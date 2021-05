Herätys: Suomi kuudes Euroviisuissa – Italia voitti, isännöintialan kartelliepäilyt lisänneet kilpailutuksia alalla, eläinaktivisti pelkää valasvankiloiden paluuta

Suomen Blind Channel hurmasi Euroopan

Blind Channel toi Suomelle historian toiseksi parhaan sijoituksen Euroviisuissa. Voitto meni italialaiselle Måneskinille, joka sekin esitti raskasta rockia. Yle seurasi viisuja hetki hetkeltä ja sai myös Blind Channeliltä tyytyväisyyttä huokuvan haastattelun.

Kuutta yhtiötä koskeva kartelliepäily on lisännyt isännöitsijöiden kilpailutuksia koko alalla

Realian asiakkaista noin 50 on katkaissut sopimuksensa yrityksen kanssa. Benjamin Suomela / Yle

Isännöintialan kartelliepäily on lisännyt isännöitsijöiden kilpailutuksia ja johtanut myös joidenkin isännöintisopimusten välittömiin irtisanomisiin. Esimerkiksi isännöintialan markkinajohtaja Realian asiakkaista noin 50 on katkaissut isännöintisopimuksensa kartelliepäilyn paljastumisen jälkeen. Isännöintisopimuksista on kuitenkin kilpailutettu selvästi alle 10 prosenttia, arvioi Isännöintiliitto.

Näyttelijä Minka Kuustosen elämä muuttui ekoaktivistin roolin vuoksi – nyt häntä ravistelee rooli Armi Aavikkona

Minka Kuustonen tiesi aina haluavansa näyttelijäksi ja tähtäsi siihen pikkulapsesta asti. – En vain tiennyt, onko se mahdollista. Kun kävin Kallion lukiota, tuntui ajatus teatterikouluun pääsystä tosi kaukaiselta. Tiina Jutila / Yle

Kulttuurivieras Minka Kuustonen on oppinut lapsuudenkodissaan, että kiltti pitää olla. Kasvatuksen myötä hänelle on iskostunut myös ajatus siitä, että taiteilijuus ja ihmisyys velvoittavat vaikuttamaan. Kepeästä televisioviihteestä tutuksi tullut Kuustonen käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet ilmastohätätilasta muistuttamiseen.

Kiinan merieläinmarkkinat saivat venäläiset pyytämään valaita – eläinaktivisti pelkää valasvankiloiden paluuta

Venäjältä pyydettyjä valaita on myyty esimerkiksi Kiinaan merieläinkeskuksiin. Quirky China/Shutterstock/All Over Press

Vladivostokilainen aktivisti Nina Zyrjanova taistelee valaiden puolesta. Julkinen paine pakotti lopulta valasvankilan sulkemiseen Kaukoidässä, mutta merinisäkkäiden pyyntiä ei ole kielletty kokonaan Venäjällä.

Sää on hyvin vaihteleva tänään

Ilmatieteen laitos

Lapin hajanaiset lumi- ja räntäsateet siirtyvät vähitellen etelämmäksi. Tänään tulee räntä- ja vesisateita Pohjois-Pohjanmaalla. Etelän sisämaassa saadaan iltapäiväkuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Idässä liikkuu sadealue pohjoiseen.

