Viking Sallyn murhajutun käsittely alkoi – syytetty tanskalaismies sai heti voiton, kun osa kuulusteluista määrättiin hyödyntämiskieltoon

Viking Sally -aluksella vuonna 1987 tapahtuneen henkirikoksen oikeuskäsittely on alkanut Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa maanantaina.

Henkirikoksen uhrina kuoli 20-vuotias saksalainen mies ja loukkaantui vakavasti hänen 21-vuotias naisystävänsä. Vuosikymmeniä selvittämättömänä olleesta rikoksesta syytetään vuonna 1969 syntynyttä tanskalaismiestä. Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota murhasta ja murhan yrityksestä.

Murhasta syytetty mies ei peittänyt oikeudessa kasvojaan. Hän on kiistänyt syyllistyneensä murhaan ja murhan yritykseen.

Oikeudenkäynnin aluksi tuomari julisti hyödyntämiskieltoon useita vuonna 2016 tehtyjä kuulusteluita. Tuolloin Suomen ja Tanskan poliisit kuulustelivat tanskalaismiestä rikoksista epäiltynä tammikuussa, elokuussa ja marraskuussa.

Kuulustelut tehtiin osin tanskaksi ja osin englanniksi ilman, että epäillyllä oli avustajaa paikalla. Oikeuden mukaan kyse on kuitenkin niin vakavista rikoksista, että paikalla olisi pitänyt olla avustaja.

On vielä epäselvää, kuinka suuri takaisku hyödyntämiskielto on syyttäjälle. Ylen tietojen mukaan syytetty on antanut vuonna 2016 monitulkintaisen kommentin, jonka voi tulkita viittaavan hänen syyllisyyteensä. Nyt tuota kommenttia ei siis mahdollisesti saa hyödyntää oikeudessa.

Oikeudenkäynnille on varattu koko viikko. Lisäksi ensi viikolle on varattu kaksi varapäivää.

Tapaus on herättänyt kansainvälistä huomiota. Oikeudenkäynnin ensimmäistä päivää seuraamassa oli toimittajia Suomen lisäksi ainakin Tanskasta ja Saksasta. Lisäksi paikalla oli Saksan lähetystön edustajia.

Oikeudenkäynnin prosessikieli on ruotsi, sillä tällä kielellä oikeus uskoo pystyvänsä käsittelemään pääosan asiasta. Vastaaja puhuu ruotsia. Yle seuraa koko oikeudenkäynnin.