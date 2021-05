Rooli Armi Aavikkona meni näyttelijä Minka Kuustosen ihon alle – “Ihmisellä on tarve tehdä sitä mitä rakastaa ja tulla rakastetuksi”

Kulttuurivieras Minka Kuustonen on noussut koko kansan suosikiksi viihdesarjoista Putous ja Suurmestari, mutta rooli ilmastoaktivistina on se, joka aikoinaan muutti hänen elämänsä. Seuraavaksi hän näyttelee Armi Aavikkoa.

Helsingin Kalliossa Karhupuiston laidalla on kahvila, jonka aamiaiseen kuuluu täytetty avokado.

Minka Kuustosen pitää tehdä valinta: jätetäänkö tilaamatta, jätetäänkö syömättä, vai tehdäänkö tällä kertaa kompromissi?

Supersuositun hedelmän viljely vaatii valtavia määriä vettä, ja sitä viljellään alueilla, joista vedestä on pulaa. Avokadon kasvatuksen takia on kaadettu paljon metsiä ja perinteiset viljelykasvit ovat joutuneet tekemään sille tilaa.

Ja sen lisäksi tämäkin avokadoyksilö on kuljetettu maapallon toiselta puolelta Suomeen.

Näistä kysymyksistä tuli olennaisia noin seitsemän vuotta sitten, kun Kuustonen teki taustatyötä Tellus-televisiosarjan Eevin roolia varten. Ylellä esitetty Tellus kertoi pienestä ekoaktivistien organisaatiosta.

Se rooli muutti Kuustosen elämän.

– Otin silloin selvää ilmastonmuutoksesta. Sen jälkeen en voinut enää palata entiseen. Tajusin, että haluan muuttaa elämäni ja käyttää kaikki mahdollisuudet näistä asioista puhumiseen.

Minka Kuustosen mielestä hänellä on taiteilijana ja ihmisenä velvollisuus vaikuttaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Hänelle niistä erityinen intohimon kohde on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Tiina Jutila / Yle

Kuustonen upottaa lopulta lusikkansa hedelmään, koska ei jaksa olla koko ajan täysin ehdoton. On hän sitäkin yrittänyt.

Nykyisin Kuustonen uskoo ennen kaikkea arkisten valintojen merkitykseen: kierrättämiseen, kuluttamisen minimointiin, lähellä tuotattuun kasvisruokaan ja julkiseen liikenteeseen. Pakollisten työmatkalentojen hiilijalanjäljen Kuustonen kompensoi.

– Kävin läpi sen elämänvaiheen, että lähes lopetin elämisen. Pelkäsin tekeväni ympäristön kannalta vääriä valintoja. Sitten aloin ottaa kevyemmin. Nämä jutut voivat tuntua joskus pikku näpertämiseltä, mutta Suomen kulutusperäisistä päästöistä kotitalouksien osuus (siirryt toiseen palveluun) on lähes 70 prosenttia. Kaikki voivat tehdä sille asialle jotain.

Kun Kuustonen sai lapsen kolme vuotta sitten, hän sitoutui uudelleen voimakkaasti ilmastonmuutoksen estämiseen.

– Heräsin siihen, että elämän on oltava kestävää maapallolla myös hänen tulevaisuudessaan. Kaikkien meidän lasten tulevaisuudessa.

– Rakastan sekä viihdettä, komediaa että draamaa. Ne kulkevat minulla käsi kädessä ja minulle on tärkeää saada vaihdella niiden välillä, sanoo Kuustonen. Tiina Jutila / Yle

Taiteilijuus velvoittaa

Minka Kuustonen on ilmastonmuutoksen vastaista työtä tekevän Myrskyvaroitus-yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) aktiivi ja hallituksen jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ympäristön tilasta ja kannustaa jokaista toimimaan ilmastomyönteisesti omassa elämässään.

Välineenä tähän on muun muassa ilmastolupaus-kampanja (siirryt toiseen palveluun), johon osallistuvat sitoutuvat puolittamaan henkilökohtaisen hiilijalanjälkensä kymmenen vuoden kuluessa.

