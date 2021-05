Ulkoministeri Haavisto otti yhteyttä Valko-Venäjän ulkoministeriin: "Hyvin hataria olivat selitykset"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo olleensa eilen yhteydessä Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makeyhin ja toteaa Valko-Venäjän selitysten olevan hataria.

Valko-Venäjä pakotti eilen Vilnaan matkalla olleen koneen laskeutumaan Minskiin. Tarkoituksena oli pidättää matkustajana ollut toimittaja ja oppositioaktivisti Roman Protasevitš. Valkovenäläisen uutistoimisto BelTAn mukaan käsky tuli suoraan itsevaltaiselta presidentiltä Aljaksandr Lukašenkalta.

Laskeutumisen syyksi ilmoitettiin pommiuhka, joka ei pitänyt paikkaansa.

– Hyvin hataria olvat Valko-Venäjän selitykset. Hän viittasi pommiepäilyihin, ja kysyin, miten on mahdollista, että matkustaja jääkin kyydistä heidän lentoasemallaan viranomaisten pakottamana. Eihän tälläista normaalin pommiepäilyn yhteydessä tapahdu, tämä vaikuttaa kyllä tekaistulta kokonaisuudelta, Haavisto kertoo Ylen Aamussa.

Haavisto kuvailee tapausta järkyttäväksi. Haavisto kertoo olleensa yhteyksissä myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaan edustajaan Josep Borrelliin ja uskoo, että asiaa tullaan käsittelemään myös tämän päiväisessä EU:n huippukokouksessa.

– Tämä on täysin kaikkien ilmailusäännösten ja turvallisuuskysymysten vastaista. Tämähän on tavatonta, jos yhden eurooppalaisen maan ilmatila ei enää ole turvallinen.

Välikohtaus on tuomittu laajasti ja muun muassa EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on vaatinut pakotteita vastuullisille.

Ulkoministeri Haavisto pitää selvänä, että sekä Euroopan maat että Yhdysvallat reagoivat Valko-Venäjän toimiin.

– Tällainen episodi laukaisee voimakkaita toimia Euroopan puolelta, kun on kyse lentotilan turvallisuudesta. Valko-Venäjällä on jo ollut kahteenkin otteeseen sanktioita yksittäisiä kansalaisia, jotka ovat syyllistyneet väkivaltaisuuksiin, kohtaan. Voi ajatella, että jos tapahtumat ovat olleet sellaisia kun on kuvattu, episodi johtaa uusiin sanktioihin Valko-Venäjää ja henkilöitä, jotka tällaiseen osallistuvat, kohtaan.

