Isän ja tyttären viisuhuuma vei koko perheen mennessään – 15 vuotta sitten kotiin rakennettiin Lordi-alttari: "Se oli ihan uskonnollinen kokemus"

Krista Siegfridsin viisukappale Marry Me innosti Iiris Mäntymaan ja Antti Mäntymaan teemapukeutumiseen. Hääpuvut eivät ole enää tallessa, mutta hunnut on säilytetty.

Krista Siegfridsin viisukappale Marry Me innosti Iiris Mäntymaan ja Antti Mäntymaan teemapukeutumiseen. Hääpuvut eivät ole enää tallessa, mutta hunnut on säilytetty. Kiira Ikävalko / Yle

Mäntymaan perhe on matkustanut Euroviisujen perässä ulkomaille ja ommellut hääpukuja teema-asuiksi. Blind Channelin viisuvoittoa he jännittävät kotikatsomossa, mutta ensi kevään viisumatka saatetaan varata jo finaaliyönä.

Kun Blind Channel raivasi torstai-iltana Dark Side -kappaleellaan tiensä Euroviisujen finaaliin, Mäntymaan perheessä kohotettiin viisumaljat. Juoma kruunattiin vesimelonisormella Blind Channelin punaiseksi maalattujen keskisormien tyyliin.

– Tärkeintä oli väri, sen piti olla rokkimusta. Mutta Euroviisuissa pitää olla myös glitteriä, Iiris Mäntymaa kertoo.

Euroviisut ovat Iiris Mäntymaan ja hänen isänsä Antti Mäntymaan yhteinen harrastus, joka on imaissut mukaansa myös koko lähipiirin – tai ainakin melkein.

– Ehkä sanoisin, että vanhin poika ei ole vielä sinut oman Euroviisu-minänsä kanssa, vaan verhoaa sen vielä hevimiehen naamioon! Antti Mäntymaa heittää.

Toimittaja Kiira Ikävalko tapasi viisufanit Iiris ja Antti Mäntymaan perjantaina, kun Blind Channelin finaalipaikka oli varmistunut.

Viisureissun jälkeen tietää, että kuuluu perheeseen

Antti Mäntymaa laskee seuranneensa viisuja vuodesta 1967 – alun perin luultavasti siksi, ettei televisio-ohjelmissa ollut juuri valinnanvaraa.

– Se valikoitui automaattisesti vähän kuin missikisat, että ne katsottiin, hän kertoo.

Isän ja tyttären yhteinen juttu viisuista tuli, kun Lordi voitti Euroviisut vuonna 2006 ja isä päätti viedä tyttärensä seuraavana vuonna Euroviisuihin Helsinkiin. Iiris Mäntymaa oli silloin 12-vuotias.

– Meille oli tehty sellainen Lordi-alttari, missä oli kehystetty Lordin kuva ja naksut siinä ympärillä. Sehän oli ihan uskonnollinen kokemus, Iiris Mäntymaa kuvailee.

Pian kaksikko lähti viisujen perässä myös ulkomaille. Ensimmäinen matka tehtiin vuonna 2010 Osloon, jonne isä ja tuolloin teini-ikäinen tytär lähtivät kahdestaan.

Nyt viisureissuja on takana yhteensä seitsemän, ja porukka on kasvanut yli kymmenhenkiseksi. Mukaan on lähtenyt esimerkiksi lasten puolisoita.

– Kaikki puolisot maan päällä eivät varmaan uskaltautuisi viikon mittaisille bile-euroviisureissuille mukaan, mutta he ovat ottaneet reissut hyvin ja se on antanut varmuutta, että he kuuluvat perheeseen, sanoo Iiris Mäntymaa.

Videolla Blind Channel esittää Dark Side -biisinsä Rotterdamin Ahoy Arenalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa.

Glitteriä ja huntuja

Perheen viisureissuihin kuuluu myös teemapukeutuminen, jos viisubiisi antaa siihen inspiraation. Esimerkiksi Krista Siegfridsin Marry Me -kappale innosti Mäntymaat askartelemaan koko seurueelle hunnut ja mekot vuonna 2013.

– Muistaakseni minäkin niitä häthätää Berninalla ompelin, Antti Mäntymaa kertoo ompelukonemerkkiin viitaten.

– Tähän on pakko lisätä, että mehän oltiin ihan alipukeutuneita! Kukaan ei kiinnittänyt meihin huomiota, kun oli paljon parempaakin panostamista. Ihmiset värkkäävät viisuihin uskomattomia luomuksia, Iiris Mäntymaa jatkaa.

Hän ohjaa sivutyönään ryhmäliikuntatunteja ja käyttää tunneillaan viisubiisejä ympäri vuoden. Varsinainen viisukausi alkaa kuitenkin Uuden musiikin kilpailusta, jonka kautta Suomen viisuedustaja valitaan.

– Minä en ihan niin tiiviisti seuraa: en esimerkiksi katso muiden maiden esikarsintoja, vaan olen enemmän kiinnostunut Suomesta ja alan selata muiden maiden valintoja läpi, kun valinnat on tehty, Iiris Mäntymaa sanoo.

Seuraavan vuoden viisumatkavalmistelut voi kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin.

– Heti finaaliyönä Iiris on tilannut kahdesta voittajamaan oletetuimmasta viisukaupungista kahdelle eri viikonlopulle ison lukaalin, ja matkaa lähdetään rakentamaan siihen, Antti Mäntymaa kertoo.

Keväällä 2022 Helsinkiin?

Tänä vuonna Mäntymaat pitävät kisakatsomoaan Kotkassa, mutta ensi vuonna toiveena on päästä jälleen paikan päälle. Luotto Blind Channeliin on kova.

– Kun viisut järjestetään Helsingissä, niin on tosi kätevä täältä Kotkasta tulla! Mutta jos Suomi ei voita, niin olen vähän Milanoa ja Roomaa katsonut, Iiris Mäntymaa sanoo.

Antti Mäntymaan mielestä vahvimmat voittajakandidaatit ovat Suomi ja Belgia.

Tänä vuonna Euroviisut järjestetään Alankomaissa Rotterdamissa. Finaalilähetyksen voi katsoa suorana lauantaina 22. toukokuuta kello 22 alkaen esimerkiksi Yle Areenasta.

Lue myös:

Euroviisufanit toivovat suomalaisilta uskoa ja keveyttä finaaliin: Suomalaiset lähtevät Euroviisuihin kuin talvisotaan ja unohtavat, että menestystäkin on tullut

Blind Channelille Euroviisujen finaalipaikkaa tärkeämpää oli yleisön kova kannustus: "Silloin tajusimme, että teimme duunimme oikein."

Blind Channel teki kansainvälisen levytyssopimuksen, vaikka sitä odoteltiin vasta Euroviisujen jälkeen – yhtye ei aio himmailla viisulavalla