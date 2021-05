Väärä kuljettaja, luminen liikennemerkki tai kiire synnyttämään – oikaisuvaatimus liikennevirhemaksusta kannattaa perustella hyvin, pelkkä väittäminen ei riitä

Poliisin liikenneturvallisuuskeskus käsittelee vuosittain yli 20 000 oikaisuvaatimusta liikennevirhemaksuista. Jokainen harkitaan tapauskohtaisesti, mutta parhaiten menestyy vaatimus, joka on dokumentoitu hyvin. Vaikka vauvan syntymätodistuksella.

Kaustislainen Kari Paavola sai jokin aika sitten sähköisesti tiedon autolleen määrätystä liikennevirhemaksusta.

Paavola tiesi, että perheen auto oli ollut kyseisenä aikana kotona eikä sillä oltu käyty pääkaupunkiseudulla, missä nopeusvalvontakamera oli auton kuvannut.

Sadan euron maksu ei selvästi ollut tullut oikeaan osoitteeseen. Eikä viestin liitteenä olleessa valokuvassakaan ollut Paavolan tytär, jonka käytössä auto tavallisesti oli.

– Ei se minun tyttäreni ollut. En tuntenut häntä.

Paavola teki sadan euron maksusta sähköisen oikaisuvaatimuksen. Viesti oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tulikin samaan sähköiseen palveluun varsin nopeasti.

Kari Paavolan liikennevirhemaksusta tekemä oikaisuvaatimus hyväksyttiin Liikenneturvallisuuskeskuksessa. Raila Paavola / Yle

Paavola arvelee, että liikennevirhemaksun oikea osoite olisi ollut samanmerkkisen, lähes samalla rekisterinumerolla varustetun auton omistaja. Kun hän on jutellut tapahtuneesta ystävilleen, on selvinnyt, että vastaavia kokemuksia on ollut muillakin.

Omalta osalta tilanne ratkesi hyvin, mutta muiden virheellisen maksun saavien kohtalo mietityttää.

– Mietin, miten käy semmoisen henkilön, jolle näin käy eikä ole esimerkiksi digitaidot sillä tasolla , että voi oikaisuvaatimuksen laatia. Siinä käy helposti niin, että maksaa sen maksun, Paavola sanoo.

Väärä kuljettaja, luminen liikennemerkki

Liikennevirhemaksu on kesällä 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukainen maksuseuraamus. Uuden lain myötä tieliikenteessä tehdyistä rikkomuksista ei määrätä enää rikesakkoja.

Virhemaksut ovat suuruudeltaan 20-200 euroa, eivätkä sen suuruuteen vaikuta maksuvelvollisen tulot.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pastersteinin mukaan noin 15 prosentista liikennevirhemaksuja tehdään oikaisuvaatimus. Vuosittain oikaisuja käsitellään noin 20 000 – 30 000 kappaletta.

Syyt, joihin oikaisuvaatimuksissa vedotaan ovat moninaisia.

Useimmiten kyse on kuljettajanvaihdosta eli siitä, kun liikennevirhemaksu on lähetetty ajoneuvon haltijalle, mutta tämä ei olekaan kyseisellä hetkellä ollut auton kuljettaja.

– Ellei [maksu] vaikuta ajo-oikeuteen, sen voi vain antaa oikealle kuljettajalle maksettavaksi. Moni haluaa siitä huolimatta vaihtaa kuljettajan tiedot meidän järjestelmäämme, Pasterstein sanoo.

Lisäksi suomalaiset kyseenalaistavat liikennemerkkien paikallaanolemisen tai sanovat niiden ollen lumen peitossa.

Maksulle voidaan hakea myös kohtuullistamista vedoten esimerkiksi pieniin tuloihin tai vähäiseen ylinopeuteen.

– Ne menestyvät lähtökohtaisesti erittäin huonosti, sillä meillä on yhdenvertaisuusperiaate; kaikille samasta teosta sama rangaistus.

Liitteenä oli syntymätodistus siitä, että vauva oli syntynyt tunnin kuluttua nopeusvalvontakameran kuvan ottamisesta. Dennis Pasterstein

Välillä joukossa on myös harvinaisempia, poikkeuksellisia syitä. Jokainen harkitaan tapauskohtaisesti ja dokumentointiin perehtyen. Pastersteinin mukaan pelkällä väittämällä oikaisuvaatimus ei välttämättä mene läpi.

– On ollut esimerkiksi tapaus, että henkilö vei puolisoa synnyttämään. Liitteenä oli syntymätodistus siitä, että vauva oli syntynyt tunnin kuluttua nopeusvalvontakameran kuvan ottamisesta.

Vee vai yy? Viitonen vai kuutonen?

Pastersteinin mukaan valvontakameroiden kuvien tulkinnassa voi sattua virheitä esimerkiksi sadesäällä.

Erityisen tarkkana pitää olla esimerkiksi numeroiden 5 ja 6 kohdalla, ja kirjainten V ja Y kohdalla.

Sekin on nähty, että samanmerkkisiä, -mallisia ja jopa -värisiä autoja on rekisteröity maahantuonnin yhteydessä peräkkäisillä rekisterinumeroilla. Silloin virhetulkinnan mahdollisuus on tietenkin olemassa.

Pasterstein toteaa, että virheet korjataan aina välittömästi.

– Oikaisuvaatimuksista on määritelty, että ne pitää käsitellä kiireisinä. Ne ovat meillä ykkösprioriteetti ja muut työt ovat sitten seuraavana prioriteettina.

