maan pinta on kuiva.

Juuri nyt kukintaansa on lopettelemassa yksi Suomen harvinaisista kasveista, rauhoitettu kangasvuokko.

Lappeenrannan Huhtiniemen maasto on juuri tällaista. Niemen kärjessä on Lappeenrannan lämpövoima oy:n vesilaitos, joka pumppaa harjusta vettä kaupunkilaisten käyttöön.

Kun vesilaitosta tänä keväänä alettiin laajentaa, piti sen vierestä kaataa puita. Puut vietiin pois ajokoneella, joka jätti vanhaan metsään toistakymmentä senttiä syvät urat ja tuhosi hitaasti kasvavan harjun pinnan.

Täällä jäljet ovat melko pienet. Kuitenkin vastaavia, jopa kilometrin pituisia ja liki puoli metriä syviä uria on Suomen metsissä kuitenkin runsaasti.

Tällaiset urat voivat kerätä sadeven laajalta alueelta. Kuva parin viikon takaa Kontiolahden Utranharjulta. Petri Kivimäki/Yle

Pahimmat vauriot tulevat kosteilla metsäpaikoilla, Joissa on vetinen maasto. Kun ajokone ajaa akseliaan myöten, tulee maahan helposti puolimetriset tai jopa syvemmät urat.

– Kasvillisuus häiriintyy. Veden virtaus voi muuttua, mikä saattaa vaikuttaa kosteiden paikkojen kasvillisuuteen. Puun juuret vaurioituvat, kertoo vaikutuksista rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Suomen metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Yksi sen tehtävistä on valvoa, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat metsälakia.

Ajokoneiden tekemät urat säilyvät metsissä vuosikymmenien ajan, koska kenelläkään ei ole velvollisuutta ennallistaa niitä.

– Ainakaan metsälaissa ei sellaista velvoitetta ole – varsinkaan, jos se on niin sanottua perusmetsää, jossa ei ole erityiskohteita tai -luontoarvoja, kertoo Partanen.

Kehitystä tulossa

Metsästä puuta tuova ajokone painaa noin kymmenen tonnia. Lastia voi olla liki saman verran, joten metsän halki saattaa kulkea lasteineen lähes 20 tonnia painava ajokone.

Esa Majander on opettanut metsäkoneenkuljettajia ja metsäalaa Saimaan ammattiopistossa Ruokolahdella yli 20 vuoden ajan. Hänen mukaansa opetuksen lähtökohta on, että jälkiä tulisi mahdollisimman vähän.

– Ainahan jälkiä tulee, se on selvä. Korjuuvaurioita pyritään välttämään eikä painaumia ja vaurioita pidä hyväksyä, kertoo Majander.

Ajokone voi tuoda kerrallaan tuhansia kiloja puita. Arkistokuva. Kare Lehtonen/Yle

Majander kertoo, että itse hakkuukone ei yleensä jälkiä jätä. Pahin on metsästä puuta kuljettava ajokone, joka ajaa samaa reittiä monta kertaa raskailla kuormilla.

– Kalusto on onneksi kehittynyt. Rengas- ja telaleveyttä on kehitetty, ja pintaan kohdistuvaa painetta saatu pienemmäksi. Tilanne on parempi kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.

Juurivaurioita ja painaumia yritetään estää laittamalla hakkuusta tullutta tähdettä ajourille.

Nykyään puun tarve on iso ja puuta korjataan ympäri vuoden. Majander vakuuttaa, että koko ajan tutkitaan, miten vaurioita voitaisiin ehkäistä entistä paremmalla suunnittelulla.

– Esimerkiksi turvemailla on huomattu, että kuivana kesänä on paremmat korjuukelit kuin talvella.

Yksi vaihtoehto olisi käyttää kevyitä koneita, mutta niiden käyttäminen olisi taloudellisesti kannattamatonta.

– Kyllä korjuujälkeen kiinnitetään nykypäivänä koko ajan enemmän huomiota ja myös korjataan jälkiä. Varsinkin, jos metsässä on polkuja tai muita kulkuväyliä, sanoo Saimaan ammattiopiston koulutuspäällikkö Esa Majander.

Metsäkokemus kadonnut

Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijan mielestä ajourat ovat pieni paha hakkuuseen verrattuna. Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen haluaisi ensin muuttaa suomalaisia hakkuutapoja ja kieltää uusien metsäautoteiden rakentamisen. Vasta sen jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulisivat ajourat.

