Lapin jokien vedenkorkeudet laskussa – "Kevään tulvatilanne alkaa olla tässä", sanoo johtava vesitalousasiantuntija

400-vuotiasta Tornion kaupunkia juhlistava, juuri valmistunut Kojamo-teos on päässyt kosketuksiin veden kanssa, kun Tornionjoki tulvii. Juuso Stoor/Yle

Kevään tulvatilanne on rauhoittumassa kautta Lapin. Torniossa tilanne on muuttunut niin, että vedenkorkeuden arvioidaan kääntyvän laskuun maanantaina. Huippulukemista on tultu jo muutama sentti alaspäin. Torniossa saatiin sunnuntaina kuntoon myös tulvapenger, joka ehti nostaa Tornionjoen tulvavettä läheiselle golfkentälle.

Aiemmin ennusteet arvioivat vedenkorkeuden lähtevän laskuun vasta loppuviikolla ja Torniossa sekä Ylitorniolla kehotettiin varautumaan rakennusvahinkoihin.

– Tornion pohjoispuolella Matkakoskella ollaan jo kääntymispisteessä ja kyllä Torniossakin vedenkorkeudet kääntyvät maanantaina selkeään laskuun, sanoo Lapin ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki.

Kittilässä Ounasjoen korkeus kävi seitsemän sentin päässä vahinkorajasta ja lähti sitten laskuun lauantaina. Kittilässä rakennettiin viikonlopun alla väliaikaisia tulvavalleja ja varauduttiin myös hoivakodin evakuointiin.

– Sää pelasti eli kylmät kelit hidastivat sulamista eikä sateitakaan sattunut enää siihen kohtaan, Alaraudanjoki selittää Kittilän tilannetta.

Rovaniemellä Kirkonjyrhämän kohdalla vesi on jo kääntynyt laskuun ja Alaraudanjoen mukaan vedenkorkeus putoaa parissa päivässä merkittävästi. Ivalojoella vedenkorkeus on ollut voimakkaassa laskussa jo usean päivän ajan.

Tilannetta rauhoittaa myös loppuviikoksi ennustettu poutasää.