Nyt loppui ruuhkassa mateleminen! Sakari Liukkonen kyllästyi ihmisvilinään ja muutti pääkaupunkiseudulta Mikkeliin

Paljasjalkainen vantaalainen Sakari Liukkonen on yksi monista, joka on korona-aikana muuttanut pois pääkaupunkiseudulta. Vaikka päätöstä on ihmetelty lähipiirissä, uskoo Liukkonen silti kotiutuvansa Mikkeliin, jossa hän on viettänyt jo lapsuuden kesiään.