Muotialan koulutus alkaa pureutua pikamuodin ongelmiin – opettaja ja opiskelijat neuvovat, miten valitaan eettinen vaate

Kun tekstiili ei enää palvele alkuperäisessä tarkoituksessaan, sille on vielä käyttöä. Muun muassa Kymenlaaksossa kerätään ja lajitellaan poistotekstiilejä Paimioon käsiteltäviksi. Siellä tekstiilien kuiduista tehdään kierrätyskuitua.

Muoti- ja puvustusalaa opiskeleva Pia Selinkoski esittelee takkia, jonka hän on valmistanut Finlaysonin elefanttikuosisesta pussilakanasta. Selinkosken mukaan pussilakana on kestävää materiaalia.

Se on tehty palttinasidoksesta ja väritkin ovat kestäneet hyvin.

– Suomesta näin värikkäitä ei hirveän hyvin löydä edes. Tuollainen kierrätyskuidun käyttäminen on lähellä sydäntä. On ihanaa löytää tosi makea pussilakana ja sitten saa vielä muotoiltua sen istumaan päälle, kertoo toista vuotta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa opiskeleva Selinkoski.

Opettaja Iida Silvennoisen alaa ovat muun muassa kiertotalous ja materiaalintuntemus. Kiertotaloudessa on tärkeää se, että pyritään pitämään esimerkiksi vaatteet vaatteina mahdollisimman pitkään. Samalla tärkeää on sekin, että tekstiili hyödynnetään tekstiilinä mahdollisimman hyvin uudestaan niin pitkään kuin se on mahdollista.

– Ihanaahan se on, että on saatu jatkokäyttöön tuollainen tekstiili, jota kotona ei muuten olisi pystytty käyttämään, ja nimenomaan tekstiilinä, kertoo Silvennoinen.

Materiaalisekoitteita on vaikea jatkokäsitellä

Silvennoisen mukaan tekstiilien jatkokäsittelyn kannalta eniten haasteita aiheuttavat materiaalisekoitteet, joita käytetään laajasti vaateteollisuudessa. Silvennoinen kannustaa katsomaan jo ostovaiheessa tarkkaan, mistä materiaalista vaate on tehty.

– Harvat materiaalit ovat enää sataprosenttista puuvillaa tai villaa. Sinne laitetaan erilaisia muita materiaaleja vahvistamaan tai antamaan joustoa, kertoo Silvennoinen.

Nämä materiaalit ovat monenlaisia keinokuituja.

– Toki on sellaisia kohtia, missä tiettyjä sekoitteita tarvitaan. Jos ajatellaan villasukkia, useimmiten sinne lisätään polyamidia tuomaan käyttölujuutta, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. Urheiluvaatteissa elastaani tuo joustoa, sanoo Silvennoinen.

Arkivaatteissa Silvennoinen suositteleekin valitsemaan vaatteita, joissa ei olisi niin paljon materiaalisekoitteita.

Muoti- ja puvustusalan toisen vuoden opiskelija Sirpa Serovuo ostaa yleensä vaatteensa käytettynä ja selvittää, mitä materiaalia ne ovat. Hän tietää, että tietyt materiaalit eivät tuo vaatteelle pitkää käyttöikää.

– Jos on yhdistetty akryylia ja villaa neuleeseen, siitä tulee nyppykasa hetkessä, kertoo Serovuo.

Poistotekstiilejä aletaan käsitellä Paimiossa

Opiskelijat tietävät, että pikamuodissa on lukuisia eettisiä ongelmia.

– Yleensä vaate valmistetaan sellaisissa työolosuhteissa, jotka eivät ole hyvät. Vaate kuljetetaan rahtilaivoilla tänne ja sitten taas lähetetään jätteeksi jäänyt vaate takaisin. Ei se kestävä ratkaisu ole, eikä hyvän mielen ratkaisu, sanoo Serovuo.

Samalla vuosikurssilla opiskeleva Selinkoskikin on pohtinut paljon näitä ongelmia.

– Tavallaan dumpataan omat roskat toisen maan ongelmaksi. “Poissa silmistä, poissa mielestä” ei ihan toimi, kun täällä se voitaisiin hyödyntää energiajätteenä, kertoo Selinkoski.

Kierrätysvaatteiden käsittelyyn on kuitenkin tulossa kotimainen ratkaisu. Valmisteilla on jätelaki, jonka mukaan poistotekstiilin lajittelu ja keräys täytyy järjestää koko Suomessa vuonna 2023.

Jo nyt kotitalouksien poistotekstiilien käsittely ja jalostaminen kierrätyskuiduiksi edistyy Suomessa. Lounais-Suomen Jätehuollon tavoitteena on avata vuonna 2023 koko Suomen poistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos.

