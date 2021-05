Alkeellinen mökkeily onkin työleirin sijaan mindfulnessia – "Lämpö ei vain tule jostain ja ulosteet katoa johonkin", sanoo Tommi Kainulainen

Arkisten askareiden parissa puuhailu luonnon helmassa on tehokasta palautumista aivotyöläiselle. Yksinkertaisten perusasioiden äärellä mieli rauhoittuu, mutta samalla asioiden eteen ponnistelusta tulee hyvä mieli.

Viime keväänä lahtelaiset Veera Hirvaskero ja Tommi Kainulainen päättivät ostaa kesämökin. Etelä-Savosta, puolentoista tunnin matkan päästä kotoa löytyi vanha hirsitorppa.

Mökki lämpiää puulla, siellä on kantovesi ja ulkohuussi. Tontille tulee sähköt, mutta pistorasioita on vain yksi.

– Emme halunneet ottaa isoa velkaa tai joutua murehtimaan jäätyvistä vesiputkista. Halusimme yksinkertaisen mökin, Hirvaskero kertoo.

Hirvaskero ja Kainulainen hankkivat mökin ensisijaisesti vastapainoksi kiihkeätahtiselle kaupunkielämälle. Mukavuudet ovat mökillä turhia, sillä niitä riittää kaupungissa.

Pariskunta on oikeilla jäljillä: lomailu alkeellisissa oloissa vastaa nimittäin monenlaisiin tietotyötä tekevien ihmisten palautumisen tarpeisiin.

“Tähän tulee sellainen kahdenkymmenen perunan perunamaa”, Kainulainen sanoo. Esa Huuhko/Yle

Jo pelkkä mökille meneminen voi auttaa pääsemään irti levottomasta arjesta. Jyväskylän yliopiston työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantasen mukaan se on rajan tekemistä itsen ja ulkomaailman välille.

Hän vertaa mökkeilyä toimiston oven pielessä palavaan punaiseen valoon: en ole juuri nyt käytettävissä. Samalla vetää rajan myös oman pään sisällä.

– Rajoilla voi suojata itseä muilta, mutta myös itseä itseltä. Askeettisiin oloihin kauas kotoa meneminen nostaa kynnystä arjen kuormittavien asioiden tekemiseen, kuten töihin tarttumiseen vapaa-ajalla.

Hirvaskero ja Kainulainen elävät kiireistä elämää. Hirvaskero opiskelee musiikkialaa kahdessa koulussa eri kaupungeissa ja reissaa koko ajan. Kainulainen on teatteriohjaaja, jonka työ ei yleensä jää taa kun työpaikan oven painaa kiinni.

Kesät ovat kuitenkin molemmilla vapaata. Viime kesänä pariskunta vietti uudella mökillä kaksi kuukautta yhtä soittoa.

Mökille menon rauhoittavaan vaikutukseen monen suomalaisen on helppo samaistua. Mutta miksi valita alkeellinen torppa, sitä ei moni ymmärrä.

Hirvaskero ja Kainulainen haluavat vaalia maaseudun kulttuuriperintöä kunnostamalla vanhan torpan. Esa Huuhko/Yle

Vapaa-ajan asuntojen myyntitilastoissa on jo pitkään näkynyt suomalaisten halu jättää alkeelliset mökit historiaan. Myydyimmät mökit ovat hyvin varusteltuja lomakoteja astianpesukoneineen.

Esimerkiksi Kiinteistömaailmassa korona-aikana eniten on kasvanut kaikkein kalleimpien, yli 200 000 euroa maksavien lomakotien myynti.

Korona sai aikaan sen, että kaikenlaiset mökit menevät nyt kaupaksi. Alkeelliset mökit ovat silti yhä vähemmistössä. Veden kantaminen, puiden hakkaaminen, tulen virittely, käsin tiskaaminen ja ulkohuussi kuulostavat monen korvaan työleiriltä.

Rantasen mukaan aina paras vaihtoehto ei kuitenkaan ole mahdollisimman helppo elämä.

– Ihminen on siitä mielenkiintoinen ja paradoksaalinen olento, että keksimme koko ajan tapoja tehdä elämästä helpompaa. Mutta sitten, kun elämästä tulee liian helppoa, emme osaakaan vain olla ja nauttia vapaa-ajasta. Täytämme ajan taas jollain uudella.

Kun arkiset askareet vaativat ponnistelua, voi kiihkeä elämäntahti rauhoittua kuin itsestään.

Kahvikin voi maistua paremmalta, kun sen eteen on joutunut näkemään vaivaa.

