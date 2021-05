Vihreiden Liinamaa paljasti valtuustossa: Porin poliitikkoja painostetaan kertomaan luottamuksellisia tietoja

Politiikan jättävä Porin kaupunginhallituksen jäsen Anne Liinamaa (vihr.) arvostelee voimakkaasti Porissa syntynyttä vuotojen ja luottamuksellisten tietojen paljastamisen kulttuuria.

Vihreiden valtuustoryhmä on koko vaalikauden vaatinut Poriin lisää avoimuutta. Kaupunginhallituksessa vielä kesään saakka istuva Liinamaa sanoo pitävänsä tätä hyvänä tavoitteena. Hän kuitenkin paheksuu sitä, että Porissa on vuodettu julkisuuteen luottamuksellisia tietoja.

"Painetta vuotaa"

Anne Liinamaa sanoo poliitikkojen kokevan painetta vuotaa salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja.

– Tällä vaalikaudella on tullut esille asia, jota en tunnista aiemmilta valtuustokaudelta: Toistuva painostus raportoida kaupunginhallituksessa käydyistä keskusteluista. Poliitikko elää kovan paineen alla, jos halua noudattaa kuntalakia ja osakeyhtiölakia, Liinamaa sanoo.

Liinamaa muistutti Porin kaupunginvaltuustossa maanantaina pitämässään puheenvuorossa, että poliitikkojen tehtävä on avoimuuden lisäksi pitää huolta siitä, että luottamukselliseksi tarkoitetut asiat ja puheenvuorot eivät vuoda sellaisille henkilöille, joille ne eivät kuulu.

Syynä oma etu?

Pitkän linjan porilaispoliitikko Anne Liinamaa arvioi, että osasyynä vuotoihin on tietämättömyys siitä, mikä on julkista ja mikä ei. Hän kuitenkin arvioi, että taustalla on ikävämpi ilmiö.

– Minusta tuntuu, että toinen syy salassapitovelvollisuuden rikkomiseen ja toisen henkilön painostamiseen on yksinkertaisesti oma etu, omat poliittiset ja muut tavoitteet. Tämä on erittäin valitettavaa.

Anne Liinamaa piti puheenvuoronsa Porin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021.

Tukea poliitikoilta SDP:stä perussuomalaisiin

Perussuomalaisia kaupunginhallituksessa edustava Tommi Salokangas, kristillisdemokraattien pitkäaikainen valtuutettu Simo Korpela ja SDP:n valtuutettu Ari Nordström tukivat Liinamaata ja kiittivät häntä puheenvuorosta.

– Tosi nöyrä kiitos Anne Liinamaalle. Kuntalaki sanoo, että lautakunnan kokous ei ole julkinen kokous. Meillä on nytkin ollut tilanteita, joissa toimittajat tietävät kokousten kulun puoli tuntia kokouksen päättymisen jälkeen. Tämä on täysin väärin, Nordström sanoi ja viittasi todennäköisesti Porin tarkastuslautakunnan kokoustietojen vuotamiseen.

Nordström puhui Porin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021.

Kaupunginhallitus on joutunut viime kuukausina käsittelemään muun muassa epäilyjä, että lentoliikenteen ostamisessa käytettyjä konsulttipalveluja olisi hankittu lainvastaisesti. Lentoliikenteestä tehty miljoonien eurojen arvoinen sopimus unkarilaisen lentoyhtiön kanssa on julistettu salaiseksi.

