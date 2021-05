Hohtavista hampaista tuli yhä tärkeämmät – varomaton kotivalkaisija saattaa polttaa ikenensä, mutta tavallisempaa on vihlonta

Uusia kotivalkaisumenetelmiä syntyy jatkuvasti, sillä valkoisista hampaista on tullut erityisesti somen myötä statussymboli. Suurin osa kotona tehtävistä valkaisuista onkin turvallisia, mutta ikeniä tulisi varoa.

Samalla kun varallisuus ja selfiet ovat lisääntyneet, hohtavista hampaista on tullut yhä tärkeämpi osa huoliteltua ulkonäköä.

Hammaslääkäriliiton mukaan muun muassa sosiaalinen media on kasvattanut kosmeettisten hoitojen ja erityisesti hampaiden valkaisun suosiota, varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa.

– Maailmaan, jossa nuoruutta ja kauneutta ihannoidaan, assosioituu kauniit valkoiset hampaat, sanoo Turun yliopiston hammaslääketieteellisen laitoksen professori Pekka Vallittu.

Ammattilaisten tekemät valkaisut ovat jo pitkään olleet suosiossa, mutta markkinoille on tullut kiihtyvään tahtiin myös halvempia, kotona tehtäviä valkaisumenetelmiä.

Suosion kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut myös menetelmien ja hoitojen kehittyminen sekä markkinti. Somessa moni vaikuttaja onkin tehnyt yhteistyötä erilaisia kotivalkaisuja tarjoavien yritysten kanssa.

– Jos netistä tilaa aineet toiselta puolen maapalloa, on riski, ettei tiedä, miten vahvoja aineita suuhunsa laittaa, Vallittu sanoo.

Vahva aine polttaa ikenet

Valkaisumenetelmiä on tullut markkinoille valtavasti, eivätkä ammattilaisetkaan välttämättä pysy trendien perässä. Erikoishammaslääkäri Antti Niskanen sanoo, että suurin osa kotivalkaisumenetelmistä on hyviä ja turvallisia, mutta ongelma on, että niiden käyttöön annetaan puutteellisesti ohjeita.

– Välttämättä tuotetiedoista ei näe, mitä aine on ja kuinka vahvaa se on, ja pitäisikö esimerkiksi ikenet suojata.

Valkaisuaineissa valkaiseva aineisosa on peroksidi, eli vetyperoksidi tai karbamidiperoksidi. Suurin riski lienee se, että vahvaa peroksidia päätyy ikenee. Jos näin käy, se saattaa polttaa ientä.

– Ien palautuu, mutta se voi tuntua pahalta ja kestää. Muutamia potilaita on ollut, jotka ovat polttaneet ikenet liian vahvoilla geeleillä, Niskanen sanoo.

Tyypillisin sivuoire hampaiden valkaisussa on vihlonta.

– Vihlomisen kestoa ei pysty ennakoimaan, se voi kestää viikkoja tai kuukausia, professori Vallittu sanoo.

Hollywood-hampaita ei saa valkaisuaineella

Kotivalkaisuun tarkoitetut aineet ovat miedompia kuin ammattilaisten käyttämät, ja siksi niitä myös käytetään pidempään. Käyttöaika on usein viikosta kahteen, pienissä osissa.

Erikoishammaslääkäri Antti Niskasen mukaan tähän kannattaa sitoutua, muuten kotivalkaisuaineet ovat ajan, rahan ja hampaiden hukkaa.

– Silloin ei tule tuloksia ja vähän turmelee ikeniäkin siinä sivussa.

Niskanen sanoo, että on harvinaista, että kuluttaja päätyy hammaslääkärin pakeille pieleen menneen kotivalkaisun takia. Sen sijaan on hyvinkin tavallista, että asiakas on harmissaan, kun lopputulos kotivalkaisun jälkeen ei olekaan hohtavan valkoinen.

Niskasen mukaan olisi hyvä tiedostaa, ettei valkaisulla saada ihmeitä aikaan.

– Hollywood-hampaat eivät ole valkaistuja hampaita, vaan niihin on tehty kuoret. Hollywood-hymyä ei valkaisulla saa, tehtiinpä se kotona tai vastaanotolla.

Tarkista nämä, jos suunnittelet hampaiden valkaisua kotioloissa

Kotona tehtävät valkaisuaineet ovat kosmetiikkalainsäädännön alaisia aineita. Ne eivät siis ole niin tarkasti säädeltyjä tai valvottuja kuin esimerkiksi hammaslääkäreiden käyttämät aineet, sanoo professori Pekka Vallittu. Niko Mannonen / Yle

Professori Pekka Vallittu sanoo, että jos valkaisuaineet hankkii Suomesta, niitä on myös turvallista käyttää, kun seuraa käyttöohjeita.

Erikoishammaslääkäri Antti Niskanen suosittelee tarkastamaan myös, onko aineissa fluoria tai muuta vihlontaa estävää ainetta.

Tärkeintä on, että hammaslääkäri olisi tarkistanut hammasrivistön ennen vaalennusta. Hampaissa voi Niskasen mukaan olla esimerkiksi kehityshäiriöitä, joihin valkaisuaine saattaa reagoida ei-toivotulla tavalla. Hampaissa voi olla esimerkiksi vaaleita laikkuja, jotka eivät välttämättä erotu ennen valkaisua, mutta jotka sitten vaalenevat vaalennuksen yhteydessä.

– Alkuun voi tulla todella läikikkäät hampaat. Jos sitä ei tiedä etukäteen, voi säikähtää, Niskanen sanoo.

Valkaisuaineet eivät myöskään tehoa esimerkiksi hammaspaikkoihin tai kruunuihin, joten jos suussa on keinotekoisia osia, ne eivät vaalene valkaisuaineilla.

Hammaslääkäri pystyy varmistamaan, että hampaat ovat siinä kunnossa, että valkaisuainesta on enemmän hyötyä kuin haittaa.

– Ikenien vetäytymien kohdalla ei ole kiillettä, ja sinne ei valkaisuainetta saa laittaa. Jonkin verran on tutkimusta, että jos vetäytymiin laittaa väkeviä aineita, saattaa hampaan pinta syöpyä, varoittaa Niskanen.

Aiheesta voi keskustella 26. toukokuuta klo 22 asti.

Lue myös:

Aikuiset maksavat oikomishoidoista tuhansia euroja ulkonäkösyistä – suora hammasrivi ei ole välttämättä ikuinen

Reikä hampaassa? Saatat joutua odottamaan paikkaamista pitkään – koronapandemia ruuhkauttaa hammashuoltoa