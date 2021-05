Herätys: Viking Sallyn murhatapaus oikeuteen, etätyö nakertaa jaksamista, pörssiyhtiöden tulokset jatkavat nousua

Kesällä 1987 tapahtuneen henkirikoksen uhrina kuoli 20-vuotias saksalaismies, 22-vuotias nainen loukkaantui pahoin. Kuva Viking Sally -aluksesta on vuodelta 1982.

Kesällä 1987 tapahtuneen henkirikoksen uhrina kuoli 20-vuotias saksalaismies, 22-vuotias nainen loukkaantui pahoin. Kuva Viking Sally -aluksesta on vuodelta 1982. J Seppänen / Yle

Viking Sallyn vuoden 1987 henkirikosta puidaan käräjillä

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa aletaan tänään käsitellä henkirikosta, joka tapahtui kesällä 1987 Viking Sallyn kannella. Suomessa ei ole tuomittu ketään yhtä vanhasta rikoksesta. Vastaaja saapuu murhaoikeudenkäyntiin vapaana miehenä Tanskasta. Lue rikostoimittaja Tuomas Rimpiläisen analyysi tapauksesta.

Etätyön yksinäisyys nakertaa jaksamista ja haastaa johtamisen – "Ennen näki naamasta, jos jollain alkoi työ painaa", sanoo henkilöstöpäällikkö

Koronapandemian vuoksi pitkään jatkuneesta etätyöstä on tullut rutiinia, ja sen huonot puolet alkavat korostua. Arttu Timonen / Yle

Pitkään jatkuneesta etätyöstä on tullut rutiinia, ja sen huonot puolet ovat nousseet esiin. Tutkijan mukaan etätyö on herättänyt ymmärtämään, että vastuu työhyvinvoinnista on kaikilla.

Pörssiyhtiöiden tulokset paranevat edelleen rajusti – kannattavuus voi kuitenkin heikentyä raaka-aineiden hintarallin jatkuessa

Raakaöljyn hinta on noussut viime kevään romahduksen jälkeen pandemiaa edeltävälle tasolle. Öljypumppu Venäjän Surgutissa. Pavel Filatov / AOP

Vientiyhtiöt tekivät alkuvuonna hyviä tuloksia ja tahti jatkuu. Suomalaisten pörssiyhtiöiden tulosten uskotaan paranevan edelleen roimasti kesää kohti mentäessä. Taustalla ovat laajat elvytyspaketit ja heikko vertailuvuosi. Firmojen kannattavuus on kuitenkin vaarassa heikentyä raaka-aineiden kallistuessa.

Yhdysvallat vaatii Valko-Venäjällä kiinni otetun oppositioaktivistin välitöntä vapauttamista

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken. Alex Edelman / EPA

Yhdysvallat tuomitsee voimakkaasti Valko-Venäjän Ryanairin sunnuntaisen lennon pakotetun hätälaskun ja koneessa matkustaneen oppositioaktivistin kiinni ottamisen. Ulkoministeri Antony Blinkenin mukaan Yhdysvallat vaatii oppositioaktivisti Roman Protasevitšin välitöntä vapauttamista.

Yle Lampedusalla: Siirtolaisuutta ei voi pysäyttää, sanoo kaupungin pormestari – Italia vetoaa EU:hun vastuun jakamiseksi

Italian rannikkovartioston veneitä Lampedusan satamassa, johon myös merellä haaksirikkoutuneita siirtolaisia usein tuodaan. Francesco Bellina

Välimeren yli Eurooppaan pyrkivien määrä on jälleen kasvanut. Italian pääministeri Mario Draghi aikoo ehdottaa uusia linjauksia EU:n pakolaispolitiikkaan tänään maanantaina alkavassa huippukokouksessa. Yle vieraili Välimeren siirtolaisia vastaanottavalla Lampedusan saarella.

Idässä sateita, lännessä poutaa – sää on yleiskuva viileä

Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

Itäisessä Suomessa saadaan tänään vesisateita ja jopa räntää. Suuressa osassa maata viikko alkaa kuitenkin poutaisena. Etelässä päivä on myös laajalti aurinkoinen. Lämpötilat jäävät etelässä alle 20 asteeseen, muualla laajalti 5 ja 10 asteen välille. Sää on ajankohtaan nähden viileää. Lue lisää Ylen sääsivuilta.