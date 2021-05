Yle Lampedusan saarella: Siirtolaisuutta ei voi pysäyttää, sanoo kaupungin pormestari – Italia vetoaa EU:hun vastuun jakamiseksi

Välimeren yli Eurooppaan pyrkivien määrä on jälleen kasvanut. Italian pääministeri Mario Draghi aikoo ehdottaa uusia linjauksia EU:n pakolaispolitiikkaan tänään maanantaina alkavassa huippukokouksessa.

LAMPEDUSA, ITALIA

Miksi niin pian lapseni, äiti ja isä rakastavat sinua ikuisesti.

Syntynyt 26.4.2020 Libyassa. Kuollut 11.11.2020 Välimerellä.

Näin lukee Lampedusan saaren hautausmaan karusta hiekkamaasta pilkistävässä kyltissä.

Haudassa lepää guinealainen Yusuf Ali Kanneh. Kyltissä tekstin alapuolella on kuva pienestä punapaitaisesta vauvasta, joka katsoo kameraan. Haudalla on kynttilä ja vaaleanpunaisia sekä valkoisia kukkia pienissä vaaseissa.

Vauvan äiti oli lähtenyt lapsensa kanssa yrittämään Libyasta kohti Eurooppaa salakuljettajien veneellä viime marraskuussa. Vene haaksirikkoutui ja kuusi ihmistä kuoli – heidän joukossaan reilu puolivuotias Yusuf.

Välimereen hukkuneiden siirtolaisten hautoja Lampedusan hautausmaalla. Francesco Bellina

Euroopan eteläkärjessä, Lampedusan saaren hautausmaalla Eurooppaan yrittäneiden siirtolaisten ja pakolaisten hautoja on kymmenittäin. Monia ei ole pystytty tunnistamaan, joten heidät on haudattu nimettöminä. Hautakiven virkaa toimittaa kulunut, puinen risti.

Mantereellemme pyrkijöiden kuolemat ovat tulleet osaksi kahdeksan vuotta Lampedusalla Mediterranean Hope -avustusjärjestölle työskennelleen Francesco Piobbichin arkea. Järjestö avustaa saarelle tulevien pakolaisten vastaanotossa ja auttaa myös merellä kuolleiden omaisia.

Mediterranean Hope -järjestön avustustyöntekijä Francesco Piobbichi esittelee Lampedusan hautausmaata, jonne on haudattu kymmeniä siirtolaisia. Francesco Bellina

Tänä vuonna Välimereen kuolleiden määrä on taas kolminkertaistunut. Piobbichin mukaan se johtuu osittain siitä, että Välimerellä pelastustoimintaa tekevien avustusjärjestöjen määrä on pandemian aikana vähentynyt. Se on lisännyt mereen hukkuneiden määrää.

– Lähtijöitä on silti enemmän kuin aiemmin. Salakuljettajat lähettävät ihmisiä merelle puuveneissä kumiveneiden sijaan, jotta he pääsisivät todennäköisemmin perille, Piobbichi sanoo.

– Viime yönä jälleen yksi Libyasta lähtenyt vene on uponnut ja noin 50 ihmistä on todennäköisesti hukkunut, hän huokaa ja hiljenee.

Tulijoiden määrän uskotaan kasvavan

Välimeren siirtolaiskriisi on noussut otsikoihin jälleen viime viikoilla, kun Eurooppaan pyrkivien määrä on jälleen ampaissut kasvuun.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) meren yli on tullut alkuvuonna jo yli 24 000 ihmistä, mikä on noin kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Viime vuonna koronapandemia vähensi siirtolaisvirtaa.

Toisaalta pandemia on lisännyt esimerkiksi taloudellista ahdinkoa siirtolaistenkin lähtömaissa, joten avustusjärjestöt ennakoivat sen nyt lisäävän Eurooppaan pyrkivien määrää.

Harri Vähäkangas / Yle

Lampedusan saarelle on tullut meren yli viimeisten kahden viikon aikana lähes kolmellakymmenellä veneellä lähes kolme tuhatta siirtolaista ja pakolaista. Saaren pieni vastaanottokeskus tukkeutui tulijoista, ja sadat joutuivat nukkumaan yönsä ulkona.

Noin 6 000 asukkaan saaren voisi ajatella olevan hätätilassa. Todellisuudessa auringon kylvettämä, verkkaista elämää viettävä saari on niitä harvoja paikkoja Italiassa, jonka katukuvassa ei maahanmuuttajia juuri näy.

– Se johtuu siitä, että Lampedusa on Eurooppaan pyrkiville vain ensimmäinen kohde, ei tänne kukaan jää. Pari päivää saapumisen jälkeen heidät viedään eteenpäin Sisiliaan tai manner-Italiaan, sanoo Ylelle lampedusalainen hotelliyrittäjä Giuseppe Cappello.

Välimeren yli tulleet siirtolaiset odottivat pääsyä laivaan Lampedusan satamassa tiistaina 18.5.2021. Heidät viedään Lampedusalta Sisilian vastaanottokeskuksiin tai koronakaranteenilaivoihin. Francesco Bellina

Cappelloa kyllästyttää, koska aina siirtolais- ja pakolaistilanteen kärjistyessä lehdet alkavat kirjoittaa, että Lampedusalla on kestämätön hätätila. Todellisuudessa saaren asukkaat ovat tottuneita siirtolaisuuteen, sillä se kuuluu Välimeren alueen historiaan, Cappello sanoo.

