Euroviisufanit toivovat suomalaisilta uskoa ja keveyttä finaaliin: Suomalaiset lähtevät Euroviisuihin kuin talvisotaan, ja unohtavat, että menestystäkin on tullut

Jouni Pihkakorpi on seurannut viisuja paikan päällä vuodesta 2000, mutta nyt viisut taittuvat kansainvälisten viisufanien seurassa etäyhteyden päässä. Tämä kuva on otettu aiemmin. Jouni Pihkakorpi

Suomalaisia viisufaneja pidettiin eilen jännityksessä viimeiseen asti, mutta he uskovat sen tuovan mukanaan myös näkyvyyttä Suomelle. Fanit sanovat, että suomalaiset suhtautuvat viisuihin himpun liian vakavasti, ja samalla maalataan kuvaa siitä, että koskaan Suomi ei voi viisuissa pärjätä - aina ollaan ainakin Ruotsia huonompia.

Suomalaisia euroviisufaneja pidettiin eilen jännityksessä viimeiseen asti, kun Suomen Blind Channelin finaalipaikka varmistui semifinaalin viimeisimpänä.

– Järki sanoi, että kyllä se sieltä tulee, mutta sydän meinasi revetä, kuvailee viisufani Harri Liikala.

Vuodesta 2000 viisuja paikan päällä seurannut Jouni Pihkakorpi uskoo, että Suomi oli jätetty viimeiseksi viihteen vuoksi, jännitystä kasattiin viimeiseen hetkeen.

– Kundit veti juuri kuin piti. Oli oikea kappale, oikeat tyypit ja oikea asenne. Ei tarvitse tehdä kärrynpyöriä, Pihkakorpi kehuu.

Harri Liikala uskoo, että viimeinen finaalipaikka tuo myös hyvää näkyvyyttä Suomelle.

"On ollut hyviäkin sijoituksia, mutta aina ne unohdetaan"

Monella kotisohvalla saattoi jo usko loppua Suomen viisumenestykseen, kun finaalipaikkaa saatiin odottaa. Tilanteesta syntyi somessa myös meemi, kun laulaja Joel Hokka tyhjensi odotellessa olutpullon jämät suuhunsa.

Facebookin Euroviisuryhmän ylläpitäjä Harri Liikala sanoo, että suomalaiset menevät Euroviisuihin kuin talvisotaan. Menestystä lähdetään hakemaan liian vakavasti ja ajatellaan liikaa, mitä muut meistä ajattelevat.

Blind Channel on hänen mukaansa hyvin osoittanut, että lavalla voi pitää hauskaa, eikä viisuihin tarvitse lähteä veren maku suussa.

– Voi miettiä myös, haluaako tuoda menestystä vai Eurooppaan erilaisia ääniä? Suomi on tuonut paljon uutta euroviisuihin. On ollut rokkia, reggaeta ja iskelmää. Viesti itsessään on tärkeä, ja joku Ruotsi taas tuo aina geneeristä poppia.

Pihkakorpi sanoo, että suomalaisilla on tapana unohtaa, että hyviäkin sijoituksia on viisuista tippunut. Viimeisenä ollaan oltu, mutta niin on ollut moni muukin maa, Pihkakorpi muistuttaa.

– On ollut hyviäkin sijoituksia, mutta aina ne unohdetaan. Jos joku pärjää, sitä pidetään hyvänä, mutta kuitenkin vähätellään. Ei olla niin hyviä kuin ruotsalaiset tai muut naapurimaat.

– Tämän tyyppisessä musiikissa me olemme valtavan hyviä. Sekin pitää muiden meille kertoa, sitten voimme tykätä siitä itsekin, Pihkakorpi kuvaa.

Fanit povaavat sijaa kympin hujakoilta

Harri Liikala sanoo, että tämän vuoden euroviisuissa ei ole selvää voittajaa. Kuva on vuodelta 2018 Lissabonista. Liikala kannatti tuona vuonna voittoon Israelia. Harri Liikala

Molemmat viisufanit uskovat Suomen menestykseen. Jouni Pihkakorpi uskoo, että Suomen paikka on kymmenen parhaan joukossa, Harri Liikala taas veikkaa, että vain täpärästi kympin ulkopuolella.

Liikala sanoo, että yleisöäänestyksessä Blind Channel pärjää varmasti hyvin.

Molemmat olisivat tänä vuonna matkanneet Rotterdamiin paikan päälle, jos se olisi ollut mahdollista. Vaikka samaan fiilikseen ei sohvalta pääse, viisufanikollegat ja yhteisöllisyys nostavat tunnelmaa myös kotona.

Poikkeuksellinen vuosi on Pihkakorven mukaan lisännyt kiinnostusta viisuja kohtaan.

– Ihmiset näkevat, että tästä päästään ja näitä pystytään järjestämään. Jo se tuo ihmisille hyvää hypetystä.

Uskotko sinä Suomen menestykseen? Voit keskustella aiheesta alla.

