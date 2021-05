Maria Ohisalon puheenjohtajatentin parhaat palat – "Nyt turpeen siirtymään on tukea haettavissa ja sitä me kannatimme koko ajan"

Ylen kuntavaalien puheenjohtajatentissä oli vuorossa maanantaina vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Ohisalo vei puheessaan suomalaiset aikamatkalle. Hän visioi Suomesta vihreää talousihmettä 2030-luvulla. Suomi on tällöin saavuttanut tavoitteensa hiilineutraaliudesta ja sähkö tulee aurinko- ja tuulivoimaloista.

– Suomessa toimii lukemattomia uusia yrityksiä, jotka ovat rakentaneet liiketoimintansa vihreän kasvun ympärille. Maailmalla puhutaankin Suomen vihreästä talousihmeestä. Se onnistui, koska Suomi uskalsi tarttua vihreän kasvun mahdollisuuksiin 2020-luvulla.

– Mielenterveyspalveluihin pääsee jonottamatta, keskustassa ja taajamassa pääsee liikkumaan myös kätevästi kävellen, pyörällä tai julkisilla. Uusia lähijunayhteyksiä on avattu ympäri Suomen. Siellä, missä juna ei vielä kulje, voi kutsua luokseen robottibussin, Ohisalo kuvaili tulevaisuutta.

Ohisalo selittää uutta tukea turvetuottajille

Vihreät haluaa luopua turpeen poltosta. Hallituksen puoliväliriihessä vihreät olivat kuitenkin mukana päättämässä turvetuottajien lisätuesta, joka hidastaa turpeen alasajoa.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan 2030-luvulle tultaessa.

– Me päätimme kehysriihessä lattiahintamekanismista, joka varmistaa sen, että turpeen energiakätyttö tulee puolittumaan. Tämä 70 miljoonaa liittyy siihen siirtymään. Me on puhuttu jatkuvasti siitä, että haluamme reilun muutoksen, oikeudenmukaisen siirtymän ihmisille, joiden työpaikat katoavat tässä murroksessa. Nyt turpeen siirtymään on tukea haettavissa ja sitä me kannatimme koko ajan, Ohisalo perusteli.

Maapallon pelastaminen vaatii ihmisiltä uhrauksia

Ohisalon mukaan tämän ajan tärkein talouspoliittinen kysymys on se, miten ihmiset pitävät huolta planeetastaan ja torjutaanko ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä täysillä. Tällä on vaikutusta ihmisten hyvinvoinnille jo nyt, koronapandemia on tämän osoittanut.

Tämä vaatii myös sitä, että nykyisestä elämäntavasta ja elintasosta joudutaan tinkimään tulevaisuudessa.

– On varmasti niin, että arki tulee muuttumaan, mutta meidän tavoite on tuoda arkeen uusia vaihtoehtoja, vaikka liikkumisen suhteen. Emme ole viemässä pois kenenkään autoa, vaan tuomassa siihen rinnalle vaihtoehdoksi vähäpäästöisempää autoilua. Biokaasuautoilua, sähköautoilua, joukkoliikennettä, kutsuliikennettä ja robottibusseja jonain päivänä, Ohisalo luetteli.

Vihreät ei sulje pois kunnallisveron korotuksia. Ohisalo ei kuitenkaan kannata Sanna Marinin ehdotusta kunnallisveron muuttamisesta progressiiviseksi tulojen mukaan eli varakkaammat maksaisivat veroa nykyistä enemmän.

Ohisalon mukaan kiinteistöveron nosto on ensisijainen vihreiden ajama veronkorotus. Hänen mukaansa kunnat voisivat saada lisää kiinteistöveroja esimerkiksi tuulivoimalainvestoinneista.

Tutkija: Hallituksen teot tuskin vetoavat pettyneisiin kannattajiin

Turun yliopiston erikoistutkijan Jenni Karimäen korvaan särähti se, kuinka usein Maria Ohisalo vetosi tentin aikana siihen, mitä hallitus on tehnyt tai mitä hallitusohjelmassa on sovittu.

Karimäen mukaan puheissa voi piillä riski, koska vihreiden kannatus on laskenut hallitustaipaleen aikana.

– Osa kannattajista ei ehkä ole ollut tyytyväisiä siihen, mitä puolue on hallituksessa tehnyt. Se, että vihreiden tulevat teot ja linja kytketään voimakkaasti hallituksen tekemisiin, ei siihen mitä puolue itse tekee, ei välttämättä puhuttele näitä kannattajia, Karimäki totesi.

