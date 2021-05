Tuulivoimalat keskittyvät vielä läntiseen Suomeen – tuuliolosuhteet ja asenneilmapiiri toivat voimalat Närpiöön

Närpiössä voimaloita on reilu neljäkymmentä, ja suunnittelun eri vaiheissa on vielä lähes sata uutta. Kaupungissa on oltu myötämielisiä tuulivoimalle, mutta alkaako raja tulla vastaan?

Pohjanmaan rannikolla sijaitseva Närpiö on monelle tuttu kasvihuoneistaan. Närpiö on myös tuulivoimavaltainen kaupunki, jossa pyörii tälläkin hetkellä kymmeniä tuulivoimaloita ja uusia hankkeita on vireillä.

Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund kertoo, että kaupunki ei ole erityisesti markkinoinut itseään tuulivoimalle suotuisana paikkana.

Yhtiöt ovat Pohjanmaan rannikolle löytäneet itsekin.

Tuuli ja asenne ovat Närpiössä suotuisat tuulivoimalle

"Täällä tuulee"

Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu tuulivoimalle soveltuvia kohteita. Moni niistä on jo tuulivoiman käytössä tai suunnitteluvaiheessa.

– Yksi syy on tietenkin se, että täällä tuulee, nauraa Björklund.

Muitakin syitä Närpiössä on. Björklund on itse ollut aiemmin kaupunginvaltuustossa ja hän muistaa, kuinka keskustelua tuulivoiman tulosta käytiin.

Närpiössä on kolme toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa. Jarkko Heikkinen / Yle

– Oltiin aika yksimielisiä siitä, että saa tulla. Närpiö on kaupunki, joka käyttää energiaa per asukas erittäin paljon. Teollisuutemme, niin metalliteollisuus kuin kasvihuoneetkin tarvitsevat paljon energiaa. Meille on tärkeää, että saamme tuotettua sitä paikallisestikin, sanoo Björklund.

Voimalat tuovat kuntien kassaan kiinteistöveroja. Björklund sanoo, että vaikka Närpiön hyvä taloustilanne ei ole tuulivoimaloista johtuvaa, tuo tieto vuosien kiinteistöverotuotoista turvallisuutta.

Parhaimmat paikat ensiksi käyttöön

Närpiössä on tällä hetkellä kolme tuulivoimapuistoa. Isoin niistä on Fortumin Kalaxin tuulivoimapuisto, missä on 21 voimalaa.

Kalaxin puisto aloitti toimintansa kokonaisuudessaan kuluvan vuoden alussa. Lisäksi on vielä Prokonin ja Neoenin Hedetin puisto, jossa voimaloita on 18. Svalskullassa voimaloita on viisi.

Yksi Suomessa toimivista tuulivoimayhtiöistä on OX2, jolla on hankkeita vireillä muun muassa Vaasan ja Mustasaaren Merkkikalliolla sekä tällä hetkellä Suomen suurin tuulipuistohanke Lestijärvellä. Sinne on nousemassa 72 voimalaa.

Maalla toimivien tuulivoimaloiden kehityksestä vastaavan johtajan Veli-Pekka Alkulan mukaan tuuliolosuhteiltaan parhaimmat paikat on otettu ensimmäiseksi käyttöön.

– Alkuvaiheessa tuulivoimahankkeita lähdettiin kehittämään hyvätuulisille alueille, rannikon läheisyyteen. Pohjanmaalla on myös vahva sähköverkko, jossa on ollut ja on edelleen mahdollisuuksia liittää uutta sähköntuotantokapasiteettia. Eikä pidä unohtaa aktiivisten ja yrittäjähenkisten kuntien ja kuntalaisten roolia, sanoo Alkula.

Tuulivoimaloiden teknologia on kehittynyt nopeasti. Jarkko Heikkinen / Yle

Alkulan mukaan teknisessä kehityksessä on menty viimeisten viiden, kymmenen vuoden aikana paljon eteenpäin. Se mahdollistaa pikku hiljaa sen, että voimaloita pystytään rakentamaan myös vähemmän tuulisille paikoille.

– Nyt markkinaehtoisia eli täysin ilman yhteiskunnan tukea toteutettavia tuulivoimahankkeita voidaan rakentaa myös sisämaahan. Sellaisille alueille, joissa esimerkiksi tuulisuus on hieman alempi tai sähköverkkoliitäntään liittyy enemmän kustannuksia kuin jossakin muualla.

Itä-Suomessa tuulivoiman rakentamista rajoittavat Puolustusvoimien tutkat ja myös sähköverkon kunto. Alkulan mukaan se ei ole paikoin niin vahva kuin Länsi-Suomessa.

Tuleeko raja vastaan?

Närpiössä olisi maakuntakaavan mukaan nykyisten tuulivoimaloiden lisäksi mahdollista rakentaa vielä yli sata voimalaa.

Kaupunginjohtaja Björklundin mukaan teoreettinen mahdollisuus on, että Närpiössä on tulevaisuudessa, nykyiset ja vielä rakentamattomat voimalat yhteenlaskettuna, 179 voimalaa.

– Meillä on viisi aluetta, minne ei ole vielä rakennettu, mutta suunnitelmia on. Uskon, että todellinen voimaloiden määrä Närpiössä on tulevaisuudessa 100-150, pohtii Björklund.

Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund Vargbergetin laella, josta on näkymä tuulivoimapuistoihin. Jarkko Heikkinen / Yle

Tällä hetkellä Närpiöön on suunnitteilla muun muassa Fortumille 40 tuulivoimalan kokonaisuus ja EPV Tuulivoima puolestaan tekee valmistelutöitä 17 tuulivoimalan kokoiselle puistolle.

Kaupungissa on oltu myötämielisiä tuulivoimalle, mutta alkaako raja tulla vastaan?

– Varmaan joidenkin mielestä alkaa, kun voimalat näkyvät vähän siellä ja täällä. Semmoinen käsitys minulla on, että enemmistö kuntalaisista on sitä mieltä, että suunnitelluille alueille voi laittaa. Mitään ylimääräistä ei ole tulossa.

Björklund muistuttaa, että ihan kaikkea ei voi suunnitella tuulivoimatuotantoon.

– Pitää olla myös hiljaisia alueita ja muuhun energiantuotantoon varattuja myös.

Pitkät suunnitteluajat

OX2 on aloittanut Vaasan ja Mustasaaren maille sijoittuvan Merkkikallion puiston suunnittelun jo useita vuosia sitten.

– Meillä on lähdössä Vaasan ja Mustasaaren Merkkikallion alue rakenteille, ja siinä hankekehitys on kestänyt käytännössä kahdeksan vuotta. Tämä on hyvin pitkän aikavälin suunnittelua ja vaatii miettimistä, sanoo hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula.

Tuulivoimapuistojen maanvuokraneuvotteluiden ja - sopimusten tekemisessäkin menee aikaa. Esimerkiksi yhden tuulivoimapuiston alueella saattaa olla jopa satoja maanomistajia.

Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund sanoo, että tärkeää pitkissä suunnitteluprosesseissa on ottaa kunnat ja kuntalaiset aikaisin mukaan.

– Kaupungin vastuulla on myös suunnitella alueita niin, ettei synny haittaa. Kaikessa on oltava kuntalaiset ja asukkaat mukana, muuten ei tule mitään. Suunnittelu pitää ottaa vakavasti.

