Kittilässä tulvavahinkojen vaara ohitse – Tornionjoella vesi nousee yhä ja huippu ajoittunee alkuviikkoon

Kittilän Könkäällä vedenkorkeus on jo kääntynyt laskuun. Tornionjoelle saatiin iso tulva ja veden arvioidaan nousevan Tornion kaupungin kohdalla vielä noin puoli metriä viikonlopun aikana.

Lauantaina aamupäivällä näytti jo vakaasti siltä, että Ounasjoella Kittilän kohdalla tulvan vahinkoraja ei ylity.

– Kittilän Könkäällä vesi on jo laskussa, mikä merkitsee sitä, että myös kirkonkylän kohdalla tulva kääntyy laskuun päivän, parin viiveellä. Nyt ollaan vahinkorajasta seitsemän sentin päässä, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin ely-keskuksesta.

Kittilässä on satanut lunta lauantaihin puoleen päivään mennessä noin kymmenen senttiä. Tulvan kannalta lumi oli vettä parempi vaihtoehto.

– Lumi sulanee alkuviikkoon mennessä, mutta silloin Ounasjoen vedenkorkeus on jo laskenut eikä sulamisvesillä ole enää vaikutusta, Alaraudanjoki sanoo.

Juuso Stoor / Yle

Tornionjoella tulva äityi isoksi, mutta pengerrykset riittävät

Torniossa Nordbergin möljällä reilu viikko sitten paljastettu Kojamo-patsas pääsi jo perjantaina luonnolliseen ympäristöön, kun tulvavesi ympäröi teoksen.

Tornionjoen tulvasta tuli lopulta verraten iso ja vesi nousee edelleen. Tornion kaupungin kohdalla tulva oli lauantaina 3,5 metrin tasolla ja Timo Alaraudanjoen mukaan vedenpinta nousee vielä puolisen metriä.

Tulvahuippu ajoittunee maanantaille ja tiistaina vesi lähtee jo laskuun. Tulvapenkereessä on nousuvaraa vielä noin metrin verran, joten kaupungin keskustassa ei ole hätää.

– Pellossa veden nousunopeus on jo hidastunut. Siellä on ollut pakkasta, mikä on rauhoittanut tilannetta, Timo Alaraudanjoki kertoo.