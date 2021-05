Kun USA elvyttää rakentamalla, sahat laulavat myös pienessä pohjoisen pitäjässä – sahayrittäjä: "Ei tässä huonosti käynytkään"

Koronapandemia säikäytti alkuunsa myös sahateollisuuden, mutta huoli osoittautui aiheettomaksi. Sahoille on palkattu lisää väkeä ja puutavaraa menee kotimaahan ja maailmalle ennätystahtiin. Lisääntynyt kysyntä ulkomailla siivittää entisestään myös kotimaan kauppaa.

Kevättalvi 2020 ja uutiset pandemiasta kiirivät maailmalla. Etelälappilaisessa Tervolan kunnassa Veljekset Vaara Oy:n sahalla arki rullaa toistaiseksi entisellään, mutta suunnitelmia on tehtävä.

Sahateollisuuden lakko oli alkuvuonna haitannut toimintaa ja sen päälle äitynyt pandemia alkoi jo hermostuttaa.

– Kyllä se pysäytti miettimään. Yhtiön hallituksessa tätä pohdittiin ja tehtiin pandemian varalta skenaario, jossa arvioitiin, että 30 prosenttia laskee liikevaihto. Tietysti mietittiin, miten me sen kanssa sitten pystymme toimimaan, kertaa toimitusjohtaja Jussi Vaara silloisia tuntoja.

Yhteydenotot talotehtaille ja puutavaraliikkeisiin paljastivat kuitenkin varsin pian, että tilauskanta ei ollutkaan romahtamassa.

– Toki meitä ihmetytti, kun huhti-toukokuussa puutavaran menekki vain kasvoi kasvamistaan ja alkoi todellakin näyttää siltä, että ei tässä huonosti käynytkään. Kun koronarajoitukset iskivät, ihmiset alkoivat rakentaa ja remontoida.

Lue lisää: Sahatavaran hinta nousee rajusti, mutta kysyntä vain kasvaa – puutavarakauppiaiden puheenjohtaja: “Tilanne on aivan ennennäkemätön”

Likimain samanlaisissa tunnelmissa elettiin myös toisella puolella Kemijokea sijaitsevassa Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:ssä, joka toimittaa puutavaraa suomalaisille talotehtaille.

– Epävarmuutta oli ilmassa. Pari kuukautta oli aika hiljaista, mutta sitten alkoi tilanne jo normalisoitua ja tuotteiden menekki kasvaa rajusti. Nyt puutavarasta tuntuu olevan rakentajilla jo pulaa, sanoo toimitusjohtaja Juha Kokkonen.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n toimitusjohtaja Juha Kokkonen arvioi, että markkinatilanne tasoittuu ennen pitkää. Tervolan Saha ja Höyläämö Oy

Elvytyspakettien eurot ja dollarit tuovat tilauksia, mutta kuinka kauan?

Vajaan 3 000 asukkaan sahapitäjässä yrittäjä seuraa tarkkaan myös maailmanmarkkinoiden kehitystä.

Vaikka molemmilla sahoilla päämarkkina-alue on kotimaassa, säteilee esimerkiksi finanssikriisistä toipuvan USA:n voimakas rakentamisbuumi myös kotimaan menekkiin. Puuta viedään paljon Amerikan mantereelle.

– Kun puutavaran kysyntä ja rakentaminen kasvaa globaalisti, puutavara lähtee virtaamaan. Se auttaa meitä niin, että sahatavara purkaantuu ulkomaille ja meille tulee tilaa kotimarkkinoilla hoitaa tätä omaa leiviskää, Jussi Vaara selventää.

Puutavaran kovan kysynnän tasoittumista on vaikea ennustaa, mutta se on väistämättä kuitenkin edessä, pohtii Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n toimitusjohtaja Juha Kokkonen.

– Itse näen niin, että tämä on kuitenkin väliaikaista. Olemme kasvattaneet tuotantoa jonkin verran, on oltava tarkkana senkin kanssa, että tilanteen normalisoiduttua ylikapasiteetista ei synny ongelmaa.

Puurakentamisen suosiolla iso merkitys työllisyyteen

Veljekset Vaaran saha työllisti vuoden 2019 lopussa 63 ihmistä, nyt palkkalistoilla on 80 työntekijää. Myös Tervolan Saha ja Höyläämö on rekrytoinut ja rekrytoi edelleen uutta väkeä. Tervolassa yrityksellä on 25 ja Kittilässä kahdeksan työntekijää.

Pienessä kunnassa sahateollisuus ja hirsirakentaminen tarjoaa suoraan pitkälti toistasataa työpaikkaa. Välilliset vaikutukset ovat tietysti merkittävästi suuremmat.

Jussi Vaara uskoo, että puurakentamisen suosio kantaa tulevaisuudessa pitkälle sekä kotimaassa että maailmalla.

– Puu on kovassa nosteessa ja siinä ilmastonmuutos on iso tekijä. Yksi kuutio sahatavaraa sitoo hiiltä noin yhden tonnin. Suosiota selittää todella paljon myös se, että varsinkin nuoret perheet arvostavat asumisessa yhä enemmän puun puhtautta ja terveellisyyttä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella xxx kello 23 saakka.

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.