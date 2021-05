Tärppilista Helsingin seuraavalle pormestarille – kolme keskeistä asiaa johtamisessa laitettava kuntoon, sanoo tuore raportti

Vuonna 2017 Helsingin kaupunki uudisti johtamisjärjestelmänsä kertarysäyksellä. Kaupunginjohtaja korvattiin pormestarilla ja 30 kaupungin virastoa sulautui neljäksi toimialaksi.

Kuinka hyvin Helsinki uudistuksesta selvisi, sitä on arvioinut Tampereen yliopiston tutkijaryhmä.

Tutkimusaineistona ryhmä käytti viranhaltija- ja luottamushenkilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja, tietojohtamisen ja henkilökunnan kyselyaineistoja sekä dokumenttiaineistoja. Tutkimus toteutettiin vuosina 2019–2021.

Hankkeen projektipäällikkönä työskennellut tutkijatohtori Anni Jäntti nostaa tässä esille kolme tutkijaryhmän kehittämissuositusta, joita petraamalla Helsingin johtaminen olisi ensi valtuustokaudella entistä parempaa.

1. Roolit ja vastuut selkeämmiksi

Ensimmäiseksi kehityskohteeksi tutkijatohtori Anni Jäntti nostaa roolien ja vastuiden selkeyttämisen.

Hänen mukaansa epäselvyydet toimintatavoissa ylimmän johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken ovat altistaneet henkilöstön konflikteille kuluneen valtuustokauden aikana.

– Ei ole ollut ihan selvää, että mikä rooli on pormestarilla, entä minkälaiset valtuudet ja minkälainen rooli puolestaan on apulaispormestareilla.

– Lisäksi on ollut epäselvyyksiä minkälainen työnjako eri toimijoiden välillä on. Entä apulaispormestarien ja toimialajohtajien välinen suhde, roolitus ja työnjako? Miten puolestaan pormestari ja kansliapäällikkö keskenään toimivat, Jäntti luettelee.

Tutkijaryhmän mukaan vastuista viestiminen ei ole ollut riittävän selkeää organisaation sisällä eikä myöskään kaupunkilaisille.

Epäselvyydet ovat luoneet erilaisia odotuksia rooleja kohtaan, mikä puolestaan on heikentänyt koko järjestelmän ymmärrettävyyttä.

– Se on tuonut ihan konkreettisia ongelmia, kuten kuka voi antaa ohjeita ja mitä kautta ohjeistus työn tekemiseen tulee.

Tilannetta voisi tutkijaryhmän raportin mukaan selkeyttää pormestarisopimuksella, jossa tehtävän vastuualueet olisi määritelty tarkemmin. Sopimukseeen voisi kirjata myös toimintatapoja ja sovittuja käytäntöjä.

2. Vuorovaikutusta on lisättävä

Raportin mukaan Helsingin johdossa on tarvetta lisätä vuorovaikutusta.

Kaupungin strategisista linjauksista ei ole käyty riittävän laajaa vuoropuhelua organisaation sisällä, joten ne ovat osin irrallisia johtamisesta ja virkamiesten perustyöstä.

Strategisten linjausten tulisi olla niin konkreettisia, että ne voidaan muuttaa käytännön teoiksi.

– Jos tavoitteista ei ole käyty dialogia organisaation sisällä, helposti käy niin, että kaupungin strategia jää vain ylimmän johdon tehtäväksi eikä se ohjaa koko kaupungin työskentelyä, Jäntti sanoo.

Sama koskee Helsingin suhdetta kaupunkilaisiin.

– Vuorovaikutteisella toiminnalla pystyttäisiin paremmin saamaan mukaan kaupunkilaisia, mutta myös eri sidosryhmiä, kuten yrityksiä ja järjestöjä mukaan Helsingin kehittämiseen. Sitä kautta kaupunki pystyisi paremmin kokoamaan voimavaroja, joita kaupunkiyhteisössä on.

Tutkijatohtori Anni Jäntti kuitenkin myöntää, että kuluneella valtuustokaudella Helsinki on tehnyt paljon työtä sen eteen, että vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa on ollut tiiviimpää. Tästä on esimerkkinä muun muassa osallistuva budjetointi, jossa kaupunki on rahoittanut helsinkiläisten ideoita.

Tästä huolimatta osallistumisen edistäminen ei ole Helsingin johtamisen perusytimessä, Jäntti sanoo.

– Vaikka Helsinki jo tämän valtuustokauden alussa tehdyssä strategiassaan toteaa, että kaupunki vahvistaa asemaansa osallisuuden edelläkävijänä. Meidän havaintomme eivät sitä kuitenkaan tue.

3. Hallinnon on oltava avoimempi

Kolmanneksi kehityssuositukseksi tutkijaryhmä nostaa avoimuuden.

Tutkijatohtori Anni Jäntti sanoo, että esimerkiksi kaupungin johtoryhmän tapaa toimia hyvin suljetusti tulisi muuttaa. Raportin mukaan johtoryhmän asialistoja ei ole saatavilla, ja käsiteltävistä asioista ei tiedoteta riittävästi.

– Johtoryhmä on merkittävä vallankäytön areena. Vaikka sillä ei ole virallista päätösvaltaa, siellä käytetään valtaa merkittävällä tavalla asioiden valmistelussa.

Tutkijoiden mukaan johtoryhmässä käsiteltävien asioiden suhteen kaupungin luottamushenkilöt, henkilöstö ja kaupunkilaiset ovat pimennossa.

– Toki on selvää, ettei kaikista sisällöistä ei voi, eikä tarvitsekaan kertoa. Voisi kuitenkin olla tietoa, että mitä asioita on käsitelty.

Jäntti toivoo, että seuraavalla valtuustokaudella hallinto tiedottaisi entistä avoimemmin. Hänen mukaansa toive koskee myös muita työ-ja ohjausryhmiä, jotka ohjaavat strategisten kärkihankkeiden työtä.

Nykyisessä johtamismallissa on myös hyvää

Kritiikistä huolimatta tutkijaryhmä toteaa, että uudistukseen valitut pormestarimalli, toimialamalli sekä osallisuus- ja vuorovaikutusmalli luovat edellytykset tehokkaalle ja demokraattiselle kaupunkihallinnalle.

Tutkijaryhmä ei päätynyt ehdottamaan Helsingille rakenteellisia muutoksia, kuten esimerkiksi siirtymistä takaisin kaupunginjohtajamalliin.

– Nykyisessä johtamismallissa on selkeästi hyviä asioita, mutta jatkossa tulee keskittyä enemmän prosessien ja käytäntöjen toimivuuteen ja ihmisiin organisaatiossa.

Esimerkiksi virastojen sulauttaminen neljäksi toimialaksi on tutkijatohtori Anni Jäntin mukaan vähentänyt siiloja yksiköiden välillä ja mahdollistanut paremman kokonaisuuden hallinnan johtamisessa.

– Toki on myös niin, että samalla hiearkiatasot ovat lisääntyneet, ja se puolestaan edellyttää lisää koordinaatiota.

Tutkijaryhmän tulkinnan mukaan nykyinen johtamisjärjestelmä tukee sitä, että kaupungin ylin johto pystyy halutessaan puskemaan tärkeänä pitämäänsä asiaa eteenpäin.

– Erityisesti pormestari Jan Vapaavuori on nostanut tärkeäksi kansainvälisyyden ja kaupungin edunvalvonnan ihan uudelle tasolle. Hän saa siitä kiitosta läpi organisaation, halki puoluekentän.

Jäntti lisää näiden olleen asioita, joiden edistämisessä Vapaavuoren omalla persoonalla ja intresseillä on eittämättä ollut paljon merkitystä.

Anni Jäntti uskoo, että pormestarimalli on ollut Helsingille oikea ratkaisu, mutta johtamista kannattaa edelleen kehittää. Vaalitulos näkyy aiempaa paremmin kaupungin johtamisessa, mutta samalla uudistus on keskittänyt valtaa vahvistamalla pormestarin ja apulaispormestarien asemaa.

Lue myös:

Odotettu väliraportti: Helsingin poliittinen johtajuus on keskittynyt Jan Vapaavuorelle – professori: "Monille tuntuu tulleen yllätyksenä, että nyt valtaa käytetään"