Alvar Aallolle kansainvälistä näkyvyyttä Euroopassa – arkkitehtuuri- ja designkohteet merkittävien kulttuurireittien joukkoon

Alvar Aalto Route on valittu Euroopan neuvoston kultuurireittien joukkoon. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen reitti tässä joukossa.

Alvar Aallon arkkitehtuurikohteiden ympärille rakennettu kulttuurireitti on saanut kansainvälistä arvostusta, kun Euroopan neuvosto valitsi sen toukokuun lopussa yhdeksi neuvoston kulttuurireitiksi. Tämä on ensimmäinen Suomesta käsin operoitu reitti, joka on saanut Euroopan neuvoston sertifikaatin.

– Polleena pitää olla, että saatiin Suomeen kokonaan oma aloite. Vaikka Suomessa on kohteita, jotka ovat osana muista maista lähtöisin olevia kulttuurireittejä, on tämä hieno saavutus, kertoo Alvar Aalto Route-kultuurireitin tuottaja Noora Kiili.

Alvar Aalto Route – 20th Century Architecture and Design kattaa yli 60 arkkitehtuurikohdetta 27 kaupungissa viidessä eri maassa - Suomessa, Saksassa, Virossa, Italiassa ja Ranskassa. Reitillä on vuosittain noin 40 000 kävijää vuodessa.

Euroopan neuvoston kulttuurireittejä on yhteensä 45 ja niiden teemat vaihtelevat arkkitehtuurista gastronomiaan. Saadakseen Euroopan neuvoston sertifikaatin, reitin yhteinen teema tulee olla esillä vähintään kolmessa maassa.Alvar Aalto -reitti tuo oman erityisen lisänsä laajaan verkostoon.

– Euroopan kulttuurimatkailureittien teemat painottuu hyvin paljon vanhaan historiaan ja Alvar Aallon kautta päästään 1900-luvulle ja modernismiin. Aallon kautta päästään myös tutustumaan jälleenrakennuksen henkeen ja kylmän sodan teemoihin, Kiili sanoo.

Alvar Aalto-kaupunkeja on markkinoitu kokonaisuutena jo vuodesta 2017 saakka. Aallon elämäntyöstä kiinnostuneet löytävät kaikki kulttuurimatkailukohteet yhdestä verkko-osoitteesta, mikä lisää sekä kohteiden itsensä, että kohdekuntien näkyvyyttä.

Hiljattain Suomi ehdotti Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita myös Unescon maailmanperintölistaukseen, mikä tukee matkailureittiajatusta. Matkailureitti on kuitenkin laajempi kokonaisuus.

– Matkailureittiin pääsivät mukaan kaikki yleisölle avoinna olevat kohteet. Varsinkin näin korona-aikana se on merkittävä juttu: Monia kohteita pyörittävät pienyrittäjät, joille kansainvälisten matkailijoiden puute on ollut kova kolaus, Kiili sanoo.

Yksi Alvar Aalto -matkailureitin kohde on Kotkassa sijaitseva Sunilan sellutehtaan asuinalue, joka on myös mukana ehdolla Unescon maailmanperintökohteiden aieluetteloon. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Jyväskylä on edelleen Alvar Aalto -pääkaupunki

Alvar Aallon työtä on nähtävillä Suomessa muun muassa Helsingissä, Seinäjoella, Imatralla ja Rovaniemellä, mutta muotoilija-arkkitehdin työ on näkyvimmillään Jyväskylässä, jossa on yhteensä 29 Aallon suunnittelemaa rakennusta. Aalto on vetovoimatekijä koko kaupungille, ja siksi kaupunki on ollut vahvasti mukana Aalto-kaupunkien verkostossa.

– Olemme tehneet paljon pohjatyötä alueen Aalto-teemaisen matkailun eteen edellisten vuosien aikana sekä luoneet yhteyksiä kansainvälisen median ja matkanjärjestäjien suuntaan. Aallon arkkitehtuuri yhdistettynä Järvi-Suomen luontoon on maailmalla erittäin kiinnostava yhdistelmä, kuvailee matkailujohtaja tiedotteessa Susanne Rasmus Visit Jyväskylä Regionista.

