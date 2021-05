Kuinka paljon mahtuu pieneen Hiaceen? – Poliisin vastaus: Yli 20 miljoonan euron edestä väärennettyjä tauluja

Tampereen poliisimuseoon on tuotu yleisön nähtäville on satoja väärennettyjä tauluja. Ne odottavat tuhoamista. Oikeuden takavarikkoon määräämiä teoksia on kertynyt runsaan kymmenen vuoden ajalta 20 miljoonan euron rikoshyödyn edestä.

Huolella väärennetyt petosvälineet ovat uhka, joka nakertaa kansallista kulttuuriperintöä. Väärentäminen syö yhä useammin elantoa myös nykytaiteilijoilta.

Rikosylikonstaapelit Kimmo Nokkonen ja Antti Sorsa keskusrikospoliisista ovat kirjoittaneet väärennetystä taiteesta kymmenen viime vuoden aikana lähes kontillisen tutkinta- ja kuulustelupöytäkirjoja. Näytillä Tampereella on väärennettyjen teosten lisäksi 30 000 sivun paali petoksista ja huijauksista.

Yleisön nähtäville on tuotu poliisin kuulustelu- ja esitutkintapöytäkirjoja. Näyttelyn kokoajat vitsailevat, että tutkivista poliiseista näköjään molemmat osaavat kirjoittaa. Jarkko Vuolle

Ullakoilta ilmestyy arvoteoksia liian tiuhaan tahtiin

Poliisikaksikkoa kavahtavat sekä taiderikolliset että joskus myös höynäytetyt ostajat. Moni ei voi sulattaa sitä, ettei rikoksella hankittua taulua saa pitää, vaan se tuomitaan valtiolle.

Kimmo Nokkonen on kuvannut väärennettyä teosta nyrkkiraudaksi, joka on saatava rikoksentekovälineenä kitkettyä pois markkinoilta.

Rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen toivoo löytävänsä myös aidon arvoteoksen. "Voi kun löytäisi yhden aidon Repinin. Kymmenen vuotta on koetettu etsiä." Jarkko Vuolle

– Taiderikolliset ja väärentäjät ovat siellä, missä rahaa on tyrkyllä eniten. Haluan uskoa, että ottamalla pois väärennetyt "gallen-kallelat", "schjerfbeckit" ja "haloset", olemme tehneet kulttuuriperinnön kannalta arvokasta työtä.

On tärkeää on se, että kolmeenkin kertaan myyntiin tulleet feikkiteokset eivät lähde kiertoon uudestaan. Näyttelyn, luetteloinnin ja kuvauksen jälkeen suurin osa teoksista tuhotaan.

– Väärentäminen on kohdistunut eniten kuvataiteemme kultakauden tekijöiden töihin eli Suomen keskeiseen kulttuuriperintöön, Nokkonen kuvaa.

Kimmo Nokkonen esittelee esimerkkinä venäläisen merimaalarin Ivan Aivazovskin teoksesta tehtyä väärennöstä. Maallikko näkee taulussa upean valon ja varjon leikin meren tyrskyissä.

– Tästä saisi ehkä puoli miljoonaa euroa. Runsaan kymmenen vuoden aikana Suomessa takavarikoitujen teosten 20 miljoonan euron rikoshyödyt ovat kansainvälisestikin vertailtaessa huomattavan suuria.

Ylikonstaapelit Antti Sorsa ja Kimmo Nokkonen krp:stä ja Poliisimuseon intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva sekä tutkija Juha Vitikainen kertovat, että väärennetystä Ivan Aivazovskin merimaisemasta on koetettu huijata puoli miljoonaa euroa. Jarkko Vuolle

Myös Poliisimuseon intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva puhuu Nokkosen lailla kulttuuriperintömme puolesta.

Hän pelkää, että taiteen historia vääristyy, kun kuuluisien taiteilijoiden töitä löytyy jatkuvasti muka yllättäen ullakoilta useita vuodessa.

– Väärennösrikollisuus vie arvoa kultakauden suurilta taiteilijoilta. Mutta se vie leivän myös nykytaiteilijoiden suusta, Tuulasvaara-Kaleva miettii.

Petetyt taulujen ostajat ovat pääosin varakkaita keräilijöitä. Joukossa on myös niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka ovat hyväuskoisina menettäneet säästönsä ostaessaan "arvotaidetta". Petkutetuiksi ovat tulleet jopa taidemuseot.

Tiina Tuulasvaara-Kaleva arvioi, että osa taidehuijauksista jää pimentoon.

– Syynä voi olla tietämättömyys, häpeä tai jopa halu laittaa vahinko kiertämään.

Tuulasvaara-Kaleva varoittaa: ei ole syytä sokeasti luulla, että uskomaton tuuri käy juuri omalle kohdalle.

– Ahneus. Halutaan uskoa, että juuri minulle minulle osui uskomaton onni saada Akseli Gallen-Kallelan taulu vain muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla.

Huijattu ihminen voi tosissaan uskoa, että juuri hänelle tarjotaan esimerkiksi aitoa Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot -teosta edulliseen hintaan. Kuvassa näyttelyssä esillä oleva väärennös. Jarkko Vuolle

Isä, poika ja pakettiauto

"Väritettyä totuutta" -näyttely on rakennettu niin, että valheella lumoaminen ja vääristely tulisi esiin.

Tutkija Juha Vitikainen kertoo, että taulut on tahallaan ripustutettu hiukan vinoon, jotta kulma katsoa kauniitakin tauluja olisi hieman nyrjähtänyt ja valheellinen.

. .

Poliisimuseon tutkija Juha Vitikainen esittelee poliisin valokuvan mukaan rakennettua taideväärennöskauppiaan pakettiauton lastia. Jarkko Vuolle

Viime vuosina on paljastunut useita taiderikosketjuja. Väärennettyä taidetta tutkivat poliisit Kimmo Nokkonen ja Antti Sorsa ovat myös torpanneet Suomen tuotteliaimman väärentäjän vuosia jatkuneen tuotannon.

Muun muassa suuressa taidegalleriaan liittyvässä väärennysvyyhdissä on annettu jopa vuosien vankeustuomioita. Myös maakuntien suoramyyntikaupoista on käyty oikeutta eri puolilla Suomea.

Tutkija Juha Vitikainen kertoo, että väärennettyä taidetta on maaseudulla kaupiteltu muun muassa pakettiautojen takapaksista. Menetelmää voisi kuvata pyhällä kolmiyhteydellä: "isä, poika ja pakettiauto".

Näyttelyyn on rakennettu poliisin valokuvan mukaan taidekauppiaan auton takaosa. Siellä voi kuulla myös muunnelman biisistä "Kuinka paljon mahtuu pieneen Hiaceen".

– Auto on lastattu väärennetyllä "arvotaiteella". On ajeltu ovelta ovelle tai parkkipaikoille. Maaseudulla on etsitty varakkaita taloja ja profiloitu ostajaa. Seuraavalla viikolla on tultu uudestaan kyydissä kiinnostava "juuri ullakolta löytynyt" tai "perinnöksi saatu" väärennetty Gallen-Kallela tai Schjerfbeck.

Hatusta vedettyä historiaa ja natsileimoja

Jotta taulut saadaan myytyä hyvään hintaan, on niille luotava hienoa historia.

Teoksia on yritetty esimerkiksi vanhentaa saunakäsittelyillä. Tutkija Juha Vitikainen mainitsee myös sopivan kehystämisen olevan keino luoda uskottavuutta.

– Olisi hauskaa kutsua kaikki työkaverit museoon. Jokaiselle annettaisiin puukko ja leka. Jokainen saisi valita väärennöksen, jonka panee palasiksi. Tiina Tuulasvaara-Kaleva, intendentti Poliisimuseo

– Myös niin sanotun provinienssin eli valheellisen omistushistorian luominen on keskeinen juttu. Arvotaidehan ei voi tuosta noin vain ilmestyä markkinoille. Tauluille luodaan väärennettyjä aitoustodistuksia sekä huutokaupan ja tullin leimoja.

– Yhdelle täällä olevalle Edgar Degas'n työlle on koetettu luoda historiaa natsileimoilla.

Intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva muistuttaa, ettei huijattava ole aina joku muu kuin itse. - Miettikää hyvät ihmiset ennen kuin ostatte pop-up -kauppiaalta "schjerfbeckin" tai "halosen". Jarkko Vuolle

Intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva haluaa varoittaa alkavan kesän kynnyksellä kotimaassa matkaavia huijareista.

– Tulkaa ja ottakaa opiksenne. Se ei ole vain joku toinen, jota huijataan. Miettikää, hyvät ihmiset ennen kuin ostatte pop-up -kauppiaalta "schjerfbeckin" tai "halosen".

Museo-intendentti ei tunne haikeutta feikki-taiteen hävittämisestä. Korona-ajan päätteeksi hän suunnittelee joukkotuhoajaisia kollegoidensa kera.

– Olisi hauskaa kutsua kaikki työkaverit museoon. Jokaiselle annettaisiin puukko ja leka. Jokainen saisi valita väärennöksen, jonka panee palasiksi.

Lue lisää:

Poliisi: Väärennetty taulu on kuin nyrkkirauta – Teos on saatava rikoksentekovälineenä pois taidemarkkinoilta

Hovioikeus alensi Suomen suurimman taideväärennösvyyhdin tuomioita – päätekijöille yli neljä ja kolme vuotta vankeutta