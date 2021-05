20-vuotiaan Fardowsa Mohamudin asepalvelus ja haaveet rauhanturvaajaksi lähtemisestä tyssäsivät hijab-huivin käyttöön

Rauhanturvaamisesta haaveillut Mohamud on saanut uhkailuja huiviasian esille nostamisesta somessa. Puolustusvoimat vetoaa asevelvollisuuslakiin, mutta tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Fardowsa Mohamudin suunnitelmat vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta törmäsivät seinään, kun puolustusvoimat kertoivat hijabin käytön olevan kiellettyä. Kuuntele molempien osapuolien näkemys tapahtumista. Toimittajana Jaakko Oleander-Turja.

Helsinkiläinen Fardowsa Mohamud on ollut pienestä asti kiinnostunut naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. 20-vuotiaan urheilullisen Mohamudin motivaatio armeijan käymiseen kasvoi, kun hänelle selvisi pari vuotta sitten, että hän voisi päästä intin käymisen jälkeen myös rauhanturvaajaksi.

Suunnitelmat asepalveluksen suorittamisesta ja etenemisestä rauhanturvaajaksi törmäsivät kuitenkin seinään, kun hän sai tiedon, ettei Puolustusvoimat salli hijab-huivin käyttöä.

Mohamud haki vapaaehtoiseen asepalvelukseen tammikuussa ja sai maaliskuussa kutsun Karjalan Prikaatiin.

– Kutsunta järjestettiin etänä ja sain puhelun lopussa kysyä lisäkysymyksiä. Mietin pitkään, pitäisikö huivin käytöstä kysyä. En olettanut, että tämä olisi asia josta pitää kysyä, mutta halusin varmistaa.

Kutsuntahenkilö ei osannut vastata, mutta Mohamud sai myöhemmin sähköpostia. Viestin mukaan huvin käyttö ei onnistu, koska se on turvallisuusriski ja sotilaiden pitää näyttää samanlaisilta.

– Olin pettynyt, kun kuulin siitä. Siinä vaiheessa ei ärsyttänyt se, ettei pääse asepalvelukseen vaan se, että tällainen sääntö edes on olemassa.

Mohamud käyttää mielellään housuja, mutta hijabista hän ei luovu, koska hijab on osa hänen identiteettiään.

– Jos en olisi hyväksynyt armeijassa puettavia vaatteita, en olisi hakenut sinne. Hijabin käyttö on kuitenkin oma valintani ja päätökseni, se on minulle tärkeää.

Fardowsa Mohamud tuntee monia hijabia käyttäviä naisia, jotka olisivat kiinnostuneita suorittamaan asepalveluksen ja tekemään poliisin työtä. Jos huivin käyttöä ei sallita, heillä ei ole näihin ammatteihin mahdollisuutta. Antti Kolppo / Yle

Hyökkäävää palautetta, jopa tappouhkauksia

Fardowsa Mohamud on kertonut kokemuksestaan sosiaalisessa mediassa: Facebookista ja Instagramissa. Lisäksi hänestä on tehty lehti- ja nettijuttuja.

– Olen saanut aika paljon negatiivista ja hyökkäävääkin palautetta. Olen saanut haukkuja ja jopa tappouhkauksia myös henkilöiltä, jotka ovat tällä hetkellä suorittamassa asepalvelusta tai sen suorittaneet.

Häntä on nimitelty myös ihonvärin vuoksi.

– Olin tietoinen, että tästä voi tulla vihaa niskaan, mutta en ota niitä itseeni. Tiedän mistä puhun ja olen valmis tekemään tämän asian eteen kaikkeni.

Mohamud ymmärtää, etteivät kaikki voi olla samaa mieltä asioista, mutta on huolestunut negatiivisista asenteista. Hän haluaisi luoda positiivisuutta ympärilleen.

– Mielestäni ihmisten pitäisi olla huolissaan yhteiskunnasta ja niiden ihmisten voinnista, jotka lähettävät ilkeitä viestejä. En ymmärrä, että ihmistä, jolla on kaikki hyvin, häiritsisi huivien käyttö.

Hijabin käyttö on hänelle henkilökohtaisesti siisteyden lisäksi arvokasta.

– Sallimalla hijabin käyttö saataisiin lisää sotilaita, enkä usko, että se olisi pahaksi Suomelle. Yleistä palveluohjesääntöä tulee noudattaa, mutta sen päivittäminen nykypäivään on mahdollista.

Itse suomen-somalitaustaisena naisena hän näkee sen rikkautena ja iloisena asiana, että eri etnisyyksistä tulevat naiset haluavat osallistua Suomen asepalvelukseen.

– Tiedän monia hijabia käyttäviä naisia, jotka olisivat kiinnostuneita suorittamaan asepalveluksen ja tekemään poliisin työtä, mutta jos se poissuljetaan, niin ei silloin ole mahdollisuutta.

Ikävien viestien lisäksi Mohamud on saanut myös hyviä ja kannustavia viestejä, että hän on hyvällä asialla.

Fardowsa Mohamudille huivin käyttö on tärkeää, se on periaatteellinen kysymys. – Hijabin käyttö on minun oma valintani ja päätökseni, hän sanoo. Antti Kolppo / Yle

Puolustusvoimat: Sääntö lähtee asevelvollisuuslaista

Puolustusvoimien mukaan lähtökohta pukeutumismääräyksille lähtee asevelvollisuuslaista, josta se on johdettu yleiseen palvelusohjesääntöön. Siitä juontuu määräyksset yhtenäiseen pukeutumisvaatimuksiin ja siisteyteen.

– Harmillista, että Fardowsa on joutunut päätymään tällaiseen ratkaisuun. On hienoa, että hän on ajatellut Puolustusvoimia ja hänellä on hieno asenne maanpuolustusta kohtaan, sanoo majuri Marko Maaluoto Puolustusvoimista.

Maaluodon mukaan Puolustusvoimissa pyritään mahdollistamaan eri uskontokuntiin kuuluvien palvelumahdollisuudet. Yhdenvertainen kohtelu näkyy muun muassa siinä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet saada viettää oman uskontonsa mukaisia juhlapyhiä ja niitä vapaita myönnetään kaikille sama määrä.

– Ristiriita korostuu ja tulee näkyviin tällaisen yksittäisen asian kohdalla. Asevelvollisilla on kuitenkin palvelusaikana mahdollisimman tasavertaiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet ja kaikilla samanlainen kohtelu, Maaluoto sanoo.

Hijabin käyttöä ei ole kielletty uskonnollisista syistä.

– Kyseessä on yleinen ohjeistus, vain sotilaspäähineet ovat hyväksyttyjä. Ne ovat osa sotavarustekokoonpanoa, meillä on yleinen ohjeistus, millaisia päähineitä voi tai ei voi käyttää.

Maaluoto ei näe mahdottomana, että tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa.

– Varmasti se on mahdollista, jos siinä määrin tarve nähdään. Kaikki aloitteet otetaan huomioon ja arvioidaan niiden merkitystä. Päätökset tehdään siltä pohjalta.

Maaluodon mukaan Puolustusvoimissa suhtaudutaan myönteisesti kaikkia palvelukseen haluavia kohtaan ja pyritään tukemaan sitä, että palvelus on mahdollista ja turvallista kaikille.

Norjassa hijabin käyttö on ollut mahdollista vuodesta 2012. Tiettävästi päähinettä voi käyttää myös Ruotsin armeijassa.

Maaluoto ei itse ole ollut mukana keskusteluissa, joissa olisi pohdittu eri maiden käytäntöä maiden välisissä puolustusyhteistyössä.

– Jos on keskusteltu, en ole ollut mukana, eikä ole tullut tietooni. Muiden maiden tavat ovat lisänä omassa arvioinnissamme.

Maaluodon mukaan jokainen kansakunta ajattelee asioita omasta lähtökohdastaan ja ne heijastavat yhteiskuntaa muutenkin. Suora rinnastaminen toiseen maahan ei ole aina mahdollista.

– Lähtökohdat ovat toiset ja harva asia on suoraan kopioitavissa. On tehtävä oma kansallinen ratkaisu, joka on yleisesti hyväksyttävä ja jota sitten arvostetaan ja kunnioitetaan.

Maaluoto toivoo, että Fardowsa Mohamud pääsee tämän pettymyksen yli ja voi jatkaa eteenpäin.

– Hienoa, että hän on tuonut asian esille ja herättänyt rakentavan keskustelun, missä käytäntöjä pitää arvioida. Haluan myös toivottaa Fardowsalle kaikkea hyvää.