Kymenlaaksossakin kerätään jätetekstiiliä

Poistotekstiilikäsittely alkaa Paimiossa tänä kesänä. Myös Kymenlaakson Jäte on mukana valtakunnallisessa poistotekstiilinkeräyksessä toimittamassa poistotekstiiliä Paimioon.

Poistotekstiilien vastaanotto alkoi toukokuun alussa Kotkassa ja Kouvolassa.

– Meille voi toimittaa loppuun käytettyä tekstiiliä, joka ei kelpaa enää uusiokäyttöön, kertoo Kymenlaakson jätteen kenttäpäällikkö Janne Karhu.

Tekstiilit kannattaa jo kotona pakata muovipussiin. Vaikka tekstiili olisi kulunutta ja rikkinäistä, sen pitää kuitenkin olla puhdasta. Myös muita reunaehtoja on.

– Hygieniasyistä alusvaatteet eivät kelpaa tähän. Toppatakit ja työvaatteet, joissa on paljon heijastimia, eivät kelpaa. Ne menevät sitten tuohon normaaliin polttojätteeseen, sanoo Karhu.

Toukokuussa tuotu jo tuhat kiloa

Monet vaatemyymälät ottavat loppuun käytettyä tekstiiliä vastaan maksutta ja antavat etukuponkeja myymälään. Kymenlaakson Jätteellä asiakkaan täytyy maksaa.

Kun tekstiiliä tuo keräykseen, siitä peritään energiajätteen hinta eli 12 euroa kuutiolta. Puolen kuution tuominen maksaa 6 euroa ja pienen erän tuominen 3 euroa. Jos tekstiilejä tuo muovikassillisen verran, siitä veloitetaan 3 euroa.

Karhu ei usko, että maksu olisi monellekaan kynnyskysymys. Tekstiiliä on voinut tuoda Kymenlaakson Jätteelle jo neljän vuoden ajan, mutta nyt tekstiili pystytään lajittelemaan uudella tavalla. Karhun mukaan kymenlaaksolaiset ovat hyviä kierrättäjiä.

– Olen huomannut, että aina kun tulee jokin uusi kerättävä jätelaji, asiakkaat ottavat sen avosylin vastaan ja sanovat, että tämähän olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten, kertoo Karhu.

Toukokuun aikana lajitteluun kelpaavaa tekstiiliä on tuotu jo tuhat kiloa.

Skannerit apuna lajittelussa

Kymenlaakson Jäte toimittaa keräämänsä tekstiilit lajiteltaviksi yhteistyökumppaneilleen: Kotkassa Sotek-säätiöön ja Kouvolassa Parik-säätiöön. Säätiöillä on skannerit, jotka tulkitsevat, mitä materiaalia vaate on. Tekstiilit lajitellaan käsin.

– Yleensä pesulaput ovat kadonneet vaatteista. Tämä skanneri kertoo aukottomasti sen, mihin säkkiin vaate laitetaan, kertoo Karhu.

Kun tekstiilit on lajiteltu eri jakeisiin säkeittäin, ne lähtevät rekassa kohti Paimiota. Siellä tekstiilien kuidut pääsevät hyötykäyttöön, kun niistä tehdään kierrätyskuitua. Siitä voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa.

Lounais-Suomen Jätehuollon lähivuosien tavoite on, että kaikki Suomen kuntien omistamat jäteyhtiöt ja -laitokset lähtevät mukaan keräykseen. Kymenlaakson Jätteen lisäksi mukana on jo viisi muuta jäteyhtiötä.

Tarvetta uudenlaisille kuiduille

Opettaja Iida Silvennoisen mukaan muuntokuidut ovat uusi mielenkiintoinen aluevaltaus vaateteollisuudessa.

– Muuntokuidut todennäköisesti tulevaisuudessa korvaavat puuvillan tuotantoa tai ainakin ovat iso osa sen rinnalla, sanoo Silvennoinen.

Synteettisissä kuiduissa, esimerkiksi akryylissa, polyesterissa ja polyamidissa, pohjamateriaalina on öljy.

– Se on ikään kuin öljyjätettä sen jälkeen, kun sitä ei enää käytetä, kertoo Silvennoinen.

Muoti- ja puvustusalan opiskelija Pia Selinkoski toivoo, että vaateteollisuudessa kehiteltäisiin uusia kuituja ja opittaisiin virheistä. Näin vaatetuksesta tulisi kestävämpää ja uudenlaisia tehtaita uusine prosesseineen voisi nousta Suomeen.

– Elastaani ei ole helposti muokattavissa uuteen vaatteeseen ja se vaatii hirveästi kemikaaleja, sanoo Selinkoski.

