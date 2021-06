Sijoittamisesta innostuneet suomalaiset ostavat osakkeita jopa vauvoilleen: laskimme, voiko lapsilisät sijoittamalla tulla miljonääriksi

Jos lahtelaiset Iida ja Miika Hovi saisivat päättää, neuvoloihin lisättäisiin sijoittamisesta kertovia esitteitä. Yksivuotiaalla Huldalla on tuhansien eurojen osakesalkku.

Jos lahtelaiset Iida ja Miika Hovi saisivat päättää, neuvoloihin lisättäisiin sijoittamisesta kertovia esitteitä. Yksivuotiaalla Huldalla on tuhansien eurojen osakesalkku. Juha-Petri Koponen / Yle

Valtaosa suomalaisista säästää lapsilleen yhä perinteisesti tilille, mutta osakkeiden ostaminen yleistyy. Jo kymmenillä tuhansilla alaikäisillä on arvo-osuustili. Asiantuntijat pitävät rahataitojen opettamista tärkeämpänä kuin sijoittamista.

Yksivuotias Hulda Hovi tapailee jo sanoja, mutta "osake" tai "osinko" eivät vielä kuulu sanavarstoon. Silti hän omistaa jo joidenkin tuhansien eurojen arvoisen osakesalkun. Sillä on aikaa kasvaa vuosia ennen kuin Hulda tulee täysi-ikäiseksi. Silloin hänen salkkunsa voi olla jopa kymmenien tuhansien eurojen arvoinen.

Hulda sijoitussalkkuineen ei ole harvinaisuus. Suomalaisten kiinnostus sijoittamista kohtaan kasvaa. Innostuksen myötä entistä useampi haluaa säästää myös lapsilleen osakkeiden tai rahastojen avulla sen sijaan, että kerryttäisivät pottia säästötilille.

Vuodet voivat kasvattaa sadoista euroista tuhansia

Hulda Hovi oli alle puolivuotias, kun vanhemmat avasivat hänelle arvo-osuustilin. Sinne siirrettiin hänen isänsä Miika Hovin tililtä parhaiten menestyneitä osakkeita.

– Kun kuulin, että meille tulee pieni ihminen, mietin lähinnä millaiset vaatteet vauvalle kannattaa hankkia. Miika alkoi heti pohtia, mihin avaamme pankkitilin, jotta saamme lapsen raha-asiat kuntoon. Olin tietenkin heti täysillä mukana, Iida Hovi muistelee.

Molemmat uskovat, että sijoittamalla on mahdollista turvata taloutta. Silloin tulot eivät ole kiinni ainoastaan palkasta. Lisäksi raha mahdollistaa kivojen asioiden tekemisen.

Hovit halusivat sijoittaa vauvalle, koska laskelmat koron vaikutuksista olivat heille tuttuja sijoitusharrastuksen kautta.

– Tärkeintä sijoittamisessa on, että aloittaa tänään tai huomenna. Ei ensi viikolla tai seuraavana vuonna. Aika on rahaa. Siksi lapselle sijoittaminen on erittäin järkevää, Iida selittää.

Mitä pidempään sijoitukset saavat kasvaa, sitä voimakkaammin niihin vaikuttaa korkoa korolle -ilmiö. Ilmiössä osakkeiden arvo nousee eli kasvaa korkoa. Samalla saavutettu arvon nousu kasvaa korkoa, mikä vauhdittaa pääoman kasvua.

Voit tutustua korkoa korolle ilmiöön tarkemmin tästä. Ylen uutisessa voit myös tutkia, miten summa kasvaa.

Iida Holvi ajatteli ennen sijoittamisen olevan vain rikkaiden hommaa. Nyt sijoittaminen on hänelle keino hankkia mielenrauhaa. Hän toivoo, että sijoitukset takaavat myös, ettei hänen esikoisensa Hulda Hovin tarvitse murehtia raha-asioita. Juha-Petri Koponen / Yle

Monet sijoittamisen puolestapuhujat hehkuttavat, että lapsesta voi tulla miljonääri eläkeikään mennessä, jos vanhemmat sijoittavat hänen lapsilisänsä joka kuukausi. Lopputulos riippuu tietenkin osakemarkkinoista.

Tähän mennessä osakemarkkinat Euroopassa ja Amerikassa ovat historian aikana kasvaneet vuosittain keskimäärin kahdeksan prosenttia. Usein tuotto-odotuslaskelmissa käytetään maltillisempaa seitsemää prosenttia. Nordean sijoitustuotteista vastaavan johtajan Tanja Erosen mielestä on realistista laskea mahdollisia tuottoja 6–6,5 prosentilla, koska korot ovat pysyneet pitkään alhaisina.

Historia ei ole tae siitä, että osakemarkkinat käyttäytyvät jatkossakin näin. Sijoituksiin täytyy aina laittaa vain sellaista rahaa, jonka on valmis menettämään. Tuotto-odotukset ovat kuitenkin syy, miksi yhä useampi suomalainen haluaa sijoittaa.

Ja kun sijoituksilla on tarpeeksi aikaa kasvaa lapsen tilillä, voi pienestäkin summasta kertyä lopulta satoja tuhansia euroja.

Lapsille sijoittamisen suosio räjähti viime vuonna

Suomalaisista noin joka neljäs säästää säännöllisesti lapsilleen. Jälkikasvulle säästäminen on yhä yleisempää. Säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila S-pankista arvelee yhdeksi syyksi ihmisten vaurastumisen. Vanhemmilla jää tileilleen aikaisempaa enemmän rahaa, jota voidaan jakaa lapsille.

