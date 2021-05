Lohjalla kaikki 16 vuotta täyttäneet voivat saada koronarokotuksen ensi viikosta lähtien – THL:n Mia Kontio: "Tahti on aivan poikkeuksellinen"

Lohjalla rokotteen on saanut jo 52,6 prosenttia kaikista ikäryhmistä, kun koko Suomessa luku on 41,1.

Lohjalla rokotteen on saanut jo yli puolet asukkaista. Rokotusten nopeaa etenemistä selitetään sillä, että kaupungissa on paljon ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia. Katso jutusta, kuinka rokotekattavuus etenee omassa kunnassasi.

Lohjalla koronarokotusten ajanvaraus laajenee keskiviikkona 26. toukokuuta kaikkiin 16 vuotta täyttäneisiin. Ensimmäiset vapaat ajat menevät todennäköisesti ensi viikon puolelle.

Rokotusurakan ripeään etenemiseen on monta syytä, kertoo kaupungin hyvinvointijohtaja Tuula Suominen.

– Meillä asuu paljon ikäihmisiä ja sote-henkilöstöä. Laskennallisesti sairastavuuden perusteella on arvioitu, että Lohjalla on myös paljon riskiryhmiä. Pitkäänhän rokotteet jaettiin kuntiin nimenomaan edellä mainitut tekijät huomioiden. Nämä asiat selittävät suurelta osin rokotusten nopeaa etenemistä, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan rokotusinfra on toiminut koko ajan moitteettomasti. Jos rokotteita on ollut, niitä on voitu antaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan valtaosassa maata rokotetaan vielä noin viisikymppisiä perusterveitä.

– Lohjan tahti on aivan poikkeuksellinen, hän sanoo.

Lohjalla rokotteen on saanut jo 52,6 prosenttia kaikista ikäryhmistä, kun koko Suomessa luku on 41,1.

Kaupungissa ei ole todettu yhtään koronatapausta viime viikolla.