Radio on olennainen osa mökkielämää. Tämä laite on löytö kesäretkeltä Mikkeliin. Esa Huuhko/Yle

Mökillä saa ponnistelun tuottamaa mielihyvää, mutta ilman monimutkaisuutta

Alkeellisissa oloissa mökkeilyssä yhdistyy kaksi psykologisen hyvinvoinnin käsitettä: hedonistinen ja eudaimoninen hyvinvointi. Yhtä aikaa tarjolla on paitsi helppoa mielihyvää myös nautintoa, jota ihminen saa vasta ponnisteltuaan ensin asioiden eteen.

– Nämä molemmat yhdistyvät arkisissa mökkiaskareissa. Ne eivät ole työelämän mittapuulla kovin tavoitteellisia, eikä niihin tarvitse hirveästi keskittyä. Ne kuitenkin tehdään itse, ja palkinto tulee vähän pidemmällä aikavälillä, jos vertaa esimerkiksi valmiina ostettuun ja kiireessä juotuun espressoon, Rantanen sanoo.

Hirvaskero ja Kainulainen kertovat palautuvansa mökillä juuri siksi, että päivän pääaskare voi olla pelkkä ruuanlaitto ja tiskaaminen. Tulenvirittely ja tiskiveden lämmittäminen puuhellalla ovat kuin meditaatiota. Tuntuu hyvältä, kun näkee kättensä jäljen.

– Lämpö ei vain tule jostain tai ulosteet eivät vain katoa jostain putkesta. Siihen sisältyy jonkinlainen asioissa kiinni oleminen. Kaupungissa olemme irti perusasioista, Kainulainen sanoo.

Kortin pelaaminen ja lautapelit ovat Hirvaskeron ja Kainulaisen tavallista ajanvietettä mökillä. Esa Huuhko/Yle

Nykyään on suosittua harjoitella tietoista läsnäoloa, sillä se tarjoaa pysähtymisen hetkiä kiireen keskellä. Rantanen arvelee, että yksinkertaiset, arkiset askareet voivat olla kuin mindfulness-harjoituksia.

– Mindfulnessin suosio on jännä asia. On käynyt mielessä, pitääkö meidän opetella uudestaan pysähtymisen keinoja, jotka tulivat ennen vastaan tavallisessa arjessa?

Hirvaskeron ja Kainulaisen aika kuluu myös retkillä lähimetsiin tai järvelle, joka on puolentoista kilometrin päässä. Heistä on vain hyvä, ettei vesi liplata heti ikkunan takana vaan järvelle täytyy erikseen mennä. Sekin on pieni kesäretki.

Myös mökin kunnostus vaatii aikaa. Alapohjaremontti on jo tehty, nyt esimerkiksi saunan katto pitäisi korjata.

– Huomaan joskus stressaantuvani siitä, miten paljon täällä olisi tekemättömiä töitä. Silloin Tommi muistuttaa minua, ettei ole mikään pakko tehdä mitään. Eikä ole olemassa mitään oikeaa tapaa, miten mökillä kuuluu olla, Hirvaskero sanoo.

Rantanen allekirjoittaa väitteen. Palautumisen kannalta ei lopulta ole olennaisinta millaisessa mökissä lomansa viettää tai mitä lomalla tekee.

Olennaisinta on tunnistaa, mitä oma mieli ja keho juuri nyt kaipaavat.

Kysy itseltäsi, mistä minulle tulee hyvä mieli?

Kuvitellaan, että alkeelliselle mökille onkin suuntaamassa perhe, jossa on pieniä lapsia. Jos vanhempien kaikki aika mökillä menee arjen pyörittämiseen, he eivät ehdi viettää aikaa lasten kanssa sen enempää kuin kotonakaan. Loma voikin olla työläs ja uuvuttava.

– Yksi hyvä kysymys, jonka voi kysyä itseltään on, että mistä minulle tulee oikein hyvä mieli? Mitä tehdessä minun on hyvä ja helppo olla? Niitä asioita voi listata, Rantanen sanoo.

Kainulainen on askarrellut pihalta löytyneistä vanhoista saunakivistä ja hevosen kengistä taideteoksen mökin rappusten viereen. Esa Huuhko/Yle

Vaikka Hirvaskero ja Kainulainen nauttivat askeettisista oloista, he katsovat mökillä Netflixiä tabletilta. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa palautua.

– Minulle on olennaista, että mökillä aika hidastuu. Aamupalalla voi olla vaikka useamman tunnin.

Pariskunta viihtyy mökillä viikko toisensa perään. Vasta kun ilma viilenee, mökkeily muuttuu työläämmäksi.

Mutta nyt kesä on vielä edessä.