– Erityisesti kosteissa ympäristöissä ajourat vaikuttavat vesitalouteen ja ilmastopäästöihin. Kosteus kerääntyy syviin ajouriin, sanoo Hannonen.

Kansallispuistot ovat nykyään hyvin suosittuja paikkoja etsiä metsää, jossa ihmisen jälki näkyisi mahdollisimman vähän. Kuva Repoveden kansallispuistosta 12.5.2021. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Ennen kuin uria alkaa ennallistaa, kannattaisi Hannosen mielestä pohtia koko metsäteollisuuden vaikutusta ympäristöön.

– Puhutaan esimerkiksi kahden minuutin metsäkokemuksesta. Se tarkoittaa, että voiko metsässä liikkua kaksi minuuttia niin, ettei havaitse lainkaan ihmisen jälkiä. Metsissä on runsaasti ojia, hakkuujälkiä, metsäautoteitä ja ihmisen aiheuttamaa ääntä. Metsäkokemusta on vaikea enää saavuttaa, toteaa Hannonen.

Kun metsälakia uudistetaan, sinne voisi Hannosen mielestä lisätä myös velvollisuuden kunnostaa ajourat.

Kustannukset nousevat

Metsänomistaja, puut ostanut metsäyhtiö ja puut pois vienyt kuljetusyhtiö voivat etukäteen sopia, miten ajokoneen tekemät jäljet ennallistetaan.

Yleensä siihen ei ryhdytä, sillä maksajaa ennallistamiseen ei löydy.

– Jos ostajalle tulee normaalista poikkeavia kustannuksia, kyllä se helposti puun hinnassa näkyy. Näitä asioita metsänomistaja joutuu ottamaan huomioon, arvelee rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Partanen neuvoo metsänomistajia sopimaan etukäteen metsäyhtiön kanssa, miten mahdolliset jäljet korjataan.

– Varsinkin, jos tuntuu siltä, että jäljillä on metsänomistajalle merkitys.

Jos kyseessä on erityinen luontokohde tai vesistökohde, on korjuutyön tekijän kunnostettava maaperä ennalleen.

– Sellaisia tapauksia on ollut käsittelyssä ja vaurioita on käsketty korjaamaan, kertoo Jarkko Partanen.

Lappeenrannan Huhtiniemessä tämä kangasvuokko aloitteli kukintaansa toukokuun alussa. Petri Kivimäki/Yle

Ajouravaurioista voi lähteä vaatimaan korvausta, jos kasvulle tai kasvamaan jäävälle puustolle on tullut kasvua hidastavia vaurioita.

– Maaperävauriot aiheuttavat juurivaurioita, joista sienituhot voivat lähteä liikkeelle. Se on silloin jatkotuhoille alttiimpaa puustoa.

Partasen näppituntuma on, että harva lähtee korvauksia hakemaan, koska vaurioiden arviointi on vaikeaa.

Uria tulossa lisää

Vaikka metsäurakoitsijat yrittäisivät tehdä siistimpää jälkeä, ei helpotusta ole tulossa. Syynä on ilmaston lämpiäminen.

– Meillä oli kovemmat pakkastalvet, jolloin pohja kesti. Kesätkin olivat kuivempia, jolloin korjuuvaurioita tuli vähemmän. Tähän muutokseen kannattaa metsänomistajan varautua, sanoo Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Painaumat saattavat korjaantua ajan kanssa, mutta aroissa paikoissa, kuten Lappeenrannan Huhtiniemessä, siihen voi kulua vuosikymmeniä. Petri Kivimäki/Yle

Lappeenrannan Huhtiniemessä sadevesi jää hetkeksi ajokoneen tekemiin uriin, mutta imeytyy nopeasti maan sisään. Ennalleen sitä ei saa, koska pinta-aines on muodostunut vuosikymmenien ja -satojen aikana.

Lappeenrannan lämpövoima oy vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio kuitenkin lupaa, että hiljattain vaurioitunut ajouran kohta laitetaan kuntoon.

– Ilman muuta tavoitteena on, että sellaisia häiriöitä ei sinne tule. Se on hyvin herkkää aluetta ja merkittävää ulkoilualuetta. Ilman muuta pitää jäljet korjata, sanoo Moisio.