Herätys: EU:lta uusia pakotteita Valko-Venäjälle, käräjäoikeus pohtii hakaristilippuja, etätyö voi olla kummajainen lääkärille

EU-johtajat sopivat uusista pakotteista Valko-Venäjälle

EU-maiden johtajat sopivat maanantaina uusien pakotteiden asettamisesta Valko-Venäjälle. Taloudellisten pakotteiden lisäksi EU-maat aikovat kieltää Valko-Venäjän valtiollista lentoyhtiöitä käyttämästä EU:n ilmatilaa tai lentokenttiä.

Uusien pakotteiden syynä on Valko-Venäjän sunnuntainen operaatio, jossa se pakotti Kreikasta Liettuaan matkalla olleen Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin. Syynä koneen pakottamiselle Minskiin oli matkustajana olleen oppositioaktivistin Raman Pratasevitšin pidättäminen.

Oliko hakaristilippujen kantaminen uusnatsien itsenäisyyspäiväkulkueessa kiihottamista kansanryhmää vastaan?

Poliisi pysäytti uusnatsien Kohti vapautta! -marssin Hakaniemessä Helsingissä ja poisti hakaristilippuja itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2018. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Poliisi takavarikoi hakaristilippuja uusnatsien Kohti vapautta -kulkueesta Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2018. Syyttäjä katsoo, että lippujen käyttäminen oli kiihottamista kansanryhmää vastaan. Helsingin käräjäoikeudessa alkavassa oikeudenkäynnissä on syytettynä useita henkilöitä.

Vastavalmistunut lääkäri joutui kieltäytymään työpaikasta, koska ei ollut valmis etätyöhön – opinnot eivät täysin valmista muuttuneeseen alaan

Vapaa-ajalla Nikolas Sinisalo harrastaa golfia. Hän kokee, että etäasiointi toimisi julkisella puolella monessa tilanteessa erityisesti pienissä kunnissa. Janne Körkkö / Yle

Lääkärien etävastaanottokäynnit ovat yleistyneet hurjaa vauhtia koronapandemian vuoksi. Etävastaanottotyö vaatii lääkäriltä ammattiosaamista, jota vastavalmistuneella lääkärillä ei ole. Etäasiointi ei kuitenkaan voi korvata perinteistä lääkärin vastaanottoa täysin, koska kaikki eivät voi käyttää digitaalisia palveluja.

Vaihtelevaa pilvisyyttä, lämpöasteita etelässä ehkä jopa 16

Yle

Tänään on poutaa koko maassa, kun Suomen ylle vahvistuu hetkellisesti korkeapaine. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinkoisinta on etelässä. Lämpöasteita on kuudesta kuuteentoista. Yöpakkasia voi olla etelässäkin, ja vasta viikonlopuksi lämpenee.

