Raportti: Dianan vuoden 1995 kohuhaastattelu pohjustettiin petoksella, BBC pyytää anteeksi

Britannian yleisradioyhtiö BBC on peitellyt keinoja, joilla toimittaja Martin Bashir sai kuuluisan prinsessa Dianan haastattelun vuonna 1995, kertoo tuore tutkimus. Haastattelussa Diana kertoo avioliittonsa ongelmista ja elämästään kuningasperheessä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on pyytänyt anteeksi vuonna 1995 esitettyä prinsessa Dianan haastattelua.

Tulenarassa haastattelussa Diana paljasti totuuden avioliittonsa rakoilusta ja elämästään kuningasperheessä. Haastattelu tehtiin salaa muulta kuningasperheeltä ja vain pieni ryhmä BBC:n tuotantotiimistä tiesi siitä etukäteen. Ohjelma aiheutti valtavan kohun ja se muutti kuningasperheen elämää pysyvästi.

Haastattelusta käynnistetyn sisäisen tutkinnan tulokset julkaistiin tänään.

Tutkinnan mukaan Dianan haastateltavaksi suostutellut toimittaja Martin Bashir syyllistyi petolliseen käytökseen. Jo pitkään on esitetty kysymystä siitä, kuinka Bashir suostutteli Dianan puhumaan, kun prinsessan oma veli väitti, että hän käytti väärennettyjä asiakirjoja ja tiliotteita.

Tutkinnassa kävi ilmi, että veljen puheet pitivät paikkaansa, ja että Bashir olisi osoittanut väärennettyjä tiliotteita Dianan veljelle, joka puolestaan esitteli toimittajan prinsessalle.

– Bashirin petosten epäsuora ja todellinen kohde oli prinsessa Diana, kirjoitti eläkkeellä oleva vanhempi tuomari John Dyson kuuden kuukauden tutkinnan jälkeen.

Dysonin mukaan Bashir näytti väärennettyjä tiliotteita Dianan veljelle Charles Spencerille "pettääkseen Spencerin ja saamaan hänet järjestämään tapaamisen prinsessa Dianan kanssa".

– Herra Bashir toimi epäasianmukaisesti ja rikkoi vakavasti BBC:n ohjeita, Dyson lisäsi.

BBC:n toiminnassa selkeitä puutteita

– BBC ei voi kääntää kelloa taaksepäin puolen vuosisadan jälkeen, mutta voimme pyytää täydellistä ja ehdotonta anteeksipyyntöä, BBC:n pääjohtaja Tim Davie sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

BBC:n mukaan raportista käy ilmi selkeitä puutteita.

– Vaikka raportissa todetaan, että Walesin prinsessa Diana oli kiinnostunut BBC:n haastattelusta, on selvää, että haastattelun hankintakeinot jäävät kauas siitä, mitä yleisön on oikeus meiltä odottaa. Olemme pahoillamme tästä, Davie sanoo BBC:n mukaan.

Prinsessa Diana, prinssi Charles ja prinssi William vuonna 1983 Uudessa-Seelannissa. James Gray / AOP

AFP: Bashir katuu petostaan

Brittimedia on arvioinut, että tutkimuksen tulokset ovat verrattavissa vuosikymmenen takaiseen Britanniassa, jossa sanomalehti News of the World lopetettiin salakuuntelukohun takia.

Bashir erosi viime viikolla terveyssyihin vedoten vain tunteja ennen kuin raportti toimitettiin BBC:n johdolle.

Haastattelusta aiemmin tehty BBC:n oma tutkimus oli puhdistanut Bashirin väärinkäytöksistä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Bashir on kertonut katuvansa ”petostaan”.

Diana ja Charles erosivat virallisesti vuonna 1996. Prinsessa Diana kuoli 36-vuotiaana auto-onnettomuudessa Pariisissa seuraavana vuonna. Charles meni naimisiin Camillan kanssa vuonna 2005.

Juttua korjattu 20.5. klo 17.40: Muutettu Charles Spencerin nimen kirjoitusasu oikeaan muotoon.

