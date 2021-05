EU-johtajat joutuvat puimaan naapurisuhteita tänä iltana: Venäjän-suhde oli jo syöksykierteessä, ja nyt on pakko puhua myös Valko-Venäjästä

EU-johtajia odottaa tänään toisenlainen ilta kuin odotettiin.

Tiedossa piti olla Brysselin huippukokouksen aluksi taustoittava ulkopoliittinen illalliskeskustelu EU:n suhteista Britanniaan, Lähi-itään ja Venäjään.

Mutta Valko-Venäjän tapahtumat sähköistävätkin tunnelman.

EU-maiden johtajat, mukaan lukien Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.), joutuvat nyt pohtimaan tosissaan, mitä unioni oikein aikoo tehdä kahden ongelmanaapurinsa eli Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.

Valko-Venäjä tärkeä, Venäjä vielä tärkeämpi

Itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan johtama Valko-Venäjä ei ole mikään Brysselin perivihollinen, vaan EU:n itäinen kumppani aivan kuin vaikka Moldova tai Armeniakin.

Tällä EU yrittää sitoa Valko-Venäjää osaksi länttä, ikään kuin pitää yhtä sen jaloista Brysselissä vaikka toinen olisikin Moskovassa.

Mutta pitääkö naapuria tukea, jos naapuri rikkoo rajoja koko ajan?

Sunnuntaisen "Minskin lentokonekaappauksen" jälkeen EU:n puheet ovat olleet kovia: Eurooppa-neuvoston nokkamies Charles Michel ja komissiota johtava Ursula von der Leyen tuomitsivat toimet välittömästi ja vaativat vangitun oppositiopoliitikko Raman Pratasevitšin vapauttamista.

Kysymys kuuluu: entä sitten?

Tilanne muistuttaa venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytysyritystä elokuussa. Silloinkin EU oli sanoissaan jyrkkä, mutta Venäjä ei antanut tuumaakaan periksi.

Venäjä on Lukašenkan poliittinen selkänoja ja antaa hänelle toimintaraamit. Siksi kaikkein tärkeintä on nyt se, mitä EU tekee Venäjän-suhteelleen.

Siinä on illalla odotettavissa yksi siirto: EU:n ulkosuhteiden korkean edustajan Josep Borrellin on määrä saada tilaus valmistella (siirryt toiseen palveluun) Venäjästä kattava raportti juhannuksena pidettävään huippukokoukseen.

Silloin EU:n on määrä pohtia, millaisen kannan se Venäjään oikein ottaa.

Venäjä-strategia määrittää, mitä tuleman pitää

EU:n ja Venäjän suhteet ovat olleet viime kuukausien aikana syöksykierteessä.

Moskova ja itäiset EU-maat ovat vastavuoroisesti karkottaneet toistensa diplomaatteja sen jälkeen, kun Tšekki syytti Venäjää alueellaan sijainneen ammusvaraston räjäyttämisestä.

Venäjä myös antoi EU-parlamentin puhemiehelle David Sassolille maahantulokiellon ja lisäsi Tšekin "epäystävällisten maiden" listalleen. Joukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle lisäsi sekin idänpolitiikan taustajännitettä.

EU ei aiemmin ole halunnut ladata Venäjä-suhteessaan kovia piippuun. Esimerkiksi Borrell on jatkuvasti puhunut keskusteluyhteyden säilyttämisen puolesta – ja erityisesti Venäjään kriittisesti suhtautuvat itäiset EU-maat ovat siksi syyttäneet häntä pehmeydestä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että EU:n on vedettävä selkeät rajat suhteessaan Venäjään ja lakattava olemasta naiivi. Toisaalta Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut borrellilaisesti, että Venäjän kanssa on "aina puhuttava" (siirryt toiseen palveluun) – ja samalla linjalla on ollut myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Konsensusta on vaikea löytää, eikä EU ole luonnostaan kovan politiikan peluri. Venäjä on myös monelle EU-maalle merkittävä kauppakumppani.

Idänpolitiikan jälkeen: koronaa ja ilmastoa

Huippukokous jatkuu ja päättyy huomenna tiistaina.

Ulkopoliittisen keskustelun jälkeen aiheina ovat ainakin ajankohtaiset koronatoimet ja jo sovitut kiristykset ilmastotoimiin. Italian pääministeri Mario Draghi on sanonut ottavansa puheeksi myös Etelä-Euroopan siirtolaistilanteen.

Lisää aiheesta:

Suomalaistutkija: Valko-Venäjä haluaa lentokaappauksella antaa varoituksen kaikille opposition edustajille

Liettuan-lennolta kaapattu oppositioaktivisti pelästyi koneen käännyttyä reitiltään, silminnäkijät kertovat – Valko-Venäjän toimet saivat laajan tuomion

EU:n johtajat tuomitsevat Venäjän EU-maiden kansalaisille asettamat maahantulokiellot