– Jokainen ihminen, joka on selvillä todellisuudesta tietää, että voidaan puhua ilmastohätätilasta. Siltä ei voi kukaan enää ummistaa silmiään.

Kuustoselle on aina ollut selvää, että taiteilijuus velvoittaa tärkeiden asioiden puolesta puhumiseen.

Siihen velvoittaa hänen mielestään myös ihmisyys.

Eettisen vastuun periaate on kodin peruja. Hänen isänsä, muusikko Mikko Kuustonen on koko uransa ajan osallistunut kehitysyhteistyöhön ja puolustanut näkyvästi ihmisoikeuksia.

– Iskä teki kehitysyhteistyöreissuja ja -dokumentteja koko meidän lapsuutemme ajan. Olen kasvanut siihen, että nämä asiat kuuluvat elämään, taiteilijuuteen ja ihmisenä olemiseen.

Ekoaktivisti Eevin rooli oli käänteentekevä, mutta myös kuluvana keväänä Kuustosen työ on myllertänyt hänen sisäistä maailmaansa.

Hän esittää Yle Radio Suomen heinäkuussa lähetettävässä kuunnelmasarjassa takavuosien viihdetähteä, Armi Aavikkoa.

Kuustosen on vaikea puhua siitä itkemättä.

– Ei vaan voi enää ajatella että nyt vaan tässä vähän elelen ja kulutan, vaan arjen on oltava kestävää. Niin kuluttajilla kuin yrityksillä. Silloin maapallokin kestää, jos se muutos tapahtuu nyt, sanoo Kuustonen. Tiina Jutila / Yle

Armi meni tunteisiin

Armi Aavikko oli vain 18-vuotias vuonna 1977, kun hänet valittiin Miss Suomeksi. Se oli suuri juttu siihen aikaan, kun televisiokanavia oli vain kaksi ja koko kansan superjulkkiksia vain kourallinen.

Tuore Miss Suomi pestattiin Danny-show’hun laulamaan. Ilkka Lipsasen eli Dannyn show oli suuresta maailmasta mallia saanut spektaakkeli, joka yhdisti poppiin ja iskelmään teatterin ja kabareen keinoja. Mukana kiertueilla oli milloin käärmeitä, milloin ilma-akrobaatteja ja aina pyrotekniikkaa.

Kaksikko esitti rakastavaisia ja heidän duetoistaan tuli jättimäisiä hittejä: Tahdon olla sulle hellä, Kaiken sulle antaisin, Me vain.

Pari työskenteli yhdessä lähes 20 vuotta ja heidän vaiheitaan seurattiin tiiviisti viihdejulkisuudessa.

Armin Aavikon ja Dannyn fiktiivinen rakkaustarina muuttui kulissien takana todeksi, mutta Aavikko ei koskaan voinut rakentaa pesään miehen kanssa, jolla oli jo perhe. Danny pysyi naimisissa vaimonsa Liisa Lipsasen kanssa yli 30 vuotta kunnes heidän kaikki lapsensa olivat aikuisia.

Minka Kuustonen Armina kuunnelmasarjan markkinointikuvassa. – Kansa rakasti Armia, se näkyy kuunnelmauutisen vastaanotossa. Hirveästi on tullut sydämiä ihmisiltä, sanoo Kuustonen. Yle / Jukka Lintinen

– Pääsimme Dannya näytelleen Ilkka Heiskasen kanssa hirveän hyvin siihen yhteyteen, joka Armilla ja Dannylla oli. Myös Ilkka sanoi, että harvoin rooli menee näin sydämeen, kuvailee Kuustonen. Kuva kuunnelmasarjan nauhoituksista. Yle / Jukka Lintinen

Onneton rakkaus oli yksi Aavikon elämän suurista tragedioista. Hän toivoi aina omaa perhettä ja lapsia.

Toinen Aavikon suuri haava oli hänen siskonsa itsemurha 1990-luvulla.

– Armin sisko oli hänelle todella tärkeä. Haastatteluissa usein kysytään, onko outoa, kun minusta ja siskostani Iinasta puhutaan aina yhdessä. Olisi outoa, jos meistä ei puhuttaisi yhdessä. Jos Iinasta ei kysytä, otan hänet itse puheeksi.

