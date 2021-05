MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin salkusta ensi viikolla – tilalle Annika Saarikko

Matti Vanhanen (kesk.) luopuu valtiovarainministerin salkusta ensi viikolla, kertoo sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus (siirryt toiseen palveluun) lauantaina. Vanhasen tehtävän valtiovarainministerinä perii suunnitelman mukaisesti keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Saarikko aikoo kutsua puolueen päättävät elimet koolle ensi viikon keskiviikoksi. Hän aikoo tuolloin esittää, että siirtyy valtiovarainministerin paikalle.

– Mikäli esitys hyväksytään, tarkoituksena on että ministeri vaihtuu ensi viikon lopulla, Saarikko sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle Vanhasen kanssa antamassaan yhteishaastattelussa.

Ministerivaihdoksen aikaa perustellaan sopivalla saumakohdalla, sillä Vanhanen on saanut päätökseen vaikeaksi muodostuneen puoliväliriihen vetämisen, ja Saarikko pääsee nyt käsiksi tulevaan budjettiin.

– Kaikkien tiedossa on ollut, että olen halunnut antaa Matin hoitaa tehtävää niin kauan kuin hän parhaaksi katsoo. Matti nauttii sekä minun että puolueen suurta luottamusta ja on saanut vahvan tuen kaikilta hallituksen jäseniltä. Nyt tulimme siihen kohtaan, että tehtävä siirtyy minulle, Saarikko mainitsee.

Saarikolta periytyvän tiede- ja kulttuuriministeripestin kohtaloa käsitellään myös keskiviikkona eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen kokouksessa. Muita mahdollisia ministerivaihdoksia puolueen puheenjohtaja ei halua kommentoida.

Vanhasen aloittaessa valtiovarainministerinä hän itse korosti tehtävän väliaikaisuutta. Nyt hän siirtyy luottavaisena jälleen rivikansanedustajaksi.

– Annika on puolueen puheenjohtajana vetänyt budjettiriihen ja kehysriihen, hänellä on harvinaisen vahva kokemus ministerin tehtäviin. Meillä on nähty ensikertalaisia niin pääministerinä kuin valtiovarainministerinä, mutta Annikalla on kokemusta jo useammasta ministerin tehtävästä. Uskon, että myös virkamiehistö on tyytyväistä, Vanhanen kommentoi yhteishaastattelussa.

Saarikko puolestaan kertoo arvostavansa sitä, että on saanut valmistautumisaikaa valtiovarainministerin tehtävään siirtymiseen, sillä vaihdos on ollut tiedossa jo siitä alkaen, kun hän aloitti puolueen puheenjohtajana.