Blind Channelin kovimmat vastukset Euroviisujen finaalissa: italialainen rockbändi sekä ranskankieliset tulkitsijat

RotterdamTämän vuoden Euroviisujen kärkikahinoihin on ollut tunkua. Pitkin kevättä suosikki on vaihtunut tiuhaan ja varsinaisten lavaesitysten myötä pakka on mennyt monta kertaa uusiksi.

Voittajaa on ollut vaikea veikata, sillä kisassa on tällä kertaa monta tasokasta kappaletta. Niiden laittamista paremmuusjärjestykseen vaikeuttaa se, että tyylilajeina on kaikkea mahdollista popista ja rockista teknoon.

Yksi voittajasuosikeista on Italian Måneskin-yhtye kappaleella Zitti e buoni. Glam rockia esittävää bändiä sekä Suomen Blind Channelia on rinnastettu toisiinsa koko kisan ajan. Monet ovat arvelleet, että rockbändit syövät toistensa ääniä.

Italian Måneskin-yhtye esiintyy Rotterdamin viisulavalla glam rock -henkisesti pukeutuneena. Sanders Koning / EPA

Molemmat yhtyeet ovat kuitenkin sanoneet, että ne eivät kilpaile toisiaan vastaan.

– Ei meitä voi verrata toisiimme. Olemme hyvin erilaisia. Mutta teidän poikanne ovat aika hyviä. Olemme iloisia, että mukana on myös toinen rockbändi, sanoo Måneskinin laulaja Damiano David Ylelle Rotterdamissa.

Ranskankieliset kappaleet vahvoilla

Vahva ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi on Ranskan Barbara Pravi kappaleella Voilá. Laulaja tulkitsee chanson-tyylisen laulun vahvasti ja häntä on verrattu Édith Piafiin.

– Olen ylpeä siitä, että kappaleeni on kokonaan ranskaksi. Vaikka ihmiset eivät ymmärrä ranskaa, he ymmärtävät kappaleeni sisällön ja sen rakkauden, minkä olen siihen laittanut, Pravi sanoo.

Ranskan Barbara Pravin esitys Rotterdamin viisulavalla on pelkistetty ja luottaa laulajan vahvaan tulkintaan. Patrick Van Emst / EPA

Toinen viisuvoitosta kisaava ranskankielinen kappale on Sveitsin Gjon's Tears -nimisen artistin Tout l'univers. Viisulavalla hän tulkitsee kappaleensa huikealla falsettiäänellään.

Laulajan mukaan kappale kertoo siitä, kuinka selvitä elämää järisyttävistä tapahtumista kuten kuolemasta ja erosta.

– Toivon, että ihmiset ymmärtävät kappaleessa olevan toivon, vaikka he eivät ymmärtäisi ranskan kieltä. Haluan koskettaa ihmisiä kielestä huolimatta. Koin, että voin tulkita tuntojani paremmin ranskaksi.

– Lavaesityksessä halusimme tuoda esiin elämän kiertokulkua, kertoo Sveitsin euroviisuedustaja Gjon's Tears. Anders Putting / EBU

Viisuasiantuntija: Suomi kymmenen parhaan joukossa

Maailman suosituimman euroviisusivuston Wiwibloggsin vetäjä William Lee Adams sanoo, että illan finaalista tulee todella jännittävä, sillä tällä kertaa ei ole yhtä ainoaa voittajasuosikkia.

– Tämä on paljon mielenkiintoisempaa, koska tilanne voi kääntyä suuntaan tai toiseen. Uskon silti, että Ranska voittaa. Tuomarit varmasti arvostavat kappaletta.

– Toisaalta Italia saattaa yllättää. Ihmiset kaipaavat rock-konsertteja ja heidän esityksensä aikana voi kuvitella olevansa vaikka Wembleyn areenalla Lontoossa.

Lee Adams on hehkuttanut Suomen Blind Channelia ja yhtyeen energiaa koko kevään ajan. Hän oli myös mukana UMK:n ulkomaisessa asiantuntijaraadissa valitsemassa Dark Side -kappaleen Suomen viisuedustajaksi.

Hän povaa Blind Channelille erinomaista sijoitusta illan finaalissa.

– Uskon, että he sijoittuvat kymmenen kärkeen. En usko, että he voittavat, koska kappale voi olla joillekin liian hyökkäävä. Ja koska myös Italialla on rock-kappale, äänet voivat jakautua.

Lee Adams muistuttaa, että yhtye on jo palkintonsa näistä kisoista saanut.

– Finland-huudot semifinaalissa oli jo todellinen palkinto. Se oli merkki siitä, että ihmiset todella pitävät heistä. En ole koskaan aikaisemmin kuullut, että tulosten julkistuksen aikaan olisi huudettu jonkun maan nimeä. Suomen pitäisi olla siitä ylpeä.

Suomi näyttävästi esillä viisufinaalissa

Suomen näkyvyys Euroviisuissa ei jää pelkästään Blind Channeliin. Finaalin väliaikanumerossa nähdään potpuri, jossa aikaisemmat viisuvoittajat esittävät voittokappaleitaan ja mukana on myös Suomen Lordi.

Etukäteen Rotterdamissa nauhoitetuissa esityksissä pääsevät esiin etenkin Hollannin aikaisemmat viisuvoittajat. Potpurin päättää Lordi, jonka viisuvoitosta on kulunut jo 15 vuotta. Bändi esittää Hard rock hallelujah -kappaleen korkean rakennuksen katolla tulisuihkujen keskellä.

Viisulavalla kuullaan myös suomalaisosaamista, sillä Liettuan The Roop -yhtyeen Discoteque-kappaletta on tehty Helsingissä. Biisin viimeistelystä ovat vastanneet Kalle Lindroth ja Ilkka Wirtanen.

The Roopin piti edustaa Liettuaa jo viime vuonna Euroviisuissa, mutta kisat peruttiin. He kuitenkin päättivät hakea mukaan uudelleen. Yhtye solmi levytyssopimuksen Suomen Warner Musicin kanssa ja päätyi yhteistyöhön suomalaismuusikoiden kanssa.

– Heidän ansiostaan olemme täällä. Emme ajatelleet tätä kappaletta viisubiisiksi, mutta he tekivät loppusilauksen ja tiivistivät sen kolmeen minuuttiin, bändi kertoo.

Liettuan viisuedustajan The Roop -yhtyeen esityksessä on vänkä koreografia sormiliikkeineen. Mallia näyttävät bändin Robertas Baranauskas (vas.), Vaidotas Valiukevičius ja Mantas Banišauskas. Berislav Jurišić / Yle

Yle lähettää Euroviisujen finaalin TV1:ssä, Areenassa ja Radio Suomessa klo 22 alkaen.

Lue myös:

Blind Channelille povataan Euroviisuissa sijoitusta kymmenen kärjessä: "Olemme nälkäisiä kuin hyeenat"

Euroviisufanit toivovat suomalaisilta uskoa ja keveyttä finaaliin: Suomalaiset lähtevät Euroviisuihin kuin talvisotaan, ja unohtavat, että menestystäkin on tullut

Blind Channelille Euroviisujen finaalipaikkaa tärkeämpää oli yleisön kova kannustus: "Silloin tajusimme, että teimme duunimme oikein."

Blind Channel nousee Euroviisuissa tänään 3 500-päisen yleisön eteen, eikä kenelläkään ole maskeja – “Nälkäisinä sinne lavalle mennään”

Toimittajalta: Pandemia muistuttaa itsestään ihan kaikessa keskellä Euroviisuja Rotterdamissa