Haastattelu pitää keskeyttää hetkeksi, koska Kuustosta itkettää. Perhekeskeiselle ihmiselle aiheuttaa myötäkipua se, että lapsirakas Aavikko ei koskaan saanut kipeästi kaipaamiaan perhettä ja lapsia.

Kuustoselle erityisesti ajatus sisaren menettämisestä on tuskallinen.

Kuustosen näyttelijäsiskokset ovat tavattoman läheisiä, oikeastaan erottamattomia. He asuvat samassa kerrostalossa, ovat tekemisissä päivittäin ja ovat toistensa parhaat ystävät.

Siskonsa kuoleman jälkeen aiemmin iloisena ja valoisana henkilönä tunnettu Aavikko alkoi vähitellen kärsiä mielenterveysongelmista ja alkoholisoitui. Hän alkoi vetäytyä laivakeikoilla takahuoneisiin juomaan ja vietti vapaa-aikaansa lähiöbaarissa.

Lehtijutut muuttuivat ilkeiksi.

Aavikko oli vasta 43-vuotias kuollessaan keuhkokuumeeseen.

– Olen itse nyt 35-vuotias. Saman ikäinen kuin Armi oli silloin, kun hänen alamäkensä alkoi. Armin tarina meni voimakkaammin tunteisiin kuin mikään rooli koskaan. Nauhoitukset piti tämän tästä keskeyttää, koska alkoi itkettää niin paljon.

Minka Kuustonen tiesi aina haluavansa näyttelijäksi ja tähtäsi siihen pikkulapsesta asti. – En vain tiennyt, onko se mahdollista. Kun kävin Kallion lukiota, tuntui ajatus teatterikouluun pääsystä tosi kaukaiselta. Tiina Jutila / Yle

“Uskomalla hyvään saa elämästä enemmän irti”

Kuunnelmasarjassa Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa on 20 osaa. Se kertoo paitsi Aavikon tarinan, myös tarinan suomalaisesta musiikkibisneksestä.

Fiktiivisen kertomuksen lisäksi kuunnelmassa on dokumentaarisia osuuksia, joissa ääneen pääsevät sekä tutkijat että Aavikon aikalaiset ja läheiset.

– Kun kyse on oikeasti eläneestä ihmisestä, on totuuksia monia. Kuunnelmassa painotetaan sitä, että tämä on yksi tarina. Itselleni on kuitenkin tärkeää, että siinä on todella laaja näkökulmien joukko.

Vaikka tasa-arvon kanssa on edelleen töitä tehtävänä, oli maailma huomattavasti raadollisempi takavuosina.

– Kansa rakastui häneen heti, ja hän halusi intohimoisesti laulaa. Häntä kuitenkin myös vähäteltiin ja hänen laulutaitoaan arvosteltiin. Hän oli raakile, ja sanoi itse itseään palosireeniksi ja nauroi päälle. Silti hänellä oli sävelkorvaa. Ei voi vetää sellaisia keikkoja ja pysyä vireessä, jos ei ole tekniikkaa.

Kuustonen uskoo, että Aavikosta tuli niin rakastettu hahmo, koska hän oli lämmin, vaatimaton, aito ja vilpitön.

Luonnonlapsi.

– Oli helppo samaistua hänen haluunsa tehdä sitä, mitä rakastaa ja haluunsa tulla rakastetuksi.

Kuustonen on viihtynyt Kalliossa jo kymmenen vuotta. Perhe on lähellä: äiti asuu naapuritalossa ja sisko yläkerrassa ja siskosten lapset leikkivät yhdessä. Tiina Jutila / Yle

Kuustosta ja Aavikkoa näyttää yhdistävän vielä yksi asia. He molemmat vaikuttavat tavattoman kilteiltä ja ystävällisiltä ihmisiltä.

– En halua päästää mustaa sisälleni. Haluan uskoa hyvään ja uskon, että kannattaa haluta toisille hyvää. Se on ehkä naiiviutta, mutta mielestäni se on valinta. Uskon, että kaikella on tarkoitus. Uskomalla hyvään saa elämästä enemmän irti.

