Räppäri Hassan Maikalilla on aina aikaa vaihtaa muutama sana kohtaamansa ihmisen kanssa – vaikuttamistyö vei miehen Barack Obaman tilaisuuteen

25-vuotias Hassan Maikal on helsinkiläinen räppäri. Oikeastaan olisi syytä tarkentaa, että kontulalainen räppäri, sillä Kontulan kaupunginosa on niin keskeinen osa hänen persoonaansa. Mies on asunut samassa talossa Helsingin Kontulassa 3-vuotiaasta saakka ja rakastaa asuinaluettaan.

– Se on ollut minulle paras paikka kasvaa, mies kertoi Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Perjantaina ensimmäisen albuminsa julkaiseva Maikal on tuttu hahmo monelle kontulalaiselle. Maikalin mukaan jotkut hänen ystävänsä ovat lopen kyllästyneitä, kun Maikalin kanssa liikkuessa pitää pysähdellä jatkuvasti.

– Kävellään pari metriä ja sitten pitää taas moikata ja vaihtaa kuulumiset, mies nauraa ja toteaa, että hänestä tuntuisi oudolta kävellä ihmisen ohi tervehtimättä.

– Vaikka sekin on ok sanoa, että on kiire.

Ehkä kyse onkin enemmän kohtaamisesta.

– Se, että pystyn antamaan päivästäni jollekin vähän aikaa, on ollut mulle tärkeää. Ja huomaan, että se tulee myös takaisin.

Hassan Maikal on paitsi artisti, mutta myös vaikuttaja. Hänet kutsuttiin muutama vuosi sitten Berliiniin Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman järjestämään verkostoitumistilaisuuteen. Siellä kohtasivat nuoret vaikuttajat eri puolilta Eurooppaa.

Maikal on tehnyt Suomessa muun muassa kouluvierailuja, joissa hän on kertonut oman tarinansa ja rohkaissut nuoria kokeilemaan omia juttujaan.

– Koen, että olen vain ollut oma itseni. Se tuntuu resonoivan. En ole siis pohtinut, että: "nyt mä vaikutan". Mulle on ollut tosi tärkeää olla ääni etenkin nuorille, jotka eivät itse saa ääniänsä kuuluviin.

