Taiteilija Landys Roimolan kantaaottava teos valmistuu vastaanottamaan Mäntän kuvataideviikkojen kävijät – "Ihmiskunnan suurin erhe on luonnon kunnioituksen puute"

Mäntän kuvataideviikot on Suomen laajin nykytaiteen kesänäyttely. Viime kesän näyttely jouduttiin pandemian takia perumaan, mutta teema haluttiin tänä vuonna pitää samana. Erehtyminen – To Err is Human -näyttelyn kuraattori on taiteilija Anna Ruth.

Mäntän kuvataideviikkojen alkuun on vajaa kuukausi. Päänäyttelytila Pekilon ensimmäisessä kerroksessa sirkkelit laulavat, metalli kolisee ja robotti hurisee.

Kuvataiteilija Landys Roimola työstää omaa teostaan Pekilon sisäänkäynnin tuntumassa. Teos tulee epäilemättä ihastuttamaan tai vihastuttamaan kävijöitä jo ensiaskelilla.

Tässä vaiheessa valtavalta sulaneelta muovimöykyltä näyttävän teoksen materiaali on musta mansikkamuovi, jonka Roimola on saanut käytettynä tiloilta.

– Pesimme muovit ystävien kanssa meressä. Ne olivat vähän hiekkaisia, mutta eivät ole enää, Roimola nauraa.

Floor is Lava -teos syntyy mustasta mansikkamuovista kuumailmapuhaltimen avulla. Miikka Varila / Yle

Mänttään valmistuva työ on osa teossarjaa, joka on ollut esillä jossain muodossa jo esimerkiksi Helsingissä ja Saksassa. Mäntässä työ on ensi kertaa ulkona. Floor is Lava -teossarja sai alkunsa lasten leikistä, jossa lattia on laavaa, johon ei saa koskea.

– Se kiteyttää hirveän hyvin ihmiskunnan suhteen luontoon tällä hetkellä. Olen itse kokenut maailmantuskaa vähän liiankin pitkän aikaa ja tässä työssä se kiteytyy: se on kondensoitunut massaksi, joka vaan vyöryy yli.

Floor is Lava -teos nostettiin Pekilon katolle tiistaina. Nyt vuorossa on sen jatkaminen alaspäin kohti sisäänkäyntiä. Miikka Varila / Yle

Tämän vuoden Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina toimii kanadalaislähtöinen Anna Ruth, joka on kutsunut mukaan kaikkiaan 47 taiteilijaa ja taitelijaryhmää. Näyttelyn teema on Erehtyminen / To Err Is Human.

– Olen valinnut tänne taiteilijoita, joiden aikaisempi ura on koskettanut ja liikuttanut minua. Kerroin teeman ja sen jälkeen annoin aika vapaat kädet tehdä uusia töitä.

Anna Ruth valittiin kuvataideviikkojen kuraattoriksi jo vuonna 2019. Viime kesän näyttely peruttiin koronapandemian takia, mutta siirrettiin sellaisenaan tälle vuodelle. Miikka Varila / Yle

Ruthin mukaan näyttely pyrkii tuomaan yleisön kuljettavaksi erilaisia reittejä.

– Halusin luoda tilan, jossa ihminen vähän eksyy. Meillä on niin paljon ihmisiä, jotka käyvät täällä joka vuosi. Halusin, että myös heille tulisi uusi kokemus: missä olen, kuinka pääsen eteenpäin ja miten tässä tilassa pitäisi kulkea? Ruth kuvailee.

Landys Roimola ja Anna Ruth ehtivät valmistautumisen lomassa asettautua kuvaan Pekilon pääsisäänkäynnin eteen 18. toukokuuta. Oranssi henkilönostin vie Roimolan yläilmoihin viimeistelemään sisäänkäyntiä hallitsevaa teostaan. Miikka Varila / Yle

Landys Roimola uskoo, että hänen teoksensa istuu teemaan täydellisesti.

– Ihmiskunnan suurin erhe on ollut oman kuopan kaivaminen, luonnon kunnioituksen puute. Se on suurin virhe, mikä me on tehty ja mikä on osittain jo peruuttamaton.

Roimola näkee taiteilijan roolin inspiroijana ja rohkaisijana suurten globaalien ongelmien äärellä. Roskat ovat hänelle mielenkiintoista teosmateriaalia, sillä niillä on aina takana oma historiansa, ja meillä kaikilla on niihin henkilökohtainen suhde. Miikka Varila / Yle

Mäntän kuvataideviikkojen näyttely on avoinna 13.6.–31.8.2021 Pekilossa Mäntän keskustassa.