Kiltteys on kotoa saatu perusarvo, sanoo Kuustonen.

– Sekä minä että Iina ollaan tosi pyyteettömiä ihmisiä. En muista meillä koskaan olleen keskinäistä kilpailua, vaan olemme halunneet toiselle hyvää enemmän kuin itselle. Meidät on pienestä pitäen kasvatettu kohtaamisen haluun, siihen, että haluaa oikeasti tietää mitä toiselle kuuluu. Kotona on opetettu, että ihmisten kanssa pitää keskustella, vaikka se voi joskus olla vaikeaa esimerkiksi erilaisten arvojen takia.

“Kaikki tarvitsevat viihdettä”

Minka Kuustonen on tehnyt suuria ja tärkeitä rooleja sekä Kansallisteatterin lavalla että televisiossa, ja nyt myös ensimmäisessä audiodraamassaan.

Elokuvissa Kuustosen osat ovat toisinaan olleet kepeitä, sellaisia kuin komedia Onnenonkijan (2016) opportunistinen vloggari tai Hevi reissun (2018) suloinen unelmatyttöystävä.

Kuustonen kuitenkin huomauttaa, ettei kepeys ole helppo laji. Sitä paitsi hänen mielestään viihde on tärkeää. Ihmisten täytyy saada välillä pistää aivonsa narikkaan.

Kuustonen pitää hienona asiana sitä, että näyttelijä voi tehdä Suomessa sekä vakavaa että hömppää leimautumatta vain yhden lajin edustajaksi.

– Olen aina kokenut sukeltavani siihen, mitä on tekeillä. En erottele sitä, onko jokin raskasta tai kevyttä. Rakastan niin komedian, draaman kuin viihteenkin tekemistä. Sekä tekijänä että katsojana.

Minka Kuustoselle tulee aina tästä porttikongista onnellinen olo. Hän otti siinä vastaan puhelun, jossa kuuli päässeensä mukaan Suurmestari-viihdesarjaan. Sattumalta paikalle osunut rakennusmies halusi päästä Kuustosen kanssa kuvaan. Tiina Jutila / Yle

Televisiodraamaa tehdään nyt Suomessa enemmän kuin koskaan ennen.

Kuustosen mielestä se voisi olla moninaisempaa, sellaista kuin elämä muutenkin. Hän toivoo draaman tekijöiden joukkoon esimerkiksi lisää ei-valkoisia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia. Ei vain esiintymään, vaan kertomaan omat tarinansa.

Kuustonen toivoo itse pääsevänsä esittämään naishahmoja, jotka ovat monimutkaisia, ajattelevia ja tuntevia.

– Usein naisen toiminta on yhä riippuvaista miespuolisen roolihahmon toiminnasta. Naisten itsenäisyys on ollut tarinoissa pitkään jäljessä todellisuudesta. Onneksi tilanne on muuttumassa.

Parhaillaan Kuustonen nähdään C Moren televisiosarjassa Hotel Swan Helsinki. Hänen hahmonsa on tankotanssija.

– Oli aika intensiivistä, kun piti opetella ihan uusi laji kun kuvaukset oli jo käynnissä. Oli ihanaa saada opetella uusi laji, joka oli lähtökohtaisesti niin kaukana itsestäni.

Se, mistä Kuustonen luultavasti parhaiten tunnetaan, on kuitenkin televisioviihde.

Hän loi Putouksen kahdeksannelle kaudelle suositun Ratiomies-hahmon ja esiintyi sarjan Allstars-kaudella yhdessä siskonsa kanssa. Parhaillaan MTV:llä pyörii koko perheen viihdeohjelma Suurmestari, jossa Kuustonen on vakiovieras.

Suurmestarissa viisi kilpailijaa mittelee taitojaan omituisissa lajeissa, kuten iloisen hevosen piirtäminen väärinpäin, tai siinä, kuka kehittelee romuista parhaan ketjureaktion.

– Olen ihmisenä tosi tunnollinen. Suurmestarissa ei kuitenkaan voi ottaa itseään yhtään tosissaan. Pitää vain hypätä omana itsenään kyytiin ja nauraa itselleen ja kaikelle. Se on parasta.

