20 ihmistä kuollut maastojuoksukisassa Kiinassa – viranomaisten mukaan syynä äärimmäiset sääolosuhteet

Ainakin 20 ihmistä on kuollut Kiinassa järjestetyssä 100 kilometrin maastojuoksukisassa, kertoi maan valtion uutistoimisto Xinhua sunnuntaina.

Viranomaisten mukaan syynä ovat "äärimmäiset sääolosuhteet" kaatosateen sekä lämpötilojen bruraalin laskun vuoksi.

Xinhuan uutistoimiston mukaan kisaan osallistui kaikkiaan 172 ihmistä, joista 151 osallistujaa on varmistettu olevan kunnossa.

Yhden osallistujan kerrotaan olevan edelleen kateissa.

Kisa järjestettiin lauantaiaamuna maan luoteisosassa Gansussa Baiyinin kaupungin lähellä.

Kisa on peruttu ja pelastusoperaatio on käynnissä ja etsintätehtäviin on hälytetty yli 700 viranomaista.