Kiinan Mars-mönkijä pääsi liikkeelle ja tutkii planeettaa – suuri onnistuminen Kiinan avaruusohjelmalle

Kuusipyöräinen, aurinkoenergialla toimiva ja 240-kiloinen mönkijä on nimetty Zhurongiksi myyttisen kiinalaisen tulenjumalan mukaan. Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen toinen maa, joka on onnistunut saamaan toimivan mönkijän Marsiin.