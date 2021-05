Suomalaistutkija: Valko-Venäjä haluaa lentokaappauksella antaa varoituksen kaikille opposition edustajille

Valkovenäläiset aktivistit osoittivat mieltään Ukrainan Kiovassa 23. toukokuuta 2021. He vaativat Ukrainan hallitusta ryhtymään toimiin, jotta Valko-Venäjä vapauttaisi kiinniottamansa oppositioaktivistin Raman Pratasevitšin.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina Liettuan Vilnaan matkalla olleen irlantilaisen lentoyhtiö Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin.

Minskissä lentokoneesta poistui viisi tai kuusi ihmistä. Lennolla ollut valkovenäläinen oppositioaktivisti Raman Pratasevitš pidätettiin kentällä.

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut tapahtuneen. Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi, että lennolla oli Valko-Venäjän turvallisuuspalvelun KGB:n edustajia.

Valko-Venäjä sanoi toimineensa laillisesti, kun se ohjasi Ryanairin koneen Minskiin. Valko-Venäjän mukaan koneessa oli pommiuhka. Se ei pitänyt paikkaansa.

Kysyimme Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvanilta, mistä Raman Pratasevitšin kiinniotossa on kyse. EU:n mahdollisia toimenpiteitä arvioi Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen.

Mikä tekee Pratasevitšista niin merkittävän henkilön, että Valko-Venäjä ryhtyi näin poikkeukselliseen toimenpiteeseen?

Silvan: "Raman Pratasevitšon merkittävä oppositiotoimija sen takia, että hänen hallinnoimansa sosiaalisen median Telegram-kanava Nexta oli yksi viime syksyn valtavien mielenosoitusten mobilisaattoreista.

Eli voidaan sanoa, että hän oli henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että sadattuhannet ihmiset löysivät tiensä protesteihin Minskin keskustaan ja kaduille muissakin kaupungeissa.

Pratasevitš oli saanut Liettuan pääkaupungista Vilnasta turvapaikan. Hän on ollut hyvin aktiivinen Valko-Venäjän oppositiossa mediapuolella viime kesästä lähtien.

Mielestäni on ihan ymmärrettävää, että Valko-Venäjän hallinnolla on kana kynittävänä hänen kanssaan.

Pratasevitš on ollut asetettuna Valko-Venäjän kansainväliselle terrorismilistalle jo jonkin aikaa. Häntä syytetään mellakoiden lietsomisesta, josta voi tällä hetkellä tulla korkeintaan 15 vuoden vankeusrangaistus.

On mahdollista, että hän voisi saada jopa kuolemanrangaistuksen riippuen siitä, mitä mahdollisia syytteitä häntä kohtaan nostetaan Valko-Venäjällä.

Toisaalta pitää aina muistaa, että kun puhutaan sortotoimista, niin Pratasevitšin tapaus on myös viesti muille, jotka harkitsevat saman tyyppistä toimintaa.

Eli Valko-Venäjän hallinto haluaa viestiä kaikille muille oppositiotoiminnasta mahdollisesti kiinnostuneille, millaiset seuraukset tällaisella toiminnalla voi olla.

Pratasevitšin kiinniotto ei ollut varmastikaan mikään hetken mielijohde. Sitä on jostain syystä suunniteltu jo jonkin aikaa."

Tämä kuva Raman Pratasevitšin kiinniotosta on maaliskuulta 2017, kun hän yritti raportoida mielenosoituksesta Minskissä. EPA

Oliko Venäjällä mahdollisesti jokin rooli tässä operaatiossa?

Silvan: "Tätä arvuutellaan. Osa analyytikoista on ollut sitä mieltä, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka on tapansa mukaan toiminut omin päin ja Venäjä joutuu sitten hyväksymään sen.

Valko-Venäjän hallinnon Telegram-kanava uutisoi jo eilen, että Lukašenka antoi itse käskyn ottaa kone vastaan.

Toiset katsovat, että Lukašenka ei olisi uskaltanut toteuttaa tällaista operaatiota ilman Venäjän hyväksyntää tai mahdollisesti jopa jonkinlaista Venäjän osallistumista.

Tiedämme, että Ryanairin lennolla oli myös neljä Venäjän kansalaista, jotka jäivät pois koneesta Minskissä. Yksi heistä on Pratasevitšin tyttöystävä.

Mutta nyt arvuutellaan sitä, olisivatko nämä kolme muuta olleet jollain tavalla linkittyneitä Venäjän turvallisuuspalveluihin ja olisivatko he olleet osallisina tässä operaatiossa.

On myös mahdollista, että heitä epäillään jostain teosta. Emme tiedä, miksi he jäivät pois lennolta Minskissä."

Mitä tästä välikohtauksesta voi seurata?

Silvan: "Siitä on jo seurannut paljon vihaisia ja huolestuneita kannanottoja. Länsimaiset johtajat kommentoivat sunnuntai-iltana yllättävän nopeasti tapahtunutta Twitterissä.

Jonkin verran on heitetty ilmaan ajatusta siitä, että valkovenäläisiä yhtiöitä kuten esimerkiksi valtion Belaviaa kiellettäisiin lentämästä Eurooppaan. Myös Valko-Venäjän ilmatilan kiertämistä on ehdotettu turvallisuussyistä.

Olettaisin, että Valko-Venäjää vastaan lisätään pakotteita siviili-ilmailun sääntöjen rikkomuksista, jos nyt osoitetaan, että pommiuhkaus oli perusteeton mutta suunniteltu.

Mutta saadaanko pakotteilla Raman Pratasevitšia palautettua Eurooppaan, niin siitä en olisi niin varma.

Jos tästä ei seuraa mitään konkreettista, niin se voi merkitä sitä, että vastaavaa voi tapahtua jatkossakin. Jos tällaisen operaation hinta on tarpeeksi korkea, niin varmasti autoritaariset johtajat löytävät muita keinoja sortaakseen vastustajiaan."

EU käsittelee asiaa tänään huippukokouksessaan – mitä EU aikoo tehdä?

Toivonen: "Valko-Venäjän tilanne nousee asialistan kärkeen tänään alkavassa kaksipäiväisessä EU-huippukokouksessa Brysselissä.

Pöydällä on monia vaihtoehtoja, kuten nykyisten henkilöpakotteiden laajentaminen ja ilma- tai maarajojen sulkeminen. EU voisi kieltää Valko-Venäjän valtiolliselta lentoyhtiöltä Belavialta laskeutumisen EU-kentille, tai määrätä EU-maiden lentoyhtiöt välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa.

On vaikea nähdä, ettei EU toimisi asiassa mitenkään. Ensireaktiot ovat olleet yhtenäisiä ja tuomitsevia, ja EU on jo vaatinut kahta asiaa: kansainvälistä tutkintaa sekä Pratasevitšin välitöntä vapauttamista."

Miten EU painostaa Valko-Venäjää tällä hetkellä?

Toivonen: "Valko-Venäjä on EU:n itäinen kumppanuusvaltio, ja EU on toivonut että se saisi positiivisen diplomatian keinoin pidettyä Valko-Venäjään jonkinlaisen otteen. Pakotteita on käytetty välillä aiemminkin, mutta elokuun 2020 presidentinvaalien vilpillisyydestä ja opposition tukahduttamisesta alkoi suhteiden syöksykierre.

EU määräsi vaalien jälkeen pakotelistalle lähes sata henkilöä. Mukana ovat presidentti Lukašenka, hänen poikansa ja muita poliittisen johdon, hallinnon, talouden sekä oikeusjärjestelmän keskeisiä toimijoita. Heillä on matkustuskielto EU:hun, ja heidän EU-rahoituslaitoksiin liittyvät varansa on jäädytetty.

Voimassa on myös muita toimia, kuten asevientikielto EU:n ja Valko-Venäjän välillä."