– Toki vastaanottokeskus on välillä vaikeuksissa. Tälläkin viikolla olen saanut vastata asiakkaiden kyselyihin, että uskaltaako meille tulla. Tavallisen lampedusalaisen elämää siirtolaiset eivät haittaa, emme edes näe heitä.

Ylekin pääsi näkemään siirtolaisia vain yöllä heidän rantauduttuaan saarelle ja viranomaisten vartioiman vastaanottokeskuksen ulkopuolelta sekä silloin, kun he nousivat Sisiliaan lähtevään laivaan.

Italia vaatii sopua pakolaispolitiikasta

Lampedusalla tuomitsevat katseet eivät osoita Eurooppaan pyrkiviin siirtolaisiin ja pakolaisiin, vaan Euroopan unioniin ja Italian valtioon. EU on yrittänyt sopia pakolais- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta vuosia, mutta yritykset ovat kaatuneet jäsenmaiden erimielisyyteen.

Viikoittain Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä hukkuu Välimereen tai Atlantin valtamereen.

Tänään maanantaina alkavassa huippukokouksessa Italian pääministeri Mario Draghi aikoo nostaa asian jälleen esiin. Italia aikoo ennakkotietojen mukaan vaatia esimerkiksi turvapaikanhakijoiden jakamista maiden kesken, tiiviimpää yhteistyötä siirtolaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa sekä lisää laillisia tapoja tulla Eurooppaan.

Maa on jo käynyt neuvotteluja siirtolaistilanteen ratkaisuista viime viikolla Tunisian kanssa. Keskusteluja jatketaan tällä viikolla Libyan kanssa.

Siirtolainen Lampedusan vastaanottokeskuksen edustalla. Keskus sijaitsee syrjässä saaren asutuksesta ja sitä vartioivat maastopukuiset sotilaat. Francesco Bellina

Avustustyöntekijä Francesco Piobbichin mukaan on häpeällistä, että Eurooppa käännyttää siirtolaisia rajoiltaan takaisin maahan, jossa he kärsivät väkivallasta ja kidutuksesta.

– Libyasta saapuvat kantavat mukanaan sekä henkisiä että fyysisiä arpia ja traumoja. Näemme ihmisiä, joita on ruoskittu sähköjohdoilla ja joiden ihot ovat palaneet räjähdyksissä.

Piobbichi kertoo näkevänsä Lampedusalla työskenneltyään Euroopan kaikkea muuta kuin ihmisoikeuksien mallimantereena.

– Euroopan perusarvoihin kuuluu ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mutta täällä se ei toteudu.

"Lisää laillisia mahdollisuuksia tulla Eurooppaan"

Eurooppaan suuntaavien siirtolaisten ja pakolaisten määrän uskotaan tulevaisuudessa vain lisääntyvän. Ylen haastattelema Lampedusan kaupunginjohtaja Salvatore Martello on huolestunut siitä, ettei Lampedusa pysty pian ottamaan vastaan kaikkia tulijoita.

Martellon mukaan siirtolaisuutta ei silti voi pysäyttää: se on globaali ilmiö, joka tulee lisääntymään. Myös konfliktit syvenevät, ja niitä pakenevia ihmisiä on vain enemmän.

– (Donald) Trump ei onnistunut sulkemaan Yhdysvaltain rajaa, me emme onnistu sulkemaan Euroopan rajoja, Martello sanoo.

Italian rannikkovartioston veneitä Lampedusan satamassa, johon myös merellä haaksirikkoutuneita siirtolaisia usein tuodaan. Francesco Bellina

Lampedusan kaupunginjohtaja kritisoi EU:n tämänhetkistä pakolaispolitiikkaa, jossa Euroopan rajojen toisella puolella sijaitseville maille, kuten Libyalle maksetaan siirtolaisten pysäyttämisestä merelle.

Martellon mukaan tilanne ei ratkea rahalla.

– Tällaisia sopimuksia maat kuten Libya voivat käyttää poliittisen painostuksen muotona. Turkki tekee jo näin pakolaissopimuksen kanssa, kun se haluaa painostaa EU:ta.

Välimeren tragedia on Martellon mukaan tulosta siitä, ettei laillisia tapoja tulla Afrikasta Eurooppaan ole luotu.

– Niin kauan kuin näin on, ihmiset etsivät vaihtoehtoisia tapoja tulla, kuten maksavat salakuljettajille hengenvaarallisesta matkasta.

Jutussa käytetään käsitteitä siirtolainen ja pakolainen rinnakkain. Välimeren yli tulijoiden joukossa on sekä taloudellisista syistä matkaan lähteneitä, että vainoa ja sotaa pakenevia mahdollisia turvapaikanhakijoita.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Arviolta 1 400 siirtolaista saapunut Italian Lampedusan saarelle

Yli 50 ihmistä on kateissa Libyasta Eurooppaan pyrkineen veneen upottua

Pandemian hiipuessa Välimeren siirtolaismäärät ovat alkaneet kasvaa – merimatka on entistä vaarallisempi

Sisiliassa maahantulijoiden pikakäännytys on arkea, vaikka käytäntö rikkoo kansainvälisiä sopimuksia: "Luulin, että se oli vain joku paperilappu"