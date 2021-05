Biden ja Etelä-Korean Moon vannoivat liittolaisuuttaan Trumpin kaoottisen kauden jälkeen

Presidentti Joe Biden sanoo Yhdysvaltojen tarjoavan koronaroketteita 550 000 eteläkorealaissotilaalle. Biden ilmoitti asiasta tavatessaan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin Valkoisessa talossa.

Tapaamisen jälkeen presidentit korostivat lehdistötilaisuudessa maiden liittolaisuutta ja yhteistä lähetymistapaa Pohjois-Koreaan ja sen ydinaseohjelmaan.

Biden ja Moon kertoivat pyrkivänsä siihen, että Korean niemimaan jännitteet saataisiin purettua diplomatian keinoin.

Biden sanoi olevansa valmis tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, mikäli tämä on valmis keskustelemaan maan ydinaseohjelmasta. Pohjois-Korea on kuitenkin viitannut kintaalla diplomatialle sen jälkeen, kun Biden aloitti kautensa.

Edellisen presidentin Donald Trumpin lähestymistapa Pohjois-Koreaan oli hyvin erilainen kuin Bidenilla. Trump tapasi kolme kertaa Kimin ja kertoi tunnetusti saaneensa tältä ”kauniita kirjeitä.” Kirjeenvaihto ei kuitenkaan johtanut Pohjois-Korean luopumiseen ydinaseohjelmastaan.

Trumpin presidenttikaudella Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean väliset suhteet jännittyivät muun muassa siksi, että Trump uhkasi vetää kaikki amerikkalaisjoukot Etelä-Koreasta. Trump lisäksi kutsui Moonia heikoksi.

”Yhteistyön tiivistämistä Taiwanin rauhan ja vakauden turvaamisessa”

Myös Kiina ja Taiwan nousivat esille Bidenin ja Moonin tapaamisessa.

Taiwan on pyytänyt viime kuukausina kansainväliseltä yhteisöltä tukea, koska on Kiina on lisännyt sotaharjoituksiaan Taiwanin lähellä. Se katsoo, että Taiwan on osa Kiinaa.

Biden ja Moon kertoivatkin maiden ”tiivistävän yhteistyötään Taiwanin rauhan ja vakauden turvaamisessa”.

Moon oli vasta toinen Bidenin Valkoisessa talossa lähivieraillut valtionpäämies. Japanin pääministeri Yoshihide Suga vieraili Washingtonissa viime kuussa.

