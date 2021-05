Sanna Marinin puheenjohtajatentin huippuhetket – "On tärkeää, että kunnan palvelut tukevat vanhemmuutta kaikissa elämän vaiheissa"

Ylen kuntavaalien puheenjohtajatentissä oli torstaina SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin ilta.

Marin korosti puheessaan ihmisten kunnilta vauvasta vanhukseen saamia palveluja. Marinin mukaan niiden tulee olla sellaisia, että ihmisten arki toimii.

– On tärkeää, että kunnan palvelut tukevat vanhemmuutta kaikissa elämän vaiheissa riittävällä tavalla. Palveluiden on myös tunnistettava perheiden erilaiset tilanteet ja työt. Esimerkiksi varhaiskasvatusta on saatava myös virka-ajan ulkopuolella, kun sille on tarve.

– Ja kun on tarvetta isommalle tai pienemmälle asunnolle, hyvä kunta kaavoittaa uusia asuinalueita, joista löytää kohtuuhintaisen kodin hyvän julkisen liikenteen varrelta, Marin sanoi.

Lasten ja nuorten ongelmiin puututtava varhain

Koronaepidemia on lisännyt lasten ja nuorten henkistä pahoinvointia. Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Marinin kotikaupungissa Tampereella nuortenpsykiatrian osasto on ollut niin pahoin ruuhkautunut, että osa potilaista on joutunut nukkumaan lattialla.

Marin korostaa varhaista puuttumista lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin.

– Havaitaanko sieltä varhaiskasvatuksesta peruskouluun lasten ja nuorten elämässä ongelmat ajoissa, puututaanko niihin riittävän ajoissa ja saavatko perheet ajoissa apua ja tukea. Se on avainasemassa, kun me katsomme nuorten mielenterveyttä. Kun katsomme nuorten tilannetta, siellä on paljon muutakin, joka vaikuttaa. Suorituspaineet ovat esimerkiksi tosi kovat, Marin totesi.

Opettajia lomauttaneilta kunnilta tuet takaisin

Sanna Marinin hallitus on tukenut kuntia koronan aikana runsaskätisesti. Kuntaliiton mukaan rahaa on jäänyt jopa puolitoista miljardia euroa yli tarpeen. Samaan aikaan monet kunnat ovat lomauttaneet opettajia, vaikka etäopetus on aiheuttanut lapsille ja nuorille oppimisvajetta.

Tämä ei käy, oppimisvajeen paikkailuun korvamerkitty raha tullaan perimään takaisin, Marin vakuuttaa.

– Meille on tärkeää, että ne rahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu. Eihän se ole oikein, jos samanaikaisesti lomautetaan opetushenkilökuntaa kun meidän pikemminkin pitäisi lisätä lasten ja nuorten tukea opetuksessa koronan keskellä. Silloin on ihan oikein, että kunnilta peritään rahoja takaisin, koska se raha olisi pitänyt käyttää aidosti lasten ja nuorten tukeen oppimisessa, Marin painotti.

Varakkaat maksaisivat enemmän kuntaveroa

Kuntatalous oli vuonna 2019 alijäämäinen valtaosassa kunnista eli 225 kunnassa. Sanna Marin ei ottanut kantaa seuraavalla valtuustokaudella edessä oleviin leikkauksiin.

Sen sijaan Marin ehdotti, että kuntaveroja maksettaisiin maksukyvyn mukaan eli verotus kasvaisi progressiivisesti tulojen mukaan. Myös pääomatuloista voitaisiin ohjata kunnille siivu.

– Olisi syytä pohtia, olisiko kunnallisveron syytä olla myös progressiivinen kuten valtion tuloverotus on. Tällä hetkellä se on vain osittain progressiivista kunnallisten perusvähennysten kautta eli vain pienituloisille progressiivinen. Suurituloisemmat eivät ota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta, kun verotus ei ole kunnissa progressiivista, Marin totesi.

Tutkija: Hyvinvointivaltion puolustamisessa nyt ruuhkaa

Turun yliopiston erikoistutkijan Jenni Karimäen mukaan Marinin puheessa ja esiintymisessä kuului sosiaalidemokraattien pitkä kehityskulku ja tarkoitus: hyvinvointivaltion rakentaminen.

– Kun se valmistui, siirryttiin puhumaan arvoista tavoitteiden sijaan. Kuulimme monta kertaa tentin aikana kuinka jokin asia on SDP:lle perusarvo ja näistä arvoista lähdetään.

– Hyvinvointivaltion rakentamisesta on siirrytty sen puolustamiseen, vaikka se on kenttä, jolla kaikki puolueet nyt kilpailevat. Kaikki haluavat sitä puolustaa ja kehittää eteenpäin. Siinä on ruuhkaa, Karimäki sanoi.

Karimäki ihmetteli, miten vähän ilmastoasioista puhuttiin puheenjohtajatentin aikana. Ne mainittiin kerran.

– Vihreät ovat kuitenkin syöneet SDP:n kannatusta suurissa kaupungeissa 2000-luvulla. Puheessa tai tentissä ei pyritty merkittävästi tavoittelemaan vihreiden suunnasta liikkuvia äänestäjiä ilmastokysymyksillä, Karimäki arvioi.

