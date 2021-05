Blind Channelille povataan Euroviisuissa sijoitusta kymmenen kärjessä: "Olemme nälkäisiä kuin hyeenat"

Suomen viisuedustaja Blind Channel kisaa illalla Euroviisujen finaalissa Hollannin Rotterdamissa. Torstain semifinaalin jälkeen Suomi pomppasi vedonlyöntitilastoissa mukaan kärkikahinoihin. Bändi ei ota sijoittumisesta paineita, sillä se on jo saanut hakemaansa kansainvälistä näkyvyyttä.

RotterdamBlind Channelin laulajat Joel Hokka ja Niko Vilhelm ovat väsyneitä. Se ei ole ihme, sillä Euroviisuissa päivät lavaharjoituksineen ovat pitkiä ja yöunet jäävät vähiin.

Haastattelussa väsymys purkautuu pitkänä puheen virtana ja levottomina juttuina. Laulajilla on kuitenkin hyvä fiilis, sillä edessä on enää vain lauantain finaali, jonka jälkeen voi taas levätä.

– Emme tulleet tänne nukkumaan. Tässä on kesä tulossa ja kun ei ole festarin festaria, niin ehtii nukkumaan senkin edestä, Hokka sanoo.

Finaalia edeltää perjantaina ja lauantaina kaikkiaan kolme kenraaliharjoitusta, ja niistä saa lisää virtaa loppurutistukseen.

– Olemme käyneet lavalla piipahtamassa, ja se on niin mahtava vetää, kun niistä tulee adrenaliinit, kertoo Niko Vilhelm.

Semifinaali toi lisää näkyvyyttä

Torstain toinen semifinaali toi aivan uutta potkua Blind Channelille. Jatkopaikka ilmoitettiin viimeisenä ja sitä ennen Rotterdamin viisuareenassa olivat raikuneet Finland-huudot. Moista yhden maan kannustusta on tuskin koskaan kuultu viisuhistoriassa.

Bändi ei kuitenkaan jumittunut suosionosoituksiin, vaan katse on tiukasti finaalissa.

– Pitää kylmettää pää ja tajuta se, että kuinka paljon finaali tuo uusia silmiä ja korvia, jotka on pakko taas vakuuttaa. Jos siihen gloriaan jää kellumaan, niin äkkiä tulee täystyrmäys takavasemmalta ja sitten on kanveisissa. Olemme nälkäisiä kuin hyeenat, Hokka sanoo.

– Semifinaalin jälkeen juttu on räjähtänyt isommin käsiin, joten finaalissa riittää varmasti faneja ja äänestäjiä, Blind Channel sanoo. Kuvassa vasemmalta oikealle Olli Matela, Aleksi Kaunisvesi, Joel Hokka, Niko Vilhelm, Joonas Porko ja Tommi Lalli. Berislav Jurišić / Yle

Torstain semifinaali toi kuitenkin Blind Channelille ja Suomelle huomattavaa näkyvyyttä. Twitterissä tunniste Finland oli hetken maailmanlaajuisesti kolmanneksi trendaavin Euroviisu-tunnisteiden jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa on ollut muutoinkin pöhinää, sillä perjantaihin mennessä bändi oli saanut Instagram-tililleen ainakin 16 000 uutta seuraajaa ja lisää tulee koko ajan. Yhtye aikoo käyttää sometilejään tehokkaasti hyväkseen markkinoinnissa ennen viisufinaalia.

– Tehdään sinne sisältöä, mutta koitetaan olla sitä selaamatta jatkuvasti. Olisihan se surullista tuhlata viisukokemus siihen, että tuijotamme puhelinta. Kyllä ne kaikki kommentit ovat siellä viisujen jälkeenkin, Niko Vilhelm sanoo.

Ylipirteä Saksa tuo lisäbuustia esitykseen

Torstain semifinaalin jälkeen Suomi kipusi myös lähemmäksi vedonlyöntitilastojen kärkeä. Tällä hetkellä Suomi on sijalla seitsemän, kun aiemmin se oli kymmenen parhaan ulkopuolella.

Blind Channelin esiintymisnumero on 16 eli hieman show'n keskivälin jälkeen. Finaalissa on kaikkiaan 26 kilpailuesitystä.

Niko Vilhelm ja Joel Hokka hekottelevat, että he ovat keksineet jälleen uuden sormijutun. Edellinen oli punaiseksi maalatut keskisormet, koska keskaria ei viisulavalla heilutella.

Nyt toisessa kädessä pystyssä oleva keskisormi on ykkönen ja toisen käden sormet muodostavat kuutosen. Siitä muodostuu äänestysnumero 16, jota on hyvä jakaa somessa. Viisulähetyksessä kun tätäkään ei saa näyttää. Mutta seuraaville äänestäjille se jää varmasti mieleen.

Blind Channel lähtee Euroviisujen finaaliin varmoin ottein, sillä kenraaliharjoitukset ovat sujuneet hyvin. Kuvassa viisulavalla laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka. EPA-EFE/SANDER KONING / POOL / AOP

Yhtye pitää esiintymispaikkaansa hyvänä. Semifinaalissa Suomea ennen oli neljä balladia, jonka jälkeen rockshow erottui joukosta.

Finaalissakin syntyy suuri kontrasti, sillä ennen Blind Channelia esiintyy Saksan Jendrik kappaleella I don't feel hate (en tunne vihaa). Suomalaisyhtyeen kappale kun juurikin ammentaa angstista.

Saksan viisuesityksen voi katsoa Euroviisujen viralliselta Youtube-kanavalta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Niko Vilhelm ja Joel Hokka sanovat kohteliaasti, että kappale on viihdyttävä. Se menee heidän mielestään tekopirteydessään myös jo niin yli, että lavan reunalla vuoroaan odottavilla suomalaisilla alkaa keittää.

– Kun on nukkunut kaksi tuntia ja on hirvittävä nälkä, niin lavalla on joku niin hyvällä tuulella, että tekisi mieli käydä läppäsemässä kärpäslätkällä, laulajat sanovat.

Ylipirteä esitys toimiikin hyvänä buustina bändin omalle show'lle, jossa tarvitaan räjähtävää energiaa.

Vika vai eka – ihan sama

Suomella on paremmat lähtökohdat pärjätä Euroviisujen finaalissa kuin aikoihin. Mikäli Blind Channel sijottuu kymmenen parhaan joukkoon, se on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras sijoitus Lordin voiton jälkeen osallistujamäärä huomioon ottaen.

Blind Channelille itselleen menestymisellä ei ole niin väliä, sillä he ovat jo saaneet sen, mitä tulivat Euroviisuista hakemaan. Se oli kansainvälinen näkyvyys. Kansainvälinen levytyssopimuskin tuli solmittua viisujen aikana. Finaalipaikka toi vielä toisen mahdollisuuden esiintyä yhä useammalle miljoonalle silmäparille.

– Olemme saaneet helvetisti enemmän kuin mitä tulimme hakemaan. Tämä loppu on vain loppurutistus, ja yritämme ottaa siitä kaiken irti. Mutta ihan sama miten kisassa käy, sanoo Niko Vilhelm.

– Mulle on kanssa ihan sama olemmeko finaalin vika vai eka, Hokka jatkaa.

Euroviisujen finaalilla on jopa kaksisataa miljoonaa katsojaa. Se ei Blind Channelia ja bändin laulajia Niko Vilhelmiä (vas.) ja Joel Hokka jännitä. EPA

Blind Channel uskoo, että yhtyeen rockesitys erottuu jälleen finaalijoukosta. Bändi on saanut myös lisää faneja, joten äänestäjiäkin riittää.

– Uskallan väittää, että iso osa semifinaalin yleisöäänistä tuli meille. Mutta ei voi tietää, miten paljon tuomaristot diggaavat. Emme tiedä, saatiinko niistä ääniä yhtään, Hokka pohtii.

Vaikka bändi ei sijoituksestaan stressaa, niin kyllä heille sijoitus kymmenen joukossa kelpaisi.

– Se olisi Suomen euroviisuhistorialle kova tulos. Jos pystymme sen Suomelle tuomaan, niin on se hienoa, Hokka sanoo.

– Sen voin sanoa, että teemme lavalla parhaamme, sanoo Niko Vilhelm haastattelun lopuksi.

