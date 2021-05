Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan

Mäntyharjun Kinnissä tapahtuneen kemikaalionnettomuuden esitutkinta on päättynyt ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle. Arkistokuva.

Mäntyharjun Kinnissä tapahtuneen kemikaalionnettomuuden esitutkinta on päättynyt ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle. Arkistokuva. Jani Rautiainen / Etelä-Savon pelastuslaitos

Mäntyharjulla tapahtunutta kemikaalionnettomuutta on tutkittu ympäristön turmelemisena sekä vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena. Nyt asia on siirtynyt poliisilta syyttäjälle seitsemän ihmisen osalta.

Mäntyharjulla, Kinnin asemapaikalla sattui huhtikuussa 2018yksi VR:n historian suurimmista kemikaalionnettomuuksista. Tapauksessa 50 säiliövaunun juna lähti itsekseen liikkeelle ja maahan valui lopulta 35 tonnia bensiinin valmistusainetta.

Poliisi on tutkinut tapausta törkeänä ympäristön turmelemisena sekä vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena. Tapauksen esitutkinta on nyt saatu päätökseen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Tutkinta siirtyi syyttäjälle seitsemän ihmisen osalta.

Esitutkinnassa on selvitetty yleisiä onnettomuuteen johtaneita tekijöitä ja tapahtuman aikaan voimassa olleita ohjeistuksia. Lisäksi on selvitetty sitä, miten säiliövaunujen sijoitus Kinniin ja siihen liittyvä päätöksenteko työnjohtoketjussa tapahtui.

Poliisin haastattelemasta 309 asianomistajasta 103 on esittänyt rangaistus- ja korvausvaatimuksia. Asianomistajina on kuultu myös Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksia.

Onnettomuustutkintakeskus arvioi onnettomuudesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten olevan useita miljoonia euroja.