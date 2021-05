Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi: Äänestää voi ensimmäistä kertaa autosta käsin

Ennakkoäänestys alkaa - Ensimmäistä kertaa drive in -muodossa

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Ensimmäistä kertaa äänestämään pääsee drive in -tyylillä. Mahdollisuus drive in -äänestykseen toteutettiin, jotta ennakkoäänestys saataisiin toteuttettua mahdollisimman terveysturvallisesti.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona aamulla. Ensimmäistä kertaa äänestämään pääsee myös drive in -tyylillä tai ulkona, jos liikkeellä on jalan tai pyörällä.

– Hyvin poikkeuksellista ja uutta tämä on. Mielenkiintoista nähdä, miten tämä lähtee toimimaan ja millaista kiinnostusta tämä Helsingissä saa aikaan. Jos drive in -äänestys osoittautuu tarpeelliseksi ja kysyntää on, näitä voidaan varmaan järjestää tulevissakin vaaleissa, Helsingin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertola (kok.) kertoo.

Äänestyspaikalla Töölön kisahallin Mäntymäen kentällä

Viertolan mukaan mahdollisuus drive in -äänestykseen toteutettiin, jotta ennakkoäänestys saataisiin toteuttettua mahdollisimman terveysturvallisesti. Mallina järjestelyille ovat olleet koronatestauksen drive in -pisteet.

Viertola suosittelee ottamaan mukaan oman kynän, käyttämään maskia ja käsidesiä sekä pitämään turvavälejä. Äänestysprosessi on samanlainen kuin ennenkin, vaikka äänestyskoppina toimiikin auto.

– Paikalle ajetaan autolla, äänestäjän tiedot otetaan ylös ja täytetään äänestykseen liittyvät ilmoitukset. Äänestyskuoreen laitetaan äänestyslippu, jonka äänestäjä täyttää yksin autossaan, jolloin vaalisalaisuus tulee turvattua. Vaalilipun sisältävä kuori toimitetaan myöhemmin keskusvaalilautakuntaan.

Ehdokas olisi hyvä päättää etukäteen, jonoja yritetään välttää

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo, että koko maassa drive in -pisteitä on kymmenkunta.

– Kunnat ovat varmasti tehneet paljon ponnisteluita järjestelyiden eteen, Jääskeläinen toteaa.

Helsingissä toivotaan, että äänestäjä miettii jo etukäteen oman ehdokkaansa, jota aikoo äänestää. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolan mukaan on tärkeää tarkkailla, ettei liikenne äänestyspaikkojen ympärillä ruuhkaannu tai jonoudu.

– Siksi yksi äänestyspaikka on Malmin lentokentän entisellä kiitotiellä. Kisahallin edustalla on iso parkkipaikka, mutta se on liikenteellisesti haastavampi paikka, kuin Malmi.

Voi myös olla, että tekniikan kanssa esiintyy pulmia. Viertolan mukaan vielä ei tiedetä, kuinka hyvin tekniikka toimii ulkona sisätiloihin verrattuna.

– Teltassa näyttää olevan lämpölamppuja tekniikkaa turvaamassa, joten kylmä ilma ei tekniikkaa toivottavasti vahingoita. Tämä on kuitenkin uusi tilanne kaikille.

