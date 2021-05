Kynän ja paperin käyttö vähenee Suomen suurimmassa vientisatamassa – digimalli katsoo veden alle ja kertoo, minkä kokoinen laiva mahtuu laituriin

Satamat tavoittelevat nyt tehokkaampaa ajankäyttöä ja nopeampaa tavaran liikuttelua digitaalisilla työkaluilla. Digiaskelia vauhdittaa satamien kasvanut innokkuus investoida. Satamien digiosaaminen on nyt rahdinkuljettajan silmissä kilpailuetu.

Kokoushuoneen suurella näytöllä on kuva Hallan satama-altaan pohjasta. Meren pohjassa olevat kivet ja satamalaituria tukevat puut näkyvät 3D-kuvasta tarkasti. Kuvaa pystytään päivittämään milloin tahansa kaikuluotaimen avulla. Kuva on yksi rahtisuunnittelua parantava ominaisuus satamayhtiön kehittämässä digityökalussa.

– Tästä on ihan konkreettista hyötyä esimerkiksi silloin, kun pohditaan laivaliikennettä. Jos altaan pohjassa on tapahtunut eroosiota tai maa on siirtynyt potkurivirtauksien voimasta niin reagoimme ennen kuin vahinko käy, sanoo Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Ville Kuitunen.

Vahinkojen ennakointi säästää satamassa tärkeää valuuttaa, aikaa. Haminan-Kotkan satama on kehittänyt alueistaan yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa 3D-mallin. Se on ikään kuin tietokoneella näkyvä sataman pienoismalli.

Mallissa näkyy kaikki oleellinen satama-altaiden syvyyksistä varastoalueiden pinta-aloihin. Se on nopeuttanut merkittävästi tavarankuljetusta ja varastointisuunnittelua satamassa.

Vastaavanlaisia hallintaohjelmia on otettu käyttöön myös muissa Suomen satamissa.

Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Ville Kuitunen esittelee hallintaohjelman kuvaa, jossa näkyy satama-altaan pohjan muodot vihreällä. Pyry Sarkiola / Yle

Jo aikaisemmin satamilla on ollut käytössään erilaisia sovelluksia. Haminan-Kotkan liikennejohtaja Ville Kuitunen uskoo, että nykyisen digikehityksen taustalla on tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen tehokkaammaksi eli satamille sopivaksi.

– Satamissa on kaikkein tärkeintä, että tavara liikkuu mahdollisimman nopeasti. Nyt teknologia on kehittynyt sellaiseksi, että satamat ovat alkaneet katsoa tosissaan, tarjoaako digi uusia mahdollisuuksia optimoida toimintaa vielä nopeammaksi, sanoo Kuitunen.

Droonit ottavat vastaan laivoja

Myös muut satamat tavoittelevat tehokkaampaa ajankäyttöä ja nopeampaa tavaran liikuttelua digitaalisilla työkaluilla.

Oulun satama kertoi keväällä, että se tavoittelee laitureillaan sujuvampaa tavaraliikennettä ottamalla käyttöön drooneja. Ne valvovat ja helpottavat laivojen saapumista ja poistumista satama-alueelta. Näin liikenteen toivotaan nopeutuvan. Asiasta uutisoi (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Kaleva.

Suomen suurimmassa vientisatamassa eli Haminan-Kotkan satamassa uskotaan, että teknologiaan panostaminen kasvattaa pitkällä aikavälillä yhtiön tulosta. Yhtiö on panostanut tietoliikenteen digitalisaatioinvestointeihin viimeisen kahden vuoden ajan.

– Suomi on logistisesti saari, joten meille merenkulku on älyttömän tärkeätä. Se tehokkuus näkyy ihan euroina esimerkiksi vientiteollisuudessa, sanoo liikennejohtaja Ville Kuitunen.

Investoinnit vauhdittavat digikehitystä

Turun yliopiston Brahea-keskuksen erikoistutkijan Tapio Karvosen mukaan digiaskelia vauhdittaa satamien kasvanut innokkuus investoida. Brahea-keskus on merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Vuosien 2021–2026 aikana satamien investoinnit kasvavat melkein viidenneksellä aiempiin vuosiin verrattuna. Brahea-keskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan satamat käyttävät lähivuosina noin 205 miljoonaa euroa investointeihin vuosittain.

Suurin osa rahoista menee liikenteen suoraan parantamiseen eli muun muassa laiturien rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä satamarakennuksiin ja tieinfraan.

– Digitalisaatio lävistää oikeastaan kaiken toiminnan satamassa. Voidaan sanoa, että tulevat investoinnit vauhdittavat satamien digikehitystä, sanoo Karvonen.

Erilaiset digitaaliset hallintaohjelmat tuovat satamassa toimivat lukuisat logistiikkayritykset helpommin saman tiedon äärelle. Nopeampi tietoliikenne nopeuttaa myös tavaran kulkua. Kuva on Haminan satama-alueelta. Pyry Sarkiola / Yle

Rahdinkuljettajat haluavat satamilta koko ajan vauhdikkaampaa tavaran käsittelyä. Digiosaamisen kautta tulevaa sujuvuutta ja ketteryyttä pidetään kilpailuetuna.

– Digitalisoitumalla satamat pyrkivät nopeuttamaan entisestään tavaran läpikulkua satamassa. Se yleisesti parantaa tehokkuutta ja kilpailukykyä. Satamathan käyvät kovaa kilpailua keskenään, joten siinä kehityksessä pitää olla kärjen tuntumassa, sanoo Karvonen.

Erikoistutkija Tapio Karvonen lisää, että digitalisaation tuoman sähköisen valvonnan myötä myös turvallisuus satama-alueella lisääntyy. Tämä johtuu siitä, että tavaran kuljetus- ja varastointialueilla ei tarvitse enää kulkea niin paljon kävellen.