Helsingin kouluille lupaillut miljoonat juuttuivat kaupungin byrokratiaan – rehtorit eivät tiedä, kuinka monta opettajaa he voivat palkata

Helsingin peruskoulujen rehtorit ovat epätietoisia, onko opetukseen tulossa ensi syksyksi kaupungilta lisärahoitusta 11 miljoonan edestä.

Tämä vaikuttaa ratkaisevasti syyslukukauden opetuksen suunnitteluun, kuten rekrytointipäätöksiin ja siihen, kuinka suurissa ryhmissä lapsia opetetaan.

– En tiedä, pystynkö rekrytoimaan yhtä koulunkäyntiohjaajaa tai toista resurssiopettajaa, vaikka oppilailla on tarvetta lisätukeen. Lisärahoitus olisi meidän ja varmasti kaikkien Helsingin koulujen kannalta äärimmäisen tärkeää, sanoo Pikku Huopalahden ala-asteen rehtori Juha Hirvonen.

Hirvonen ihmettelee, mikä rahoitusasian etenemistä jarruttaa.

– Syntyy kuva, ettei sitä edes haluta toteuttaa.

Hirvosen mukaan tarve lisärahoitukselle on kuitenkin kova. Pikku Huopalahden ala-asteen jokaisella luokka-asteella on oppilaita, jotka kaipaavat tehostettua tai erityistä tukea. Ilman lisärahaa tukea ei voida antaa riittävästi.

Samaan aikaan henkilökunta joutuisi venymään entisestään, sillä koulua jouduttaisiin pyörittämään Hirvosen mukaan “minimimiehityksellä”.

– Lisärahoituksen avulla välttäisimme tilanteen, jossa henkilökuntaa kuormitetaan valtavasti. Se mahdollistaisi sen, että työtaakkaa voisi jakaa.

Koulurahoja ei näy kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla

Kaupunginvaltuusto päätti perusopetuksen säästöistä tämän vuoden budjetin yhteydessä. Budjettisovun yhteydessä päätettiin myös, että lautakunnat voivat tarvittaessa esittää budjetin ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 13. huhtikuuta esittää perusopetukselle 11 miljoonan ylitysoikeutta koronan aiheuttaman oppimisvajeen korjaamiseen ja mielen pahoinvoinnin ehkäisemiseen.

– Nyt odotamme, että asia etenee ensin kaupunginhallitukseen ja sitten vielä valtuustoon, joka budjetin hyväksyy, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.).

Rahat ovat siis jumissa kunnes joko Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) tai kansliapäällikkö Sami Sarvilinna nostaa asian kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalle. Vasta tämän jälkeen asia voi edetä valtuuston hyväksyttäväksi.

Pakarisen mukaan aika alkaa käydä vähiin.

– Asialla on kiire, koska budjetinlisäys tarkoittaa opettajaresurssia, ja opettajat pitäisi rekrytoida kevätlukukauden aikana, jotta he ovat syksyllä valmiina aloittamaan tehtävissään.

Pakarinen olisi toivonut, että koulujen lisärahoitus olisi ollut jo maanantaina 24. toukokuuta kaupunginhallituksen käsittelyssä, jotta se olisi voinut edetä kesäkuun 2. päivän kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Jos koulujen rahoista päättäminen jää kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeiseen kokoukseen 23. kesäkuuta, rehtorit eivät enää ehdi tekemään rekrytointeja ennen kesälomien alkua. Päätöksen viivästyminen elokuulle saakka olisi auttamatta liian myöhäistä.

– Silloin tilaisuus on mennyt ohi rekrytointien kannalta, Pakarinen sanoo.

"Luokista tulee levottomampia ja se kuormittaa opettajia"

Helsinkiläisten koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten kattojärjestön Helvaryn varapuheenjohtaja Sanna Valtonen ihmettelee kaupungin toimintaa, sillä Helsinki teki viime vuonna 500 miljoonan euron tuloksen.

– Osa kunnan päättäjistä on sitä mieltä, että on tärkeämpiä sijoituskohteita kuin lapset, ja sitten on meitä kuntalaisia, jotka eivät näe mitään muuta yhtä järkevää rahojen sijoituskohdetta kuin lapset ja nuoret.

Valtonen on hyvin perillä siitä, miten tilanne on vaikuttanut rehtorien syksyn suunnitteluun Helsingin kouluissa. Helvaryssa on vertailtu koulujen budjetteja ja rahanpuutteen vaikutusta opetukseen.

– Monessa koulussa resurssiopettajista ja koulunkäyntiavustajista joudutaan luopumaan, ja ryhmäkokoja joudutaan suurentamaan. Luokista tulee levottomampia ja se kuormittaa opettajia.

Kun aikuisia on vähemmän, luokkia ei voida jakaa pienempiin ryhmiin oppilaiden taitotason mukaan. Resurssiopettajan johdolla esimerkiksi lukemisessa tai laskemisessa lisätukea tarvitsevat lapset saavat enemmän aikuisen apua omissa pienryhmissään.

– Tällaisilla järjestelyillä on pyritty varmistamaan, että heikoimmassa asemassa olevat ja enemmän tukea oppimiseensa tarvitsevat lapset saisivat huomiota. Niihin järjestelyihin ei nyt ole varaa.

