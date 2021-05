BBC:tä tutkitaan nyt monelta suunnalta huijauksella hankitun Diana-haastattelun takia – hallitus, poliisi ja mediavalvoja reagoivat

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan vastaavaa ei saisi enää koskaan tapahtua. Myös BBC:n hallinnon uudistamista on väläytelty. BBC on puolustautunut sillä, että uudistuksia on jo tehty sitten 1990-luvun.