Yle seuraa oikeudessa: 15-vuotiasta, 18-vuotiasta ja viittä muuta syytetään murhan yritykseen liittyen Ruovedellä

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina poikkeuksellisen rikosasian käsittely.

Ruovedellä sattui tammikuussa ampumavälikohtaus, jossa ammuttiin useita laukauksia. Yksi henkilö loukkaantui ammuskelussa lievästi.

Syyttäjän mukaan vastaajat olivat uhanneet surmalla jo aiemmin. Kohteena oli kaksi ihmistä, joiden asunnolle syytetyt menivät.

Uhreja syytetään tapon yrityksestä. He olivat syyttäjän mukaan yrittäneet tappaa ampumalla kahta syytetyistä. Yksikään laukaus ei ollut osunut.

Peräti seitsemää henkilöä syytetään oikeudessa. Osaa syytetään murhan yrityksestä, osaa heistä avunannosta tai tekijöiden suojelemisesta.

Jutusta tekee poikkeuksellisen myös se, että yksi syytetyistä on vasta 15-vuotias ja toinen 18-vuotias. Suuri osa syytetyistä on samasta perhepiiristä, mukana on sekä naisia että miehiä.

Osa syytetyistä oli paikalla oikeudessa, osa oli etänä.

Taustalla riidat ja kosto

Suomessa on uutisoitu viime aikoina monista henkirikoksista tai niiden yrityksistä, joissa alaikäinen on syytettynä tai tuomittu.

Poliisi kertoi heti, että tapauksen taustalla olivat henkilöiden väliset riidat. Tarkempi motiivi selvisi oikeudessa kostoksi.

Ampumavälikohtaukseen liittyi myös luvattomia ampuma-aseita, mistä poliisi on ollut huolissaan. Ruovedeltä takavarikoitiin useita laittomia ampuma-aseita.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Markku Laakso sanoi Ylelle aiemmin, että aseista on vaaraa monelle: riidan osapuolille, sivullisille ja poliisille.

