Alabama kumosi joogakiellon osavaltion kouluissa – Namaste-tervehdystä ei kuitenkaan sallita

Jooga on sallittua vastedes Alabaman julkisissa kouluissa. Arkistokuva.

Jooga on sallittua vastedes Alabaman julkisissa kouluissa. Arkistokuva. AOP

Yhdysvalloissa Alabaman osavaltio on kumonnut lähes kolme vuosikymmentä voimassa olleen kiellon, jonka mukaan joogaa ei saa opettaa julkisissa kouluissa. Perinteinen intialainen tervehdys ”namaste” sekä tavu ”om” pysyvät kuitenkin yhä pannassa.

Lisäksi koululaisten on saatava vanhemmiltaan lupalappu, että he saavat osallistua koulussa ohjatuille joogatunneille, kirjoittaa The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Republikaanikuvernööri Kay Ivey allekirjoitti maanantaina lain, joka kumoaa osavaltiossa vuonna 1993 voimaan tulleen joogakiellon. Vastedes koulujen johtokunnat saavat itse päättää, voidaanko oppilaille opettaa joogaa kouluissa.

Jotkin konservatiiviset kristilliset ryhmät ovat vastustaneet joogakiellon kumoamista. Niiden mukaan vaarana on, että koululaiset kääntyvät hinduiksi ohjattujen joogatuntien seurauksena.

– Jooga on erittäin iso osa hindu-uskontoa. Jos lakiesitys hyväksytään, annetaan joogaohjaajille vapaa pääsy koululuokkiin ja myös päiväkoteihin, mikä voi johtaa uskonnon harjoittamiseen, varoitti konservatiivisen Alabama Eagle -järjestön johtaja Becky Gerritson osavaltion senaattoreita hiljattain.

Demokraattiedustaja ja joogaohjaaja Jeremy Gray ehdotti lakimuutosta kaikkiaan kolme kertaa, ennen kuin se viimein hyväksyttiin maanantaina.

Grayn mukaan konservatiiviryhmät käyttävät alati hindu-uskontoa perusteluna joogakieltoihin.

– Tämä saa heidät näyttämään hyvin harhaanjohdetuilta ja kouluttamattomilta, sanoo Gray, joka on kristitty ja baptistikirkon jäsen.

Alabaman senaatti hyväksyi lopulliseen lakiin muutoskohtia, joita Gray pitää täysin turhina. Koulun henkilökunta ei lain mukaan saa esimerkiksi ”käyttää mitään sellaisia ohjaustekniikoita, joissa on mukana hypnotisointia.”

– Eihän sellaisia asioita saa tehdä muutenkaan. Ei toisia ihmisiä saa ruveta hypnotisoimaan, Gray hämmästeli Alabama Newsin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus CDC suosittelee joogaa ja meditaatiota kouluissa. CDC:n mukaan ne vähentävät stressiä ja auttavat koululaisia muistamaan oppimiaan asioita paremmin.