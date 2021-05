Lapset rakentavat valtavaa hiekkalinnaa Lappeenrantaan yhdessä veistäjien kanssa – yksi nähtävyyksistä on Minecraft-ukko

Kaarle Leinonen ja Hugo Nurmi luokkakavereineen rakentavat hiekkalinnalle Minecraft-aiheisen veistoksen. Aihe valittiin, koska videopeli on kuulunut porukan suosikkeihin ekaluokalta saakka.

Viidesluokkalaiset Kaarle Leinonen ja Hugo Nurmi kapuavat ison hiekkakasan rinteelle ja alkavat tasoittaa hiekkapintaa kuin muurarit laastia.

He ovat suunnitelleet yhden Lappeenrannan hiekkalinnan tämän kesän veistoksista. Veistoksen suunnittelu alkoi jo viime vuoden lopulla, ja nyt päästään viimein tositoimiin veistämään hiekkaa.

– Tehdään Minecraft-ukko ja susi tuohon, Leinonen kertoo ryhmänsä urakasta.

Hiekkalinnan veistokset esittelevät leikkien ja pelien historiaa lautapeleistä roolipeleihin ja varhaisista elektronisista peleistä mobiilipeleihin. Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrannan satamaan on rakennettu suuri hiekkalinna vuodesta 2004 lähtien, ja siitä on tullut yleisönähtävyys. Tänä vuonna hiekkalinnan teemana ovat pelit ja leikit, ja veistäjiksi on otettu aiempaa enemmän paikallisia koululaisia.

Mukana on kaksi koululuokkaa: toinen Taipalsaaren kirkonkylän koulusta ja toinen Lappeenrannan steinerkoulusta.

– Meille kaikille on uutta, mitä heiltä syntyy. Hiekan veistäminen on välillä aika raskasta lapioimista ja toki autamme, mutta ideana on, että lapset pääsevät omin käsin tekemään teokset sisäpihalle, kertoo projektikoordinaattori Jarno Rossi.

Projektikoordinaattori Jarno Rossi iloitsee siitä, että Hiekkalinnaa päästään taas rakentamaan täyteen loistoonsa. Viime vuonna linna oli koronatilanteen vuoksi tavallista vaatimattomampi. Kare Lehtonen / Yle

Suunnittelu alkoi jo ennen joulua

Taipalsaaren kirkonkylän koulun 5A-luokan oppilaat ovat suunnitelleet hiekkaveistoksiaan jo yli puolen vuoden ajan. Projektin aikana on saanut esimerkiksi mitata ja piirtää sekä kirjoittaa veistokseen liittyviä tekstejä.

Luokanopettaja Jirka Korhonen kertoo, että samalla on harjoiteltu matematiikkaa, äidinkieltä, englantia ja ryhmätyötaitoja.

Hiekkaveistokset viimeistellään liimaseoksella. Pieni sade ei haittaa vaan pikemminkin auttaa veistäjiä, mutta kaatosateella veistoksia ei pysty viimeistelemään. Kare Lehtonen / Yle

Koululaiset rakentavat omia veistoksiaan tällä viikolla kolmena päivänä.

Koululaisten veistoksissa nähdään Minecraftin lisäksi koronapeli, Tetris, Pac-Man sekä Nokian vanhoista puhelimista tuttu matopeli.

Ainakin Kaarle Leinoselle ja Hugo Nurmelle hiekkalinnaprojekti on ollut tähän mennessä mieluinen.

– Tämä on uusi juttu, niin kyllähän se on siistiä tulla tänne, Kaarle Leinonen tuumaa.

Hugo Nurmi on samoilla linjoilla.

– Onhan tämä unohtumaton kokemus!

Taipalsaaren kirkonkylän koululaiset Sini Falkberg ja Seela Ahola odottavat veistämistä ja sitä, että pääsevät näkemään itsetehdyn veistoksen valmiina. Heidän ryhmänsä tekee hiekkalinnalle Tetris-aiheista veistosta. Kare Lehtonen / Yle

Ammattilaiset koronan takia kotimaasta

Viime vuonna koronavirustilanne sotki hiekkalinnan rakentamista, eikä siitä päästy rakentamaan yhtä näyttävää kuin aiemmin.

Myös tänä vuonna ulkomaiset ammattiveistäjät loistavat poissaolollaan, mutta luvassa on projektikoordinaattori Jarno Rossin mukaan näyttävä linna.

Hiekkalinnan parissa huhkii koululaisten lisäksi kymmenkunta ammattiveistäjää, ja veistoksia on luvassa kaikkiaan parikymmentä.

Vaikka teemana ovat pelit ja leikit, linnan suunnittelussa on Rossin mukaan kuultu myös lapsilta saatua palautetta, jonka mukaan lopputuloksen pitäisi näyttää hiekkalinnalta.

– Linnoituksen vieressä kun ollaan, olemme tehneet samanlaista muurimaista kiveä sinne tänne ja taustalle on tulossa linnamainen torni. Kova toive on ollut myös sisätila, jonka kautta pääsee kulkemaan linnan läpi, Rossi kertoo.

Juuso Partanen oli tekemässä jo Lappeenrannan ensimmäistä hiekkalinnaa vuonna 2004. Talviaikaan hän tekee jääveistoksia. Kare Lehtonen / Yle

Biljardipalloja kauhalla

Yksi ammattiveistäjistä on Juuso Partanen, joka on veistänyt isänsä biljardia pelaamassa.

– Tässä tärkeitä ovat suorat linjat ja tuo asento. Biljardimaila on vaikea tehdä, se on tulossa vartaloon kiinni. Palloja olen muotoillut kauhalla, Partanen kertoo.

Hiekanveistäjän työkaluämpäristä löytyy rakennustöistäkin tuttuja välineitä. Kare Lehtonen / Yle

Hän on maanantaina myös opastanut koululaisia hiekanveiston saloihin. Yhdessä on opeteltu esimerkiksi, miten hiekkapenkalle pääsee kiipeämään. Pian työ sujuu lapsilta kuin vanhoilta tekijöiltä.

– Heillä on hyvät suunnitelmat. Minun ei tarvitse kuin neuvoa, mistä löytyy työkaluja. Ihan muurarityökaluilla tätä tehdään. Lapsia on ollut täällä joskus aiemminkin tekemässä, ja veisto onnistuu heiltä ihan kuin meiltäkin, Partanen sanoo.

Hiekkalinnan avajaisia vietetään lauantaina 5. kesäkuuta.

