Helikopteri korvasi hevoset Tahkon luontoreitin suurponnistuksessa – näin 37 000 kiloa puutavaraa kuljetetaan vaikeakulkuiseen maastoon

Helikopteri kuljettaa puutavaraa luontoreitille, jonka varrella on kalliolohkareita ja jyrkkiä rinteitä. Reitistö rakennetaan suojelualueen herkkää luontoa kunnioittaen.

Pohjois-Savossa Tahkolla pörrää helikopteri rakentajien apuna.

Tarkoitus on saada 90 nippua puuta nostettua sijoilleen maanantain aikana. Kukin nippu painaa 500 kiloa.

Kyseessä on Tahkon kyläyhdistyksen suurponnistus, joka tuo uusia puurakenteita Tahkon tähdet -reitistölle helpottamaan kulkua ja suojelemaan suositun ulkoilureitin maastoa kulumiselta.

Helikopteri kuljettaa puutavaran maastoon nippu kerrallaan. Toni Pitkänen / Yle

Tahkon huipun lähistölle rakentuvalla reitillä kävi viime kesänä jo tuhansia ihmisiä, vaikka se ei ollut kokonaan valmis.

Uuden, yhteensä noin 400 metrin pituisen osuuden rakentamiseen tarvitaan noin 7000 metriä lautaa ja parrua. Tasanteet ja portaat helpottavat jyrkässä maastossa kulkemista.

Reitistöllä kävi viime kesänä tuhansia ihmisiä. Matkan varrella voi ihailla esimerkiksi Syvärin järven maisemia. Toni PItkänen / Yle

Huutavanholman reitti muodostaa Mäkiaution rotkon reitin sekä muiden alueella kulkevien väylien kanssa lopulta noin 10 kilometrin reitistön, jonka varrella on myös näköalatorni.

Huutavanholmassa rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa.

Suojeltua hajuheinää on varjeltava liikkujilta ja rakennustöiltä

Huutavanholman portaiden ja tasanteiden suunnittelussa on riittänyt päänvaivaa, sillä maasto on paitsi vaikeakulkuista, myös herkkää luonnoltaan (siirryt toiseen palveluun). Siellä on tehty liito-oravahavaintoja.

Alueella kasvaa myös esimerkiksi rauhoitettua hajuheinää. Lehtojensuojelualue on kasvistoltaan muutenkin arvokas.

Huutavanholma on paikoin louhikkoista mäkimaastoa, jossa kasvaa esimerkiksi hajuheinää ja korpihohtosammalta. Toni Pitkänen / Yle

Suojellut kasvit ja maaston kulumisen uhka ovat osaltaan syynä siihen, että kulkureittejä katetaan.

– Käymme reitin linjauksen läpi vielä tarkkaan, kun rakentaminen etenee hajuheinän oletetulle esiintymispaikalle, kertoo suunnitteluinsinööri Anna-Liisa Koponen Kuopion kaupungilta.

Myös rakentamisaikana luontoa varjellaan. 37 000 kilon verran puutavaraa on siirrettävä paikoilleen niin, että maasto ei tamppaannu.

Tahkon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskanen kertoo, että puutavaran kuljettamista hevosilla ja moottorikelkalla harkittiin, mutta kulkupelien pelättiin tamppaavan maastoa. Toni Pitkänen / Yle

Tahkon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskanen kertoo, että harkinnassa oli helikopterin lisäksi myös puutavaran vieminen maastoon hevosella tai moottorikelkalla jo talvisaikaan.

Moottorikelkalla työ olisi kuitenkin kestänyt pitkään, sillä sen kyydissä olisi pystytty viemään vain muutamia parruja kerrallaan.

– Nyt helikopterilla tässä työssä menee päivä. Ei ehkä ihan virka-ajan puitteissa kuitenkaan ehditä, pohtii Heiskanen.

Puutavara on pakattu nippuihin. Rakentamiseen tarvitaan niin lautoja kuin paksumpia parruja. Toni Pitkänen / Yle

Reitin maapohjan omistaa Metsähallitus.

– Tämä on ollut pitkään vaeltajien käytössä. Alueen kulumisen estämiseksi Metsähallitukselta tuli pyyntö, että alueelle pitää rakentaa kulkuväylät tai sitten sitä ei voi käyttää. Ihmiset kävelevät missä sattuu, toteaa Heiskanen.

Kalakukko Leader on myöntänyt hankerahoituksen Tahkon kyläyhdistykselle koko reitistöä varten.

EU-rahoitusta hankkeesta on noin 60 prosenttia, loput rahoituksesta tulevat Kuopion kaupungilta, alueen yrityksiltä ja kyläyhdistykseltä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vajaat 200 000 euroa.

Mäkiaution rotkossa kävelytasanteita ja portaita on jo 150 metrin matkalla. Toni Pitkänen / Yle