OP ryhmän varallisuudenhoitoasiakkuuksien johtaja Kai Kalajaisen mielestä sijoitushuumaa on voimistanut se, että asiasta on puhuttu viime vuosina sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Sijoittaminen ei tunnu enää kaukaiselta ajatukselta. Myös kymmenen kasvuvuoden menestystarinat saattavat houkutella mukaan.

Nordean sijoitustuotteista vastaava johtaja Eronen puhuu Suomessa tapahtuneesta ajatusten muutoksesta: ennen moni ajatteli sijoittamisen kuuluvan vain rikkaille. Nyt siitä on tullut arkipäivää.

Alaikäisten arvo-osuustilien ja osakesäästötilien määrä on kasvanut, vaikka valtaosa kerryttää lapsilleen pesämunaa edelleen tavallisille tileille. Viime vuosi oli alaikäisten sijoittamisen huippu monessa pankissa. Vuonna 2020 esimerkiksi Osuuspankissa alaikäisten osakekauppojen määrä tuplaantui edeltäneestä vuodesta.

Suomessa kymmenillä tuhansilla alaikäisillä on arvo-osuus- tai osakesäästötili. Jo pelkästään Nordnetissä aktiivisia arvo-osuustilejä on alle 18-vuotialla noin 40 000. Kahden viime vuoden aikana määrä on kasvanut lähes 85 prosenttia.

Erosen mukaan tilejä avataan paljon sijoittamisesta jo kiinnostuneille nuorille, mutta osakkeita omistaa myös pienet vauvat. Pienille lapsille sijoitetaan usein rahastojen kautta, ja niihin voi laittaa kerralla pieniäkin summia.

Keskimäärin lapsille säästetäänkin Nordean kyselyn mukaan muutamia kymppejä kuussa. Osa perheistä siirtää lapselleen isompia summia, kuten lapsilisän.

Asiantuntijan mielestä lapsen tulevaisuuden kannalta on tärkeämpää opettaa hänelle rahataitoja kuin yrittää koota mahdollisimman isoa pottia.

Ilman rahataitoja säästöt voivat hävitä hetkessä

Rahaviisaus-kirjan kirjoittajan, psykologi Maarit Lassanderin mielestä sijoitukset voivat auttaa lasta ponnistamaan eteenpäin aikuisena. Säästetyt rahat voi haaskata nopeasti ilman rahataitoja.

Pelkästään sijoittaminen ei juuri vaikuta lapsen rahasuhteen muodostumiseen ennen kuin hän saa rahat itselleen. Siihen tarvitaan muunlaisia keinoja.

– Lapsen rahasuhde muotoutuu vaikka vanhempi ei tekisi mitään. Kaikilla meillä on sellainen. Jos siihen haluaa vaikuttaa, kannattaa ottaa kiinni hetkistä silloin, kun asenteet alkavat muokkautua.

Usein vanhemmat heräävät liian myöhään, ja lapsen asenne rahaa kohtaan on jo muodostunut. Jo neljävuotiaan rahasuhdetta voi alkaa rakentamaan yhdessä.

Pelkkä asioista kertominen voi jäädä lapselle pinnalliseksi. Paras tapa on tehdä asioita yhdessä. Lapsi voi esimerkiksi tehdä rahankäyttöön liittyviä päätöksiä tai auttaa suunnittelemaan ruokaostoksia.

Hovin perheessä Iidalla ja Miikalla on jo suunnitelmia rahataitojen opettamiseksi. Huldalle on hankittu "Huldan harmaa hylje" -tilikirja, jonne merkitään hänen tulonsa ja menonsa. Tilikirjassa roikkuu suloinen hyljesäästölipas.

Ote "Huldan harmaa hylje" -tilikirjasta. Kirjaan laitetaan tarkkaan muistiin tulot ja menot. Juha-Petri Koponen / Yle

Tarkoituksena on, että Hulda voi saada tuloja esimerkiksi myymällä lelujaan. Silloin hän saa itse päättää mitä haluaa tehdä rahoilla.

Vanhemmat eivät halua antaa kaikkea ilmaiseksi, vaikka alussa Huldan tilille siirrettiin useiden tuhansien eurojen arvoisia osakkeita.

– Jos hän haluaa ostaa polkupyörän, vanhemmat eivät vain mene kauppaan ostamaan sitä. Ensin katsomme yhdessä, mitä pyörä maksaa. Sitten teemme suunnitelman, miten hän voi hankkia pienellä työllä puolet hinnasta, Iida kertoo.

Perhe on jo suunnitellut retkeä yhtiökokoukseen, kun koronatilanne hellittää. Hulda saattaa silloin hyvinkin olla kokouksen nuorin osallistuja.

– Siellä voimme nauttia mehua ja pullaa, jolloin hänelle tulee tunne, että tämä on kiva juttu, Miika suunnittelee.

Vanhemmista on hienoa, jos sijoittamisesta tulee perheen yhteinen harrastus. Silti on aina mahdollista, että säästäväisen perheen tyttärellä on lepsumpi ote rahan käytössä.

Isä yrittää olla avoimin mielin. Huldalla on oikeus omiin valintoihin, ja rahat on hänen.

– Jos hän käyttää kaikki sijoitukset, se kenties kaduttaa häntä itseään enemmän kuin meitä, kun hän ymmärtää mitä tapahtui, Miika pohtii